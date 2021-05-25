DİYARBAKIR

Filistin'e destek... İsrail'e tepki... Diyarbakır ayakta... Yazıyla, sözle anlatılır gibi değil... Görmeniz gerekir.

Filistin'de bir çocuk ölse, Diyarbakırlı çocuğun başı ağrıyor.

Filistinli kadın öldürülüyor, Diyarbakır'ın kadınları karalar bağlıyor.



Filistin'de bomba patlıyor, Diyarbakır Kalesi'ne Türk ve Filistin bayrakları asılıyor.

Filistin konusunda Türkiye'nin her yeri duyarlı... Çok duyarlı... Ama... Diyarbakır bir başka... Olağanüstü hassas.

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Bayrak

Gezdik... Diyarbakır'ın her yerinde... Tarihi Ulu Cami'de... Bismil'in, Dicle'nin, Ergani'nin, Silvan'ın camilerinde... Filistinli şehitler için "Gıyabi cenaze namazı" kılınıyor... Köy camilerinde bile. Dualar ediliyor.

Sivil toplum kuruluşları... İsrail'i kınayan basın açıklaması yapıyorlar.

Diyarbakır merkez... Gazi Caddesi... Turgut Özal Bulvarı... Fırat Bulvarı... Diclekent Bulvarı... İşyerlerinde Türk ve Filistin bayrakları asılı.

Metropol ilçe Bağlar'ın Belediye Başkanı Hüseyin Ağaoğlu bize Filistin bayrağı hediye etti... İki bayrak.

Tarihi Hasanpaşa Hanı'nı gezerken... Esnafın biri... "Bana ver, dükkâna asayım" dedi... İkisini de verdik.

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Tek yürek

Sivil toplum örgütleri... İsrail'i protesto eden bildiriler yayınlıyorlar.

Alipınar, Fatihpaşa, Aziziye, Dicle, Alipaşa, Ziya Gökalp, Fatih mahallelerinde...

İsrail'e öfke tırmanışta.



"Filistin'e destek, İsrail'e kınama" yürüyüşleri düzenleniyor.

Diyarbakırlı için Kudüs bir "coğrafya" değil... Kudüs bir "Aşk... Kutsal mekân."

Kudüs... Diyarbakırlı için bir "duruş."

Filistin'de bir evin camına taş atılsa... Filistinli bir çocuğun burnu kanasa... Diyarbakırlı, acıyı yüreğinde hissediyor... Gözlerinden yaşlar akıyor.

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Konvoy

Araç konvoyu her gün var.

Diyarbakır'da... Şehirde araçlarla tur atılıyor... Kornalar... Sloganlar.

Hayır...

Beşiktaş'ın şampiyonluğu için atılan tur değil.

Filistin'e destek... İsrail'i protesto turu.

Araçlarda... Filistin bayrakları... "Kudüs bizim canımız" sloganları.

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Öz kardeş

Münir Karaloğlu'nu ziyaret ettik... Diyarbakır Valisi.

"Dolaştığımız yerleri... Gözlemlerimizi" anlattık.



Özellikle de... Bölge halkının "Filistin hassasiyetini... İsrail'e öfkesini... Kudüs denilince akan suların durduğunu."

Münir Karaloğlu, "Hepsini biliyorum... Kudüs'te bir ağacın dalı kırılsa, Diyarbakır insanının uykusu kaçar... Burası böylesine hassas" dedi... Ve ekledi:

- Selahaddin Eyyubi, önce Diyarbakır'ı fethediyor... Sonra da Kudüs'ü... Kudüs, üvey değil öz kardeş.

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Selahaddin Eyyubi

Vali Münir Karaloğlu, Selahaddin Eyyubi'den söz edince... Aklımıza geldi.

Diyarbakır merkezde... İlçelerde... "Selahaddin Eyyubi adı" her yerde.



Selahaddin Eyyubi Camii.

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi.

Selahaddin Eyyubi Bulvarı.

Selahaddin Eyyubi Yeraltı Çarşısı.



Selahaddin Eyyubi Caddesi.

Selahaddin Eyyubi Meydanı.

Bağlar Belediyesi bu yıl yaptı... Selahaddin Eyyubi Parkı.

Diyarbakır Kalesi... Burçlar... Yukarıda Atatürk'ün resmi... Altında Filistin bayrağı... Ve bayraktaki yazı: Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları Filistin'in yanında.

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Fetih müjdesi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu anlattı:

Selahaddin Eyyubi... Unvanı "Şark'ın En Sevgili Sultanı."

Diyarbakır'ı fethedince... Yaşlı kadınlar, Selahaddin Eyyubi'ye "hediyeler" getirirler.

Selahaddin Eyyubi sorar... "Ey anneler... Neden zahmet ettiniz?.. Bana neler getirdiniz?"

Annelerin en yaşlısı der ki... "Sultanım... Gülsuyu ile gülyağı getirdik... İnşallah Kudüs'ü de fethedersin... Ve Mescid-i Aksa'yı gülsuyu ile yıkarsın... Kutsal mekânın gülyağı kokmasını sağlarsın."

Ve... Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethedince... Der ki... "Kudüs'ün fetih müjdesini Diyarbakırlı annelerden aldım... Allah, Kudüs'ün fethini bana nasip etti... Diyarbakır annelerinin emanetlerini Mescid-i Aksa'ya getirdim."

Bitmedi... Henüz çarşıyı, pazarı... Koronayı... Siyaseti... Esnaftan dinlediklerimizi yazmadık.

Diyarbakır'dan son notlar... Yarın.