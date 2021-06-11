Sabiha Gökçen Havalimanı... Dün sabah... 07.30... Yolculuğumuz başlıyor. İstikametimiz Ahmed-i Hani Havaalanı...

Kutsal kitaplara göre, Havva anamız ile Adem babamızın diyarı Ağrı.

Diyadin ilçesi... Taşı toprağı altın Mollakara Köyü.

Uçağımız havalanınca... Aşağıdaki manzara... "Marmara Denizi."

Ama "Eski Marmara" değil... Üzerine sanki kirli bir yorgan örtülmüş... "Müsilaj... Deniz salyası."

Olay... Denizin öfkesi... İsyanı... İntikamı.

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Gözümüz aydın

Ağrı'daki altını "Koza Altın İşletmeleri" çıkaracak... Koza Altın, devlet bünyesinde... Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda.



Türkiye'nin yıllık altın üretimi 42 ton.

Bu üretimin üçte birini Koza Altın gerçekleştiriyor.

Altın ithalatımız ise... Yılda 160 ton.

Koza'nın... Beş altın işletmesi var... Gümüşhane... Kayseri... Eskişehir... Ve Bergama/İzmir'de iki işletme.

Diyadin... Altıncı işletme. Rezerv zengin. Hepsinden büyük olacak.

Gözün aydın Ağrı... Gözün aydın Türkiye.

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İstihdam

Muhiddin Gülal'e sorduk... TMSF Başkanı:

- Diyadin'de... Altın madeninden kaç kişi ekmek yiyecek?

Başkan dedi ki:

- Ana işletmede, 650 kişi çalışacak... Hizmet alımlarına da gidilecek... En az 2 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.

Ağrı için... Milli gelir pastasından en küçük dilimi alan Diyadin için... "Büyük olanak... Büyük şans."

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Ekonomi devi

Muhiddin Gülal'e, "TMSF'nin varlığını" sorduk... TMSF artık bir dev.

Başkan Muhiddin Gülal, "784 şirket" dedi.

44 bin 443 çalışan. Yatağan'ın nüfusu kadar... Ya da Gelibolu'nun... Of'un... Germencik'in... Seferihisar'ın.

Aktif büyüklük... 70 milyar liranın üzerinde.

"Dev", Ağrı'daki altın işletmesi ile daha da büyüyecek.

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Korona ile mücadele

Vali... Dr. Osman Varol... İlk sorumuz "Kovid-19" oldu.

Pandeminin en yaygın olduğu dönemde bile... Ağrı, pek çok yerden iyiydi.

Osman Vali, "Her geçen gün vaka sayısı azalıyor" dedi.

Ağrı... Sağlık altyapısı, doktor, hemşire yeterliliği bakımından... "Mükemmel."

Vali Bey anlattı:

- Koronanın yükseliş döneminde bile... Hastanede... Yoğum bakım doluluk oranı fazla değildi.

Osman Varol'u kutladık.

Maske, mesafe, temizlik konusundaki titizliği için... Aşılamadaki başarı için... "Mobil aşı ekipleri" bile var.

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Savcı Başkan

Ağrı'ya... Bir süredir gelmiyorduk... Son gelişimiz 2019'da, yine bugünlerdeydi.

Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim...

Belediye iyi çalışıyor... Kaynak "Kandil'e...

Şuraya, buraya" gitmeyince, "Hizmete" harcanıyor.

Savcı Sayan... Belediye Başkanı... Gayretli.

O günden bugüne... Ağrı değişmiş... Güzeldi, daha da güzelleşmiş.

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Türkiye'nin çatısı

Diyadin yolundayız. Doğa bir harika... Toprak ana, çiçeklerle süslenmiş.

İleride... Bütün heybeti... İhtişamıyla... Ağrı Dağı... 5 bin 137 metre. Türkiye'nin en yükseği...

Ovada... Tarım... Hayvancılık... Kuzular...

Türkü söyleyen çobanlar.

İki yıl önceki gelişimizde de bu türküleri dinlemiştik:



"Sana derler dertli Ağrı,

Başın hep dumanlı karlı,

Aslı'ya kavuşmak için,

Kerem seni aştı Ağrı."

Ve... Mollakara Köyü'nde... Tören alanındayız.

Diyadin Kaymakamı... Belediye Başkan Vekili/Kayyum Alper Balcı... Bize ve davetlilere, Belediyespor forması ile kaşkolü hediye etti.

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Dinamo etkisi

Mustafa Varank... Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Törende dedi ki:

- Piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan bu yatırım, Ağrı'nın gelişip kalkınmasına dinamo etkisi yapacak.

Dinleyenlerden... Mollakara Köyü'nden... Bir köylünün sesi duyuldu:

- Valla doğru deyon... Altın bu altın... Dinamo değil, jeneratör, motor...

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Günün sorusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez... Bir sözü çok önemli...

Paylaşmamız şart...

Bakan Dönmez, "altın töreninde" sordu:

- Türkiye, altın üretimine neden bu kadar geç başladı?

İşte... Olayın "püf noktası" burası.

Yanıtı belli. Dışarıdan ve içeriden o kadar çok "engel, çengel" çıktı ki.

Maksat... Türkiye altın çıkaramasın... "Dışarıdan alsın... Dışa bağımlı kalsın."

***



Teşekkür

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağ olsun... Törendeki konuşmasına... Bizi överek başladı:

- Bizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmayan, Ağrı'nın her sıkıntısıyla ilgilenen Yavuz Abi'ye huzurunuzda teşekkürü borç bilirim...

Kadirşinaslığın için... Bizden de sana teşekkürler sevgili Savcı Sayan.

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Diyar diyar dolanmaya devam

Ağrı'dan önce Mardin'deydik... Güneydoğu Anadolu'da... Hava sıcak mı sıcaktı.

Ağrı'da... Doğu Anadolu'da... Yayla... Tertemiz hava... Bol oksijen... Her şey "organik."

Altın bayramı... Ağrılılar ile birlikte sevindik

Allahaısmarladık Ağrı.

İstikamet Ankara...

Sonra... Karayolu ile Afyonkarahisar... "Buluşma" var.

SABAH yazarları ile Afyon buluşması...

Gelecek hafta Ağrı'yı...

Afyon'u yazacağız...

Ve... Kars, Ardahan, Niğde, Yozgat, Nevşehir...

Anadolu'yu dolanmaya... Sorunları köşemize taşımaya devam edeceğiz...

Ağrı türküsündeki gibi:

"Ağrı dağın eteğinde,

Uçan güvercin olsam,

Türkü olsam dillerde,

Diyar diyar dolansam."