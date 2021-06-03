Salgın ile mücadele... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum... "Tam puan."

Sağlık altyapısı... Mükemmel... Günde 61 bin kişiye aşı yapabilecek "kapasite" var.

Vaka sayısı... Giderek azalıyor... Şu anda "100 binde 41."

Antalya'nın tek eksiği... Turist.



Vali Ersin Yazıcı dedi ki:

- Tünelin ucu göründü... Antalya ve Alanya havalimanları verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, gelen ziyaretçi sayısı yüzde 26 arttı... Beklentimiz, 2019'u tekrar yaşamak.

2019... Koronasız yıl... Antalya'ya 15 milyon 800 bin yabancı turist geldi... 6 milyonu Rus.

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Turizmin başkenti

Antalya Valisi... Halkın içinde... Sürekli denetimde... Turistik tesisleri dolaşıyor... Esnafı ziyaret ediyor.

Vali Ersin Yazıcı... Turizm yatırımlarına ilişkin birkaç rakam verdi:



Bakanlık belgeli 912 konaklama tesisi... 424'ü beş yıldızlı otel ve tatil köyü.

Belediye belgeli bin 142 tesis.

Toplam yatak sayısı... 680 bin. "Rakamlar" yükselen Antalya'nın gurur belgesi.

Ancak... Bu kadar otelin... Sadece 265'i açık.

Doluluk ise... Yüzde 20-40 arasında.

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Kaliteli, güvenli

Sururi Çorabatır... Turizmci... Manavgatlı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı.

"Otellerimiz çok kaliteli... Güvenli turizm sertifikamız bizim altın bileziğimiz" dedi:

Sermayemiz... Güneş, kum, deniz... Ve kültür hazinemiz.

Turizm ve tarım... Türkiye'nin petrolü.

Aşçı, yağ, un, şeker hazır... Helva yapabilmemiz için turist gerekli... Rusları bekliyoruz... Ve AB ülkelerinden gelecek olanları.

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'Tamamen siyasi'

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, "Olay tamamen siyasi" diye söze başladı:

Antalya'da her yer mavi... Sağlık bakımından sorun yok... Turist için güvenli liman.

İş biraz siyasete döndü... Rusya... Avrupa... Kapıları açıverseler, Türkiye'ye yağmur gibi turist yağacak.

Nazlanıyorlar... Geciktiriyorlar... Sebebi tamamen siyasi.

Şehirde çok kişi, Davut Çetin gibi düşünüyor.

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'Çok şükür'

Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, üreticinin durumunu iki kelime ile özetledi:

- Enflasyona yenilmedi.

Çandır ile... "Üretimi... İhracatı" konuştuk... Dedi ki:

"Girdi fiyatları" arttı... Gübre gibi... Tarım ilacı gibi...

Ama "Örtü altı üretim" iyi para etti... Domates, biber, salatalık, muz gibi.

İhracatımız... Türkiye ortalamasının üzerinde arttı.

Rus halkının damak tadını biliyoruz... Rusya ile kotasız ticaret istiyoruz... Kota kalksın, ihracatta patlama yaşarız.

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Müjde bekleniyor

Lokantacı... Kafe işletmecisi... Dondurmacı... Büfeci... Kiminle konuştuysak... Herkes sözleşmiş gibi:

Hava geç kararıyor... Millet saat 20.00'de yemeğe çıkmaya alışmış.

Onun için... Yeme içme mekânlarının saat 24.00'e kadar açık olması şart.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan... Sağlık Bakanı'mızdan... Bilim Kurulu'ndan bu konuda bir müjde bekliyoruz.

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Kapanma saati

Vali Ersin Yazıcı'nın odasına... 3 ziyaretçi geldi.

Mehmet Siyahkoç... Yemen kahvesi bayii...

Muammer Uruk... MADO dondurma bayii.

Mehmet Manavoğlu... Yeme-içme sektörü...

Vali Yazıcı'ya, "150 işletme adına geldiklerini" söylediler.

Kebapçı... Balıkçı... Meyhane... Plaj... Eğlence mekânı işletmecileri.

İstekleri:

- Sayın Valimiz... İşletmelerimiz saat 24.00'e kadar açık olsun.

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Perakende Yasası

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere... Hayli dertli... Dedi ki:

Antalya'da... Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar... 75 "Odamız", 90 bin üyemiz var.

Esnafın yüzde 80'inin geliri, "Turizme endeksli."



Korona... Turizm gerileyince... "Esnaf zor duruma düştü."

Mehmet Muş... Ticaret Bakanı... Allah razı olsun... "Bizleri dinliyor... Sorunlarımızı biliyor... Not alıyor... Bizim yanımızda bürokratları çağırıp talimat veriyor."

Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bir isteğimiz var... "Perakendeyi düzenleme yasası çıksın... Bizi zincir marketlere ezdirmesin."

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Erken seçim

Antalya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra 15 milletvekili var... 6'sı AK Parti'den... 1'i MHP.

Diğer 8 milletvekili... Millet İttifakı... Ve HDP.

Acaba... CHP ve İYİ Parti milletvekilleri... "Erken seçim" konusunda Antalyalının ne dediğini, liderlerine söylüyorlar mı?

Antalya'da, "Erken seçim de erken seçim" diye tutturan, Allah'ın tek kuluna rastlamadık da.