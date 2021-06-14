Sene 1994... Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan'la Muş'tayız.

Erbakan Hoca, kürsüde:

-Dünyanın iki kutbu var... Biri Bush, diğeri Muş.

Afyon'da... Esnafı dinlerken... Erbakan'ın sözlerini hatırladık... Neden mi?

Türkiye'nin tarihini değiştiren... Büyük Taarruz, Büyük Zafer destanına ev sahipliği yapan şehir...

Afyon... "iki tarihe" kilitlenmiş.

Birinci tarih, 14 Haziran... Bugün... Tarihi zirve... "Erdoğan-Biden buluşması."

İkinci tarih, 1 Temmuz... "Korona sıkıyönetimi" kalkacak. Piyasa canlanacak.

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Buluşma

Kovid-19 nedeniyle "Buluşmalara" ara verilmişti... Vaka sayısı azalınca... "Kent Buluşmaları" yeniden başladı.

SABAH yazarları... Afyon'la buluştuk...



Yöre halkı çalışkan... Slogan:

"Dedikoduyu bırak, üretmeye bak."

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Tek rakip Efes

Anadolu Efes basketbol takımı... Türkiye Süper Ligi Şampiyonu. Bitmedi... Euroleague... Avrupa Şampiyonu.

Efes'i, ne Fenerbahçe yenebildi, ne Galatasaray, ne Beşiktaş... Şampiyon, ligdeki 30 maçın 29'unu kazandı.

Afyon Belediyespor... Türkiye Ligi'nde Efes'i yenen tek takım oldu... Hem de farklı skorla: 103-85.

Hani... Kendine güvenen şoför, aracın arka camına "En büyük rakibim THY" yazar ya... Afyonlu da sporseverler havaya girmiş... Dillerden düşmeyen... İddialı bir söz:

"Tek rakibimiz Efes."

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Lokomotifler

Afyon katarı... Önden çeken lokomotif... Milletvekili...

Eski Bakan Veysel Eroğlu.



Destek lokomotifleri... Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek.

Gastronomi şehri, değişiyor, gelişiyor... Sınıf atlıyor.

Veysel Eroğlu dedi ki:

-TÜİK verilerine göre, Türkiye'de insanların en mutlu olduğu ikinci il Afyon.

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Alkışlıyoruz

Kadın Kültür Evleri... 25 yerde.

Uzmanlar... Sağlıkçılar... Dersler veriyorlar.

"Atölyeler" de var... Kadınlar "Üretiyorlar." Dahası var... Kadın Kooperatifleri... Bütün ilçelerde.



Her kooperatifin üretimi farklı.

Bayat ilçesinde... "İstiridye mantarı...

Kilim." Çobanlar ilçesinde... "Hediyelik eşya... Süs bitkileri."

Afyonlu kadın meslek öğreniyor... Evin geçimine katkıda bulunuyor.

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Dayanışma

Günümüzün polemiği...

"İnsanlar aç", "Hayır kimse aç değil." Afyon'da... "İş beğenmeyenleri" saymazsak... İşsiz yok...

Veysel Eroğlu, "Afyon'da kimse aç ve açıkta kalmaz" dedi:

-Aile bağları çok kuvvetli... Komşuluk kültürü de öyle... Örf, adet, gelenek... Komşu aç ise rahat uyuyamayız. Dayanışma, yardımlaşma bizim için her şeyden önemli.

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Gül

Yollar... Orta refüjler... Tam 35 kilometre.



Gül dalında güzel... Koparan yok.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i kutladık

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Mermerin Başkenti

Hüsnü Serteser... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Dedi ki:

Yeni OSB kuruluyor... Yeşil OSB olacak... Enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak.



İlimizde 3 bin yıldan fazla süredir mermercilik yapılıyor. Sektör altın yılını yaşıyor... İhracat... Konteyner bulmakta zorlanıyoruz.

Ekonomide kıpırdanma başladı... Temmuz'u bekliyoruz... Tam açılmayı.

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Sessiz turizm

Otelleri dolaştık... Açık... Ama doluluk "Zayıf."

Akrones Otel'de konakladık...

"Sessizlik" hâkim.

Korona öncesi... Otellerde yer bulunmazdı... Termal turizmi tavan yapardı.

Kovid-19 "Vurgununu" en ağır yiyen sektör... Turizm... Otelciler.

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Korona karnesi

Tarihi Uzunçarşı... Şehrin nabzının attığı yer.

Esnaf... "Korona yaralısı... İşler kesat."

Alışveriş... İki haftadır... Ufak ufak canlanmaya başlamış.

Maske, mesafe, temizlik... Herkes çok duyarlı.

Vali Gökmen Çiçek... Çarşıda... Pazarda... Halkın içinde...

Şehrin korona karnesi... Vali Çiçek "Çok şükür" dedi:

-Vaka sayısı geriliyor.

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Sucuk rekoru

Sucuktan söz etmezsek olmaz. Cumhuriyet'i gezdik... 20 bin metrekare kapalı alan.

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaşaban'ı dinledik.

Günde 25 ton üretim... Satış, Türkiye'nin her yerine...

Ve ihracat... Irak, Katar, Kuveyt... Afrika... Türk Cumhuriyetleri... Balkanlar.



Guinness Rekorlar Kitabı... "Dünyanın en ağır sucuğu 1.1 ton."

Aşçılar Derneği... "Yeni rekor" için kolları sıvamış... "Başvuru" yapılmış... Guinness'ten cevap bekleniyor.

Hedef... Dev bir sucuk... "1.8 ton." Afyon'da... Yılda 20 bin ton sucuk üretildiğini... Biliyor muydunuz?

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Arkası yarın

Bitmedi... Devamı var... Afyon'un dağını, taşını, uçan kuşunu yazmaya devam edeceğiz.

Yeni bir Kapadokya doğuyor... Ayazini.

Yarın... Hepsini anlatacağız.