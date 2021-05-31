Gecenin geç saati... Erzurumlu dostumuz Muhammet İspirli, kara haberi verdi:

- Abi... Nazmi abi, kurtulamadı... Sizlere ömür.

"Organik Nazmi." Korona tedavisi görüyordu.



Düzelmişti... Bayramdan önce evine çıkmıştı.

Sonra... Kalp sorunu çıktı... Operasyon... Ama kurtarılamadı.

Yunus Emre ne demişti? Hatırlayalım:

"Bir garip ölmüş diyeler,



Üç günden sonra duyalar,

Soğuk su ile yuyalar,

Şöyle garip bencileyin."

Nazmi Ilıcalı... Adam gibi adamdı... Heykeli dikilecek adam... Bir halk kahramanı... 22 Mayıs, Cumartesi kaybettik... 24 Mayıs, Pazartesi toprağa verdik.

***



İşinin delisi

Rahmetli Prof. Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı... "Ben işinin delisi olan insanı severim" derdi.

"Organik Nazmi" işte tam da öyle biriydi.

Sene 2008... İlkbahar... Erzurum'da toprak yeni uyanıyor... Nazmi ile birlikteydik... Uzun uzun sohbet ettik.

Ve... "Onu" yazdık... 13 Nisan 2008... Pazar.

İzninizle... O yazımızı bir kez daha paylaşalım:



Heykeli dikilecek adam: Organik Nazmi (Ilıcalı)

Adı "Nazmi Ilıcalı."

Yaşı 55.

Emekli "Edebiyat öğretmeni."

Erzurum'da "Organik Nazmi" diye tanınır.

"Şöhreti" bırakın Erzurum'u "Türkiye sınırlarını" aşmıştır.

"Avrupa-Amerika dergileri" onun yaptıklarını anlatır.

Unutmadan söyleyelim "Acun Ilıcalı'nın da öz amcasıdır."

Bir "Sevdası" vardır:

- Erzurum'u organik tarım merkezi yapmak.

"Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği"ni kurmuş.

Dile kolay, tam "3 bin çiftçiyi" örgütlemiş.

3 bin çiftçinin, toplam "120 bin dönüm arazisinde" organik tarım yapılıyor.

O bir "Halk kahramanı."

"Ekibi, mühendisleri" var.

Gece gündüz çalışıyor, "Proje üretiyor."

AB'nin "Destek fonlarına, eğitim fonlarına" başvuruyor.

Yüz binlerce Euro "Destek" alıyor.

Aldığını "Erzurum'a harcıyor."

Organik tarım-Organik hayvancılık üzerine "Fabrikalar kurmuş."

Ürün işleme fabrikası, süt fabrikası.

Bu adam "Deli mi deli."

"Erzurum delisi, Ilıca delisi, toprak delisi, işinin delisi."

İnanıyoruz bir gün Erzurum'a Nazmi Ilıcalı'nın heykeli dikilecek.

***



Organik projeler

Türkiye'de ilk kez uygulanan "Organik süt" projesi...

Nazmi'nin eseri.

"Organik tarım bölgesi" projesi...

"Organik süt toplama" merkezleri...

"Organik un ve bakliyat işleme, ambalajlama" ünitesi...

"Organik keten tohumlu ve ısırgan otlu" peynir üretimi...

Ve daha pek çok "Organik" proje... Hepsi de tarımsal üretimle ilgili.

***



Ödüllü sosyal girişimci

Adının "Organik Nazmi"ye çıkması boşuna değildi.

Erzurum'da... Ovada... 200 bin dönüm arazide "Organik tarım" yapılmasının öncüsü...

40 köyü kapsayan "50 bin ton kapasiteli süt fabrikasının" kurulmasına öncülük eden...

Çalışmaları... Japonların dikkatini çekti.

Japonya... Ticaret Bakanlığı... Ekonomi Geliştirme Enstitüsü...

Uzman Dr. Yasushi Hazama'yı Erzurum'a gönderdi...

"Organik Nazmi"nin çalışmalarını incelemek için.

"Organik Nazmi" Amerikalıların bile dikkatini çekti.

Öylesine ki... ABD...

Ashoka Vakfı... "Organik Nazmi"ye ödül verdi...

"Sosyal Girişimcilik" ödülü.

Onu... Dünya tanıyordu ama...

Türkiye'de... Acaba kaç kişi, böyle bir "İşinin delisi insanın yaşadığını" biliyordu?

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Ömür boyu öğretmen

Yılların "Öğretmeniydi." "Erzurum-Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı" mezunu.

25 yılı "Okulda", sonrası tarlada geçen öğretmenlik yılları... Kendisini, çiftçiyi eğitmeye adamıştı.

Eğer... Erzurum'da değil de...

İstanbul'da... Veya Ankara'da, İzmir'de yaşasaydı... Hayatı "Roman" olurdu... "Televizyon dizisi" yapılırdı.

***



Tiryaki Nazmi

Organik Nazmi... Siyasetle ilgilenmezdi...

Ama... "Demokrat Parti... Adalet Partisi" çeşmesinden su içenlerdendi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra... Sigaraya başladı.

Bir ara... Günde 5-6 paket sigaraya, "Bana mısın" demiyordu.

Kaç defa uyardık... "Bırak şu zıkkımı." Rahmetli... 7 yıl önce bırakmıştı.

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Adı yaşamalı

Rahmetle anıyorum... Ben bir dostumu, Erzurum değerli bir hemşerisini, Türkiye heykeli dikilecek bir adamı kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Organik Nazmi'yi çok severdi... Takdir ederdi.

Sevgili Başkanım... Bir rica... Organik Nazmi'nin adı, Erzurum'un ya da Ilıca ilçesinin bir caddesinde veya sokağında yaşamalı... Heykeli olmasa da büstü dikilmeli.