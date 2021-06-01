Nüfus 350 bine dayanmış... Türkiye'nin pek çok ilinden kalabalık... Siyaset, erken seçim, kasetler, yeni partiler... Kimsenin umurunda değil.

Gündem... Varsa turizm, yoksa turizm.

Turizm denilince... Varsa Rusya, yoksa Rusya... Ve tabii Almanya.

Günün konusu:

- 1 Haziran... Yeni normal... Tam açılma...

Alanya... Saatli bomba gibi... "Kovid- 19 kısıtlamaları" kalkınca... Turizm patlayacak.

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Alanya zirvesi

Toplandık... Yüreği Alanya için çarpanlar... Kimler yoktu ki?

Başta... Dışişleri Bakanı... Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu.

Kaymakam... Fatih Ürkmezer.

Lokantacılar ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin.



Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu.

Turizmci... Bisiklet Federasyonu eski Başkanı Emin Müftüoğlu.

Otelciler Derneği Başkan Vekili Mehmet Dohaoğlu.

Otelci... Lokantacı Feridun Katak.

Alanya Bakkallar Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Hilmi Özdemir.

Otelci Mustafa Berberoğlu.

Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe.

Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen.

Turizmci... FIFA kokartlı eski hakem Kuddusi Müftüoğlu.

1. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara'daydı... Toplantımıza katılamadı.

2. Adını yazamadıklarımız... Kusura bakmasınlar... Özür dileriz.

3. Mehmet Ali Dim... Yeni Alanya Gazetesi Sahibi... Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucusu ve Genel Başkanı... Zirvenin toplanmasında emeği büyük... Teşekkürler.

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Enerjik Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Zirveye yürüyerek geldi.



Sağa sola selam vererek... Hemşerilerinin hatırını sorarak... Balkondakilere el sallayarak.

Çavuşoğlu... Maşallah... Çok sağlıklı... 7/24 hareketli.



- Sayın Bakan... Enerjinizi neye borçlusunuz? -

Alanya'nın avokadosuna.

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Rapor

Alanya... Turizm yatak kapasitesi 176 bin.

650 otel... 103'ü 5 yıldızlı.

Yerleşik yabancı sayısı 31 bin... 102 değişik ülkeden... Çoğunluk Rus ve Alman.

Korona öncesi... 2019... Antalya'ya 15 milyon turist gelmişti... Bunun üçte biri... 5 milyonu... Alanya ilçesine.

Turizm... Alanya için hava kadar, su kadar önemli.

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Lokantacı

Hüseyin Değirmenci... Lokantacılar ve Kafeteryacılar Odası Başkanı... Dedi ki:

Bin 300 lokanta var... Aç-kapa... Aç-kapa... En büyük sıkıntıyı bizim sektör çekti.



Paket servisinin katkısı... Yüzde 15'i geçmedi.

Sulu yemek yapan lokantalar büyük sıkıntıda... Paket servisinin, bu lokantalara katkısı sıfır.

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Turizmci

Mehmet Dohaoğlu... Otelciler Derneği Başkan Vekili... Çok dertli:

En büyük beklentimiz... Rusya... Sonra Almanya... Ve diğer turistler.



Rus ve Alman gelmezse Alanya mutlu olmaz.

Rus, turizm trenini önden çeken lokomotif... Alman, arkadan iten lokomotif... Onlar, inşaat sektörünü de patlatıyorlar... Ev alıyorlar, tadilat yaptırıyorlar.

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Ah Ankara, vah Ankara

Sadece turizm değil... Her şey konuşuldu... Elbette spor ve futbol da.

Yılların FIFA kokartlı hakemi... TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu... Bize "Geçmiş olsun" dedi...



Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Süper Lig'den düşecek takım değillerdi.

Tamamen yönetim hatası.

Yazık oldu... Başkent... Altyapı mükemmel... Seyirci harika... Ankara, Süper Lig'den mahrum kalmamalıydı.

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Muz kralı

Hüseyin Güllüoğlu... Namı diğer, "Muz kralı." "Muz sektörü, altın sektörü gibidir" dedi:

Altına da, muza da her dönemde rağbet olur.

22 yıldır bu sektördeyim... 22 yıl önce Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 30'unu üretiyorduk.

Şimdi... Ülke ihtiyacının yüzde 70'ini üretiyoruz.

Hiçbir sektör 5 yıl ilerisini göremez... Ben 10 yıl ötesini görüyorum... Önümüz açık... Yarın, bütün dünyaya muz satacağız.

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Rus hemşeriler

Gezdik... Çarşıda, pazarda...

Parklarda... Sahillerde... Rus çok.

"Ne iyi" dedik:

- Ruslar gelmişler bile.

"Zirvemize" katılan turizmcilerden Emin Müftüoğlu... Başladı gülmeye:

Gördükleriniz... Bu sezon Rusya'dan gelenler değiller.

Alanya'da evi olanlar, hemşerilerimiz. Korona nedeniyle, bu kış Rusya'ya gitmeyenler...

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1 Haziran beklentisi

Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum... Tam puan.

Hava güzel... Yaz çoktan gelmiş.

Herkes... "Bugünü" bekliyor... 1 Haziran'ı... "Yeni dönemi."

Alanya... Akdeniz... Turizm notları... Bitmedi... Devam edeceğiz.