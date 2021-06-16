Şuayp Demirel... Demirci bir babanın, sanayici oğlu... Vergi rekortmeni... İhracatta şampiyon... Hani ne derler? "İşinin delisi."

"Çalışacaksın" diye söze başladı:



Yatırım yapacaksın... Üreteceksin... İstihdam yaratacaksın... İhraç edeceksin.

Yerli ve milli... Bu kavram çok önemli... Bunu hiç unutmayacaksın.

Güçlü olacaksın... Kafa tutacaksın... Yabancının eline muhtaç olmayacaksın.

Kuralı sen koyacaksın... Avrupa, Amerika, IMF değil. Afyon'da... Şuayp Demirel gibi düşünen çok.

***



Anadolu kaplanı

Mermerde... Afyon'un önde geleni.

"Kendi kamyonunu kendisi yapmış." Kaya kamyonu... Markası De-Ve... Mermer ocaklarında yük taşıyor.

"Ailece" işlerin başındalar.

Afyon'un "Maden suyu" meşhur... "O işe de" girmişler.

Şuayp Demirel, "Maden suyu tesislerini" gezdirdi.

Kapasite... Günde 2 milyon şişe.

16 çeşit ürün... 40 ülkeye ihracat... Çin'den Kuveyt'e, Pakistan'dan Yunanistan'a, Azerbaycan'dan Malezya'ya kadar.

Son zamanlarda en çok satılanlar... Karışık ürünler... Karadut-frenk üzümü karışımı... Mango-ananas... Karpuz-çilek... Armut-şeftali.

Afyon'da... "Anadolu kaplanı" çok... Şuayp Demirel de onlardan biri.

***



'Tarihi' proje: Ayazini

Afyon-Eskişehir yolu... Gazlı Göl'ü geçince... Frig Vadisi...

Ayazini Köyü... 5 bin yıllık bir tarih.



Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'le birlikte, köye konuk olduk... Kayaların içine oyulmuş kilisede.

Ayazini... Dağlarla, kayalarla çevrili.

Kayalarda... Yüzlerce mağara... İrili ufaklı.

Mağaralar "Düne kadar" ağıl olarak kullanılıyormuş...

Hayvan barınağı.



Vali Gökmen Çiçek... Tarihi, "gün ışığına" çıkarmış.

Köy evleri restore edilmiş... Hediyelik eşya satılan dükkân... Yemek yenilecek... Çay, kahve içilecek mekânlar... Sanırsınız ki, "Küçük Kapadokya." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelmiş... Gezmiş... Projeye destek vermiş.

"İkbal" grubu... "Sosyal sorumluluk projesi" demiş... Modern bir tesis kurulmuş... "Ayazhan." Tarihi dokuya uygun.

Muhtar Bekir Yılmaz, "havalardan" söz etti.



"Kurak geçti... Biz de yağmur duasına çıktık" dedi.

İşte... Tam da o anda... Yağmur yağmaz mı?

Hem de bardaktan boşanırcasına.

Kendimizi, aracımıza atana kadar sırılsıklam olduk.

***



Davetliyiz

Bilmiyorduk... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek anlattı... Afyon, dünyanın en mükemmel "Motokros parkuru" seçilmiş.

Eylül'de... Dünya Motokros Şampiyonası, Afyon'da yapılacak.

Mehmet Zeybek... "Bekliyoruz" dedi.



Bu sırada, yanımızda olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser söze girdi:

- Teknofest-2022'nin de Afyon'da olmasını istiyoruz... O organizasyona da gelmenizi isteriz.

"Hayhay" dedik.

Nasıl olsa bütün yollar Afyon'a çıkıyor... Ankara'dan, Antalya'ya mı gidiyorsunuz? Ya da Bodrum'a... Afyon'dan geçeceksiniz.

***



Gündem

Afyon'un 6 milletvekili var... AK Parti 3... MHP, CHP ve DP birer.

Bir toplantıya katıldık... AK Partili Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve MHP'li Mehmet Taytak birlikteydiler.

Gazeteci dostumuz Mehmet Emin Güzbey, "Cumhur İttifakı güçlü" dedi:

- Zaten Güney beldesindeki, belediye seçimini de AK Parti adayı kazandı... Yüzde 63.4.

Unutmadan... Şu sıralar Afyonlunun gündeminde "Seçim...

Siyaset... Parti" gibi konular yok.

Gündem... Her yerdeki gündem... "Ekonomi."

***



Bereketli topraklar

Allah... Verdikçe vermiş.

Toprağı kazıyorsun... Mermer yatağı... Dünyanın her yerine ihraç.

Biraz daha kazacak olursan... Sıcak su çıkıyor... Termal.

Afyon'da... 42 bin ev... Kış mevsiminde, "Termal su ile" ısıtılıyor.

170 metrekare ev... 4+1... Aylık ısıtma gideri 250 lira... Gel de kıskanma.

***



Manevi iklim

Mevlevihane... Afyon'un merkezinde... Kale manzaralı.

Hazreti Mevlânâ'nın yedinci kuşak torunu Sultan Divani zamanında çok önemli bir merkez olmuş.

Muharrem ayı içerisinde, "40 hatimli, şifalı aşure" geleneği, beş asırdır devam ettiriliyor.

Mevlevihane'nin bahçesinde "Vatan şairi" Namık Kemal'in annesi Fatma Zehra Hanım yatıyor... Ruhuna, Fatiha okuduk.



Namık Kemal'in "çocukluğu" Afyon'da geçmiş.

Dedesi, Afyon Valisi imiş... Abdüllatif Paşa.

Afyon'a yolunuz düşerse... Mevlevihane'yi mutlaka görmelisiniz... Tarihi miras... Hazine.