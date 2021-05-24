Anneler... Yaralı kalpler...

Uykusuzluktan şişmiş, yaşlı gözler... Onlar, kanatsız melekler.

Bilge demiş ki... Kadınlar zayıftır ama anneler kuvvetlidir.



Bugün kadın kuvvetli... Anne çok daha kuvvetli.

Bilge demiş ki... Beşik sallayan eller, gün gelir dünyayı sallar.

Dün beşik sallayan eller, bugün Kandil'i sallıyor.

***



En kutsal nöbet

Defalarca geldik... İlkbahar, yaz, sonbahar, kış... Soğuk-sıcak... Annelerle birlikteydik.

"Nöbet" üç anne ile başladı.

226 anneye kadar çıktı.



Kız-erkek, 26 evlat, Kandil'den evine döndü.

Sonra... Şırnak'ta, Hakkâri'de, Van'da, Muş'ta... Anneler nöbete başladılar.

Oğlu, kızı dağa kaçırılan anneler... 630 gündür evlat nöbetindeler. "630 yıl geçse de buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" diyorlar.

Anneleri... Ziyaret eden, moral veren çok... Devlet büyükleri... Sanatçılar...

Sivil toplum liderleri.

Ama... Acı gerçek... Onları görmezden gelen de çok...

***



Gözyaşı damlaları

Onları yakından tanıyoruz... İsim isim... Gözü yaşlı anneleri... Yüzleri kırış kırış, yorgun babaları... Dağa kaçırılan abilerini, ablalarını bekleyen kardeşleri.



Geçen gelişimizde (13 Ocak 2021-Çarşamba) "Bizi yalnız bırakma abi... Yine gel" demişlerdi.

Araya bayram girdi... Geciktik.



"Nöbet çadırına" girince... 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gülcan'ın özlemiyle yanıp tutuşan Pınar Biçer, dedi ki:

- Abi... İçime doğmuştu... Geleceğini biliyordum.

Korona... Maske... Mesafe... Hepsini unuttuk... Kucaklaştık... Gözyaşı damlaları, yanaklarımı ıslattı.

***



'Akşener'e yakışmadı'

Gündüzleri nöbet... Akşamları... Namaz, niyaz, dua... Televizyon... Onlara uyku haram.

Nerede, ne oldu? Kim ne dedi?

Siyaset... Yeni partiler... Her şeyden haberleri var.

Kudüs... Filistin... Öldürülen çocuklar...

Ortadoğu'da kaynayan kazan... Anneler hepsini biliyorlar.

Yazmazsak olmaz... "Erdoğan ile Netenyahu'nun isimlerine aynı cümle içinde yer vermesini Meral Akşener'e yakıştıramadık" diyorlar.

Annelerden biri... Öyle bir söz söyledi ki:

- Bırakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hiçbir Müslümanın ismi ile Netenyahu bir araya getirilemez... Günahtır.

Meral Hanım, bir milletvekilini Diyarbakır'a göndermeli... Anneleri dinlemeli.

***



Yalnız bırakmayalım

Mevlüde Üçdal... Kucağında oğlu Ramazan'ın fotoğrafı... 6 yıl önce dağa kaçırılmış.

Türkan Mutlu... 7 yıl önce kaçırılan kızı Ceylan'ın fotoğrafına sarılıyor.

Süleyman Aydın... Çökmüş... 6 yıldır dağa kaçırılan oğlu Özkan'ın dönmesini bekliyor.



Şevket Bingöl... "İçim yanıyor" diyor... 6 yıldan beri dağda tutulan oğlu Tuncay'ın fotoğrafıyla avunuyor.

Fatma Akkuş... Kızı Songül 6 yıl önce dağa kaçırılmış... "Ah, ölmeden kızımı bir görebilsem" diye ağlıyor.

Pınar Bacı... Gülcan'ın annesi Pınar Biçer... "Abi gitme... Bizi yalnız bırakma" diyor... Ekmeğini, suyunu paylaşmak istiyor.

Kadın dernekleri... Sivil toplum liderleri... Siyasetçiler... Kanaat önderleri... Sanatçılar... "Onları" arayın... Ziyaret edin... Yalnız bırakmayın.

Onlar... Hepimizin annesi... Babası... Bacısı... Kardeşi...

***



'HDP kepenk indirdi'

Annelerden biri...

Elimizden tuttu... "Bak abi bak... Sana ne göstereceğim" dedi... Ve bizi "Nöbet çadırından" çıkardı.

Çadırın yanı... HDP, Diyarbakır İl Başkanlığı.

Ama... Kepenk indirilmiş... Kapısı kapalı.



Daha önceki gelişlerimizde HDP'nin kapısı açıktı... Kepenk falan yoktu... Yöneticiler, partililer, gelen giden çoktu.

Anne... "İşte gördün abi" dedi:

- Kaçtılar... Bizim nöbetimiz onları ürküttü...

Korkuttu... Kepengi indirdiler, gittiler.

HDP... "Tadilat yapılacak" diye, binayı kapatmış.

Binadaki eşyaların bir kısmı "Boşaltılmış."

Ama binada "Tadilat madilat" yok.

HDP Diyarbakır yönetimi, "Kayapınar HDP İlçe Başkanlığı'nda" çalışıyor.

***



CHP'ye ittifak tepkisi

Söyledik ya... Annelerin bilmediği yok... Televizyon izliyorlar, gazete okuyorlar, gündemi takip ediyorlar.

Neymiş? Millet ittifakı seçimi kazanırsa... HDP'ye "Bir, iki bakanlık verilebilirmiş."

Teröre bulaşmamış bir HDP'li, "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına" getirilebilirmiş.

Kim demiş? Nerede demiş?

Anneler, öfkeli mi öfkeli... Burunlarından soluyorlar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, bir milletvekilini Diyarbakır'a göndermeli... Ve "Tepkiyi" onlardan dinlemeli.

Bizden söylemesi.