ANTALYA

Muhittin Böcek... Büyükşehir Belediye Başkanı...

Anavatan Partisi yıllarından tanışırız... Eski ama eskimeyen dost...

Ağustos ayında koronavirüs testi pozitif çıktı... Günlerce hastanede yattı. Yoğun bakımda tedavi gördü.







İyileşti... Sevenleri onun için kurbanlar kesti... Şimdi görevinin başında. Buluştuk... Özlem giderdik... Dedi ki:

Hastanede 108 gün... Çok zordu... Berbat geçti.

Aşı olun... Ey halkım, mutlaka aşı olun... Aşı önemli mi önemli.

Maske, mesafe, temizlik... Mücadelenin anahtarı. Aman dikkat.

Kurallara uyun... Kalabalık ortamlarda bulunmayın.

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'Dost bildiklerim'



Ümit Yaşar Oğuzcan'ın unutulmaz şiiri... Muhayyer kürdi şarkı:

"Sanırdım gündüzdü onlarla gecem,

İçimde ümitti dost bildiklerim,

Ne zaman yıkılıp yere düştüysem,

Bırakıp da gitti dost bildiklerim."

Muhittin Böcek de koronadan yıkılıp hastaneye düşünce... "Dost bildiklerini" tanımış oldu.

Kim iyi gün dostu, kim kara gün? Hepsini öğrendi.

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Arayanlar, soranlar



Başkan Muhittin Böcek'le sohbet ettik, "O günleri" konuştuk.

Bazen hüzünlü, bazen neşeli... Hüzün "Hastalık üzerinden siyaset yapanlardan" dolayı... Yaşamın acı gerçeği... "Böyleleri" o kadar çok ki.

Neşe... Arayıp soranlardan, iyileşmesi için dua edenlerden dolayı... Kimler aramamış ki?

Sayın Cumhurbaşkanım aradılar... Sağ olsunlar... Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) aradı, Meral Hanım (Akşener) aradı... Adalet Bakanı'mız aradı... Mutlu oldum.

Sağlık Bakanı'mız... Ata dostum... 15 defa aradı... Allah razı olsun.

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İnsanlık hali



Bilge demiş ki... "Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır."

Muhittin Böcek, 108 gün süren hastane günleri boyunca... Dost bildiği kimilerinde... "İnsanlığın bütün hallerini" gördü.

"Ölümünü" bekleyenleri...

Ölmeden "Mezarını kazanları."

"Bir an önce ölse de, makama ben oturuversem" hesabı yapanları.

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Acı ama gerçek



Çanakkale Türküsü... Bilmeyen yoktur:

"Çanakkale içinde vurdular beni,

Ölmeden mezara koydular beni."

Kendi partisinden çok kişi... Muhittin Böcek hastanedeyken, "Mezarını kazdılar."

Çok merak ediyoruz... Diri diri gömmeye kalkanlar, şimdi Muhittin Başkan'ın yüzüne nasıl bakıyorlar?

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Vefasızlar mezarlığı



Siyaset... İşte böyle bir şey... Yaşayan neler görüyor neler... Vefa da var, vefasızlık da... İhanet de.

Süleyman Demirel bir gün, "Vefasızlardan" yakınıyordu.

Dost bildiklerinden... İhanet edenlerden... Sırtından hançerleyenlerden.

Siyasetin Anadolu efsanesi, rahmetli Osman Bölükbaşı, göğsünü yumruklayarak demişti ki:

- Süleyman Bey... Süleyman Bey... Senin yaşadıkların ne ki? Gel, bir de bana sor... Senin bağrın köy mezarlığı, benimki ise Karacaahmet... O kadar çok vefasızı bağrıma gömdüm ki.

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Ölüm siyaseti



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca... 30 Nisan 2020'de, televizyonda şöyle demişti:

- Ölüm üzerinden siyaset yapılıyor.

Ah Sayın Bakan ah! Bu söylediğiniz yeni bir şey değil.

Başbakan Turgut Özal, ABD'de kalp ameliyatı olduğunda... Kendi partisi içinde... Ölüm üzerinden öyle ince hesaplar yapıldı ki... "Hastaneden sağ çıkması zor... Yerine ben geçeyim... Koltuğuna ben oturayım... Hayır, sen değil ben" hesapları.

Siyasetin sol kanadında... Bülent Ecevit yaşlanınca... Özellikle hastaneye yatınca... Ölümü üzerinden siyaset yapılmadı mı?

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Salası okunanlar



Ölmeden mezara konulmak dedik de, aklımıza geldi.

"Siyaset dışı" örnekler de çok...

Osmaniye... Yusuf Yanık hastanedeydi... Ölmeden salası verildi, mezarı kazıldı...

Aydın... Nedim Yüzüak kalp krizi geçirince... Komşuları sala okuttular... Mezar yeri satın aldılar...

Erzurum-Oltu... Alaattin Akbulut, asker arkadaşının ruhuna Fatiha okumak için mezarlığa gider... O da ne? Kendisi için hazırlanan bir mezar. Adı yazılı, taşı bile konulmuş... Sonra öğrendi ki... Kendisi ameliyatta iken öldü sanılmış... Mezarı hazırlanmış.

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Sözün özü



Azerbaycan atasözü... "Vefalı dost yabancı olmaz, görmese seni yüz yıl."

Vefasız ise... Hastaneye yattığın gün rengini gösterir.

Muhittin Böcek... Geçmiş olsun sevgili kardeşim.

Dostluğun da, insanlığın da, vefanın da, vefasızlığın da... İhanetin de... Her çeşidini gördün.

Bilge... Ne demiş?

"Felaketin iyi bir tarafı da, bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu göstermesidir."