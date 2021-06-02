Pazartesi saat 19.30... Alanya televizyon başında... Millet, ekranlara kilitlendi... Ve...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "kademeli normalleşme" kararlarını açıkladı.

1. Normalleşmeye atılan adımlardan... "Herkes memnun."

2. Ama... Herkes... "Saate" takılı kaldı.

İki isim... İki örnek:



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır... Dedi ki:

İstanbul, Antalya, Bodrum, Alanya, Çeşme gibi marka turizm bölgelerinde kafe ve restoranlar, saat 21.00'e kadar değil, 24.00'e kadar açık olmalı.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin... Aynı düşüncede:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz... Allah razı olsun... Fakat bizim için yeterli değil... Turist yemek için saat 20.30'dan sonra dışarı çıkıyor... Yeme-içme mekânları 24.00'ten sonra kapanmalı."

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Turizm rekoru kırılır

Emin Müftüoğlu anlattı... Turizmci... Eşi Polonyalı:

Alanya'da... Yabancı nüfus hayli fazla.

Yabancı gelinler var... Benim eşim gibi.

Alanya'da evi olanlar... Yaz-kış yaşayanlar... Çok.

Evi olan yazlıkçılar da az değil... Korona nedeniyle bu kış ülkelerine dönmediler.

Bütün yabancılar... Sosyal medyada Alanya ile ilgili paylaşımlar yaptılar... Bedava tanıtım.

Rusya... Avrupa... Sorun çıkarmasa... Bu yaz Alanya dolup taşacak... Bütün zamanların turist ve turizm geliri rekoru kırılacak.

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Putin'in kararı

Mustafa Berberoğlu... O da turizmci... Dedi ki:



Geçimini, turizmden sağlayan esnaf çok.

Herkes, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağzına bakıyor... Putin, "Gidin" deyiverse, Rusya, Türkiye'ye akacak... Bizim buraya.

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Korona yarası

Turizm sektöründen ekmek yiyen sektör sadece otelciler ve lokantacılar değil... Derici, kuyumcu, halıcı, tekstilci, hediyelik eşya satan, bakkal ve daha birçok esnaf.

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Hilmi Özdemir... "Korona öncesi, yaz aylarında eleman bulamıyorduk" dedi. Ve devam etti:



Alanya'da bütün sektör çalışanları koronadan ağır yaralı.

Zira... Kovid- 19... Birçok çalışanımızı işinden etti.

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Mavi mavi masmavi

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer...

Pandemi ile mücadeleyi anlattı.

"Alanya'nın sağlık altyapısı çok iyi... Sorun yok" dedi.

Rakamları açıkladı:

Korona vakası... 100 binde 13.

Pandemi sürecinde... Alanya... "Güvenli bir liman."

Ah bir de sezon açılsa, turist gelse.

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Alanyaspor

Hasan Çavuşoğlu... Alanyaspor Başkanı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi. Hayli dertli:

Bu şartlarda Süper Lig'de oynamamız mucize.

Sorunumuz... Para, para, para.

Alanya'nın... Alanyaspor'a katkısı... Sıfır.

Şehrin katkısı olmadan ayaktayız... Ama... Nereye kadar?

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Ulaşım

Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Doğan Bacak... Dertli mi dertli. Bir dokunduk, bin ah işittik. Dedi ki:

Turizm kenti Alanya'da bütün sektörler pandemiden büyük zarar gördü.



1511 toplu ulaşım aracımız var. Servisçiler hiç çalışamıyor. Şehirler arası yolcu taşıyan esnafımız yüzde 50 kapasite ile kontak açtı.

Turizm olmayınca, çok zor durumda kaldık.

Ulaşım yok denecek kadar azaldı. Üstelik okullar da kapalı. Böyle olunca, kontak açamaz hale geldik.

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Hırsız

Haşim Yetkin... Avokado üreticisi.

7 kez hırsız yakalamış...

Avokado hırsızı.

Alanyalı... Bu konuda çok dertli.

Üretici... Hırsız korkusuyla... Ürünü erken topluyor... Olgunlaşmadan.

Bu da... Kaliteyi ve lezzeti düşürüyor.

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Altın ürünler

Avokado... Muz... Ejder meyvesi... Mango... Muz... Yılda 100 bin ton üretim... Üreticinin yüzü gülüyor. Avokado... 2020... "Altın yılını" yaşamış. Hilmi Sevilgen... Avokado Üreticileri Birliği Başkanı... Dinledik:

Türkiye'nin yıllık avokado üretimi... 50 milyon adet.

35 milyonunu, biz üretiyoruz...

11 ülkeye ihracatımız var... Rusya... Yunanistan... Almanya... İran... Ürün yetiştiremiyoruz... Talep çok.

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Siyasi anket

Sohbet... Sabahtan öğleye kadar. Sonra da anket... "Seçim... Siyaset...

Acil sorunlar... Beklentiler..."

Açık oy... Açık tasnif.

Mehmet Ali Dim. Anket komiseri.

Kuddusi Müftüoğlu. Anket hakemi.



Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin... "VAR" hakemi.

Doğan Bacak...

Minibüsçüler Odası Başkanı... Anket gözlemcisi.

İşte sonuçlar:

1. Erken seçim isteyen... Sıfır.

2. Siyaset, gündem dışı... Gündem: Ekonomi... Koronada yeni dönem... Turist beklentisi.

3. Talep... Sayın Erdoğan'ın temasları... ABD Başkanı ile görüşmesi... Ah bir de Moskova'ya gidiverse... Putin'i, Türkiye'ye getiriverse.

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Avokado

Bilmiyorduk... Alanya'da öğrendik.

Çeşit çeşit avokado var.

Clifton... Teaque... Zutano... Ettinger... Bacon... Fuerte... Pinkerton... Hass.

"Farkları ne?" derseniz...

Clifton, erkenci... Ağustos'ta hasat başlıyor.

Zutano... 15 Eylül'den sonra.

Ettinger... Açık yeşil... 15 Ekim'de.

Fuerte... 1 Kasım.

Pinkerton... Pütürlü... Şubat.

Özetle... Her mevsim üretim... Kapış kapış satılıyor... Vitamin deposu.

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Piyasa raporu

Alanya gözlemleri... Son notlar.

1. Tarım sektörü... Çitçinin yüzü gülüyor.

2. İnşaat malzemesi satan... Halinden memnun.

3. E-ticaret... Çok gelişmiş.

4. Eğlence sektörü... Nargile kafeler... Turizmciler... Lokantacılar... Suratlar... Hani ne derler? Sirke satıyor.