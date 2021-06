Siyasi iktidar istemedikçe erken seçime gitmenin olanağı ve olasılığı olmadığına göre...

Cumhur İttifakı'nın iki kanadı... AK Parti ve MHP, erken seçime yeşil ışık yakmadığına göre...

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin, "Seçim zamanında yapılacak" demekten dillerinde tüy bittiğine göre...

Sahi... Neyi tartışıyoruz?

7/24 erken seçimden söz edenler... Hani ne derler? Havanda su dövüyorlar.

Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan havanda su dövmek demek...

"Dağarcığımda başka bir şey yok demek" anlamına gelmiyor mu?

***



Muhalefet vizyonu

İktidar olmadığına göre... Elbette eleştirecek... Kimsenin kızmaya hakkı yok.

Fakat... Sürekli olarak başkalarının hatalarını, temcit pilavı gibi tekrarlayıp durmak... Nereye kadar?

Eleştireceksin... Fakat... "Çareyi" de söyleyeceksin... "Çözüm" üreteceksin.

Bir "Vizyonun... Projen... Hazırlığın" olduğunu millete göstereceksin.

Unutma ki... Nuh Peygamber, gemisini yapmaya giriştiği zaman, henüz yağmur yağmamıştı.

***



Gaza gelenler

Çankaya'dan indikten sonra... Süleyman Demirel'in kapısını aşındıran o kadar çoktu ki...

"Baba... Siyasete dön... Sana ihtiyaç var" diye gaz verenler...

Demirel ile bu konuyu "defalarca" konuştuk...

"Defalarca da" yazdık.

Demirel, "gaza" gelmedi.

"Onun bunun lafıyla" hareket etmedi.

Ve en doğrusunu yaptı.

Şunu vurgulamak istiyoruz:

Jübile... "Zamanlaması" çok önemlidir.

Zamanında yaparsanız... Tribünlerden alkış alırsınız.

Zamanlamayı iyi yapamazsanız...

Tribünler acımasızdır, yuhalanırsınız.

***



Senaryo

Dikkat ediyor musunuz?

Günümüzde, "Siyasette sorumluluğu bulunmayan, fakat etkili olmak isteyen" o kadar çok "çevre ve kişi" var ki.

"Bunlar" geçmişte de varlardı...

Yadırgamıyoruz.

Yadırgadığımız ise... "Hariçten gazel okuyanlara" kulak verenlerin çok oluşu.

Eh... Buna da alışacağız.

Öyle ya... Siyaset üretemeyen bir yapı, başkasının yazdığı senaryonun peşine takılır gider.

***



Bırakmayı bilmeli

Kamran İnan... Eski senatör... Eski milletvekili... Eski bakan.

Dostumuzdu... Rahmet istedi.

Siyaset defterini kapatınca... Kitap yazdı:

"Siyaset Yılları... Timaş Yayınları... 2003."

Kamran Bey'in kitabından birkaç satırbaşı paylaşalım:

Her şeyin bir sonu olduğu gibi, siyasi hayatın da bir sonu vardır.

Zamanında bırakmanın bir meziyet olduğuna inanıyorum.

Ayrılık "Oh, kurtulduk" noktasına getirilmemelidir.

Benim için siyasi hayatı noktalama zamanı geldiğine inanıyorum.

***



Parti enflasyonu

Üşenmedik, araştırdık, saydık... 2020 yılında kaç parti kuruldu?

İnanılır gibi değil... Tam 27 parti.

2021'de ise altı parti kurulmuş.

"Ağzı olan konuşuyor" misali... Kafasına esen de parti kuruyor.

Sayı... Dün itibarıyla 106... Rekor.

Guinness rekorlar kitabına girebiliriz.

Çok partili demokrasi demek... Siyasi parti enflasyonu demek değil ki.

***



Altın söz

William Shakespeare...

Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı.

Öyle bir sözü var ki... Altın değerinde:

- Merasimle gitme sıranı bekleme, derhal git. (Stand not upon the order of your going, but go at once.)

***



Klişe

Sivil toplum nedir? Tanımı çok.

İşte tanımlardan biri:

"Sivil toplum, klişelerden kurtulan toplumdur." Dikkat ediyor musunuz? Siyasi partilerde... Her kafadan bir ses çıkıyor.

Fakat... Çoğu kez, incir çekirdeğini doldurmayacak sözler.

Tekrarlana tekrarlana ağızlarda sakız olmuş klişeler.

Siyasette... Klişe ile yol alındığı nerede görülmüş?

***



Anketler, anketçiler

Siyasi araştırmalar... Artık semt pazarlarına düştü... Anketten geçilmiyor.

Kovid-19 koşullarında... Yüz yüze...

Anket yapıldığına... Sonuçların sağlıklı olduğuna... İnanıyor musunuz?

İşin en ilginç yanı da...

Bazı anketçiler... Geçmişte "döküldüler."

Ama hâlâ her hafta piyasaya yeni bir anket sürüyorlar.

Gerçekten... Bu anketlere inanan var mı? Merak ediyoruz.

***



***



Maksat muhabbet

Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 2 yıl varken...

Aylardır... "Cumhurbaşkanı kim olacak" diye konuşmak... Neden?

Bunun... Siyaseten bir mantığı var mı?

Ya "Ben aday olabilirim...

Olmayabilirim... Şu kişi olsun...

Bu kişi olmasın" şeklindeki konuşmalara ne demeli?

Anlı şanlı, koca koca insanların "yüksek siyaset" diye yaptıkları... Aslında... Dostlar alışverişte görsün türünden... "Geyik muhabbeti."

***



Nokta

Milletin derdi ne erken seçim, ne de siyaset.

Millet... Aş ve iş derdinde.

Ama... Milletin ayağına gitmeye üşenenler... Slogan atmayı, ses yükseltmeyi "siyaset sanıyorlar."

Acaba... Kendi ayaklarına kurşun sıktıklarının ne zaman farkına varacaklar?

***



Günün sözü

Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra, bir kenara çekilmesini bilmeli. Lao-Tsze