DİYARBAKIR

Aylardır evlat nöbeti tutan annelerden biri, "Sizler bilirsiniz" dedi:

- Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'ye bakanlık verilecekmiş... Essah mı?

Bizler... Dr. Abdurrahman Yakut... Hüseyin Kaçar... Serkan Bayhan... Daha bir şey söylemeden... Evladı dağa kaçırılan bir baba sesini yükseltti:

- HDP dediğin Kandil'in siyasi uzantısı... Askerlik şubesi.

Siyasetçiler, gazeteciler, TV yorumcuları, siyaset bilimciler Diyarbakır'a gelmeliler. Anneleri... Sokağı... Esnafı dinlemeliler.

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Aksu'ya vefa

Gaziantep'te... Abdülkadir Aksu Bulvarı'nı görünce... Diyarbakır'ı eleştirmiştik... 11 Kasım 2020.

"Gaziantep... 1984-1987 arasında valilik yapmış olan Aksu'nun adını bulvara veriyor... Ama...

Merak ediyoruz... Memleketinde... Diyarbakır'da... Bir sokak, cadde, bulvarda... Okulda... Adı neden yok?



Yazımız yankı yaptı... Diyarbakır'dan... Diğer illerdeki Diyarbakırlılardan mesaj yağdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi karar aldı... Musa Anter Caddesi ile Mezopotamya Bulvarı arasında, uzun bir caddeye isim verildi:

Abdülkadir Aksu Caddesi.

Metropol ilçe Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu dedi ki:

"Yeni bir spor kompleksi yapıyoruz... Abdülkadir Aksu büyüğümüzün adını vereceğiz."

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30 gün uçuş yok

Diyarbakır Havalimanı, uçuşlara kapandı... Vali Münir Karaloğlu dedi ki:

Havaalanımızda trafik yoğun... Sivil uçuşlar... Askeri uçuşlar.

Pistte yer yer yıpranmalar var... Risk oluşturuyor.

Sivil uçuşa kapatmadan, bakım yapılabilir mi diye araştırıldı... Mümkün değil.

Bakanlarımız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz verdiler... 24 Haziran'da uçuşlar yeniden başlayacak.

Mardin veya Batman'a uçakla gidebilir, karayolundan Diyarbakır'a geçebilirsiniz.

Mardin 94 kilometre... Batman ise 98.

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Vali'den aşı telefonu

Maske, mesafe, temizlik... Korona ile mücadele "tam puan." Sağlık altyapısında sorun yok.

Vali Münir Karaloğlu, ekipler kurdu... 65 yaş üstündekilere telefon ediliyor... Evlerine gidiliyor.



Aşı olmak istemeyenler, ikna ediliyor.

Şimdi... Biraz da gülme zamanı... Vali Bey, yaşlı amcanın evini üçüncü kez arayınca... Amca "Sayın Valim, derdin ne?" diyor... "Aşı olmayacağım...

Var mı ötesi?" Karaloğlu kızmıyor... Amcayla sohbet ediyor... "Torunlarını düşün" diyor.

Sonuç... Amca aşı oldu... Vali Bey'e dua ediyor.

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Heykel

Diyarbakır'ın karpuzu meşhur... 50 kilo...60 kilo.

Bir heykel yapıldı... Karpuz, içinde bir çocuk.



Sosyal medya... Tepki yağdı... Kimi, karpuzdaki çocuğu "Tosuncuğa" benzetti... Hani şu Çiftlik Bank dolandırıcısı.

Kimi de, "Böyle heykel olur mu?" dedi.

Şimdi... Karpuz yerinde duruyor... Çocuk ise karpuzdan çıkarıldı.

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Karpuzdan horoz çıkarsa

Eskiden... Sosyal medya yoktu... Ve "olaydan" çok kimsenin haberi olmadı.

1983... Demokrasiye dönüş... Seçim kampanyası...

Diyarbakır'da bir akşam yemeği.

Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin Genel Başkanı... Emekli Orgeneral Turgut Sunalp ile beraberiz.

Partinin üst yönetimi ve adaylar var.

Yemekten sonra masaya kocaman bir karpuz getirildi... Önümüze kondu.

Karpuzun içinden bir horoz çıkmaz mı?

Horoz, MDP'nin amblemi.

Karpuzu önceden kesmişler, içini kısmen boşaltmışlar...

Horoz koymuşlar... Kapatmışlar.

Horoz... Başladı çırpınmaya... Elimiz, yüzümüz, üstümüz, başımız karpuz suyu.

Soluğu, meşhur Vahap Ağa Hamamı'nda almıştık... Yıkıldı... Şimdi iş merkezi.

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Yıldönümü

Yarın... 27 Mayıs... Diyarbakır'ın "fethedildiği" gün.

Diyarbakır... Anadolu'da fethedilen ilk İslam şehri... Bin 382 yıldır, İslam toprağı.



23-28 Mayıs... "Fetih Haftası." Kalenin surlarında "yıldönümü afişleri" asılı.

"Fetih Bayramı" kutlu olsun Diyarbakır.

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Soğuk içecek

Hava sıcak... Aracımızın göstergesi "39 derece."



Gazi Caddesi... "Şerbetçi" dolu... Meyan şerbeti... Limonata... Naneli ayran. Buz gibi.

"Sektörün" işi iyi... Serinlemek için soğuk içecek şart.

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Görüşmek üzere

Diyarbakır'a veda zamanı... Uğurlayanımız çok... Kimler mi? Anneler.

Ceylan Tekin, Ramazan Üçdağ, Rojhat Çiftçi, Hayal Demir, Ayşe Aktaş, Hamza Adıyaman, Muhammed Canbey, Musa Hasköy ve Mehmet Teker'in anneleri... Gözleri yaşlı evlat nöbetçileri.

"Yine gel" diyorlar... Elbette geleceğiz.