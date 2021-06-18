Serhat şehri Ağrı'yı anlatıyorduk... Ağrı Dağı'nı... Diyadin'i... Altın madenini... Araya SABAH yazarlarının Afyon'la buluşması girince... "Ağrı notlarına" ara verdik.

Ağrı Dağı'nın etekleri yemyeşil... Çeşit çeşit çiçekler.



Ve... Nereye baksak... Koyunlar, kuzular... Büyükbaş hayvanlar.

Önümüz Kurban Bayramı... "Kurbanlıklar" bayramı bekliyorlar.

Ağrı Valisi Osman Varol, "Bu yönden zenginiz" dedi... 500 bine yakın "büyükbaş", iki milyona yakın da "küçükbaş."

Bu demektir ki... Bayram öncesi "Ağrı'ya para yağacak."

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Dağ tırmanışı

Ağrı Dağı, sportif tırmanışa kapalıydı...

7 yıldır... "Güvenlik sorunu." Vali Osman Varol, "Tırmanışa açıldı" dedi.

- Vali Bey... İlgi nasıl?

- İnanılmaz... Yurt içinden ve dünyanın her yerinden talep yağıyor... Yağmur gibi.

Dağcılar için "Ağrı Dağı'na tırmanmak... Prestij... Kariyer."

Zira... Ağrı Dağı... "Dünyanın 5-6 önemli tırmanış yerinden biri."

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Sol açık Başkan

Yazmazsak olmaz... Ağrı'da "futbol" konuşurken... Dikkatimizi çekti.

Birlikte geldiğimiz TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, futbolla çok ilgili... Ve hayli de bilgili.

Öğrendik ki... Eskiden "sol açık" oynuyormuş.

Şimdi... Fırsat buldukça... Yine top peşinde... Ve yine "Aynı mevkide... Sol açık."

"Millilerimiz" dökülüyor... Sahaya Muhiddin Gülal'i mi çıkarsak? Ne dersiniz?

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Bisikletler kaymakam amcadan

Diyadin ilçesinde... "Bisikletli çocuklar" gördük... Renk renk bisikletler... Neşeli çocuklar.

"Kaymakam amcamız verdi" dediler.



Diyadin Kaymakamı ve (Kayyum) Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, "Halkın içinde... Yetimin başını okşuyor... Çocuklara bisiklet, bilgisayar, oyuncak, giyecek, ayakkabı" dağıtıyor.

Garip gurebaya "Amcalık... Babalık" ediyor.

Allah razı olsun.

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İki parti

Siyaset... Değişen bir şey yok.

"Bölgede" eskiden iki parti vardı... AK Parti ile HDP.

Şimdi... Ağrı yine "iki partili." Ötekilerin "esamisi" okunmuyor.

Yeni kurulan partileri soracak olursanız... Çok kişinin haberi bile yok

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Yatırımcıya garanti

Savcı Sayan... Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı.

Bu coğrafyada "karşılığı" var.



İşsizlik... En önemli sorun.

Savcı Sayan, "yatırımcı" getiriyor... Ağrı'da... Tekstil fabrikaları kuruluyor.

"Güvenlik sorunu" nedeniyle Ağrı'ya gelmek istemeyen yatırımcıya Savcı Sayan, "garanti" veriyor:

- Yeter ki siz yatırım yapın... Ben elime Keleşi (Kalaşnikof) alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım.

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Kış yakıtı

Vali Osman Varol anlattı.

Ağrı merkezde... Doğalgaz var.

Doğubayazıt ve Patnos'ta da var.

Diğer ilçelere doğalgaz götürme çalışmaları sürüyor.

Ama kırsalda... Geçtiğimiz köylerde...

Evlerin önünde... "Tezek yığınlarını" görünce... "Erzurum fıkrası" aklımıza geldi... Paylaşalım.

Ankara... Erzurum'daki "otoriteye" yazı yollamış:

- Kış yaklaşıyor...

Yakıtınızı, kod numarasını ve stok durumunuzu acele bildirin.

Erzurum... Ankara'ya "yanıt" göndermiş:

- Yakıtımız pohtur, kod numarası yohtur, stokumuz çohtur.

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TMSF destanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu... TMSF... Şimdi bir "dev."

"FETÖ bulaşığı" şirketler kayyuma devredilince... "Kayyum" TMSF yönetimindeki şirketler giderek büyüyor.

"FETÖ'ye akan para" şirkette kalınca... Şirketler "destan yazıyor."

"Rakamlara" baktık... TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'i kutlamalıyız.

Milletin emanetine halel getirmedikleri için.

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Termal bereketi

Diyadin'de... Kaplıcalar var...

Şifalı sular.

Toprağı biraz kazın... Sıcak su çıkıyor.

Kaymakam Alper Balcı, anlattı:

- Kış aylarında termal suyla ısıtılıyor... Kamu binaları da.

Diyadin'de... Türkiye'nin bu en soğuk bölgesinde... "Topraksız tarım" yapıldığını biliyor muydunuz? "Termal su ile ısıtılan serada... 50 kişi çalışıyor."

Ağrı Valisi Osman Varol, "Sera Organize Sanayi Bölgesi kuracağız" dedi... Diyadin'de... Bin dekar... Altyapı hazırlığı sürüyor.

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Tekstil kent

Ağrı'nın yükselen değeri...

Vali Osman Varol, "2 bin kişi çalışıyor" dedi:

- Yıl sonuna kadar çalışan sayısı 4 bini bulacak.

Avrupa'nın, Amerika'nın "ünlü markaları" Ağrı'da üretiliyor...

Yüzde yüz ihraç.

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Doğru söz

Mustafa Elitaş... Yılların siyasetçisi...

AK Parti Milletvekili, TBMM Grup Başkanvekili.

"Ağrı'yı ilk kez görüyorum... Daha önce gelmemek, büyük eksiklikmiş" dedi ve ekledi:

- Terör örgütü en büyük zulmü bölge insanına yapıyor. Dinleyenlerden biri... Kulağımıza eğildi:

- Vallah doğru konuşuyor.

Ama... Bu sözleri "yüksek sözle" söylemiyor... Kulağımıza fısıldıyor...

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Gülal vefası

Sınır karakollarımızın mobilyaları yenilenmiş... TMSF'nin hediyesi.

Sınırdaki 43 kulemiz... Kendi elektriğini kendisi üretiyor...

Kaynak "TMSF'den." TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, askerliğini "sınırda" yapmış...

Yedek subay olarak.

Ve... "Buraları" unutmamış... Sosyal sorumluluk projesi...

"Sınırdaki Mehmetçiğe" el uzatıyor... Tebrikler... Teşekkürler.