Yavuz Donat | Zamanın durduğu şehir

Yukarı Mezopotamya... 3 bin yıllık bir tarih... Cilalı taş devri... Tunç çağı... Asur... Hitit... Urartu...

Hanlar, konaklar, kaleler, kervansaraylar... Tarihin içinde gezintidesiniz.

Dinlerin ve dillerin şehrindesiniz.

Türk... Süryani... Kürt... Hristiyan... Arap... Ezidi... Hep birlikteler.

Cami... Kilise... Manastır... Türbe... Aynı bölgede.

Açık hava müzesi... Güneydoğu'nun şiirsel kenti... İşte Mardin.

Korona öncesi... Yılda 5 milyon turist geliyordu. Ya korona sürecinde?

Vali Mahmut Demirtaş dedi ki:

- Turist sayısı 3 milyona düştü... Ama pandemiye rağmen turizm hareketli... Ruslar çok ilgi duyuyorlar.

***



Korona raporu

Adana Valiliği sırasında da böyleydi...

Halkın içindeydi.



Mardin Valisi... Ve (Kayyum) Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'tan söz ediyoruz...

Mahmut Demirtaş, "Korona geçirdi." 2 aşıyı da oldu.

İlçe ilçe dolaşıyor... Köylere gidiyor.

Çarşıda... Sokakta... Dert dinliyor.

Vali, "Maskeli" olunca... Mardinli de onun izinde...



Maskesiz dolaşan yok denecek kadar az.

Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum. Herkes dikkatli.

Sağlık altyapısı... "İyi." Şehir Hastanesi yapılacak...

"Yeri" belirlendi.

Tıp Fakültesi kurulacak... "Ankara" onayladı... Mardinli sevinçli.

***



Trafik çilesine neşter

Caddeler dar... Sokaklar daha da dar.

Aracınızı nereye park edeceksiniz? Büyük çile.

Trafik... Korkunç... Hele de bu yaz sıcağında. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bu sorunu çözeceğiz, başka yolu yok" diyor. Kolları sıvamış... Şantiye şefi gibi.

Şehir içinde 500 araçlık otopark yapılıyor... 2 katlı.

Diyarbakır'dan Mardin'e girişte... Başka bir otopark inşaatı... Hayli büyük.

***



"Kadrolu" temizlik aracı

Türkiye'de... Belediyesinde "Kadrolu eşek" olan başka il var mı acaba? Biz duymadık, görmedik.

Mardin... Metropol ilçe Artuklu... "Kadrolu" eşek sayısı 40.

Eşek... 20 yıl sonra emekliye ayrılıyor.



"Belediyede eşeğin işi ne?" derseniz... İşi çok, yükü ağır. Anlatalım:

Tarihi kent... Daracık sokaklar... "Araç giremez."

Öyleyse... "Bu sokaklardaki konutların çöpleri nasıl toplanacak?"

Çöpü taşıyacak bir hayvan... Eşek şart... Olmazsa olmaz... Eşek, Mardin'de "Temizlik aracı."

***



Gece gerdanlığı

Dünya kenti Mardin... Venedik ve Kudüs ile birlikte... "Yapı dokusu korunmuş" üç şehirden biri.

Boşuna, "Gündüz seyranlık, gece gerdanlık" dememişler.



Haziran... Sıcak... Gündüz fazla dolaşamazsınız.

Ama... Akşama doğru... Ve gece... Işıl ışıl gerdanlık taşıyan Mardin'i seyretmeye doyamazsınız.

***



Gerçek gündem

Çarşı-pazar... Kuyumcu... Fırıncı... Esnaf...

Millet, geçim derdinde... Gündemi ekonomi. Erken seçim... Sözünü eden yok. Muhalefetin çağrıları, umurlarında değil.

2023... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Mardinli ne diyor? Kuyumcu... Süryani... Dedi ki:

-Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var... Bunca sorun varken, seçimi konuşmak lüzumsuz... Çapsız siyasetin geyik muhabbeti.

***



Midyat

Belediye Başkanı Veysi Şahin... İnşaat mühendisi.

Belediyeden maaş almıyor.



Daha doğrusu... Kâğıt üzerinde "Alıyor" görünüyor ama... Para "Cebine girmiyor." Maaş, kız ve erkek öğrencilere "Burs olarak" veriliyor.

Teşekkürler Başkan... Allah razı olsun.

***



Makam aracı

Veysi Şahin'e... Bravo, kocaman alkış. Seçimden önce söz vermişti:

-Makam aracına ihtiyaç yok... Kendi aracıma binerim... Makam aracını, gelin ile damada tahsis edeceğim. Makam aracı... Süslü... Çiçekli... Kurdeleli...



Başkan Şahin... Ya da nikâh memuru... Nikâhı kıyıyor, gelin hanım ile damat bey de, arka koltuklara kuruluyor, yuvalarına doğru yola çıkıyorlar.

***



Kucaklaşma

Midyat'tan bir not daha... Yazmazsak olmaz... Belediyenin giriş-çıkışlarında "Demir bariyerler" vardı... Ve "Turnikeler."

Başkan Veysi Şahin... Hepsini kaldırmış...

Vatandaş, belediyeye girerken zorluk çekmiyor...

Belediye ile halk kucaklaşmış... Hoşumuza gitti.

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