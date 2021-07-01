Aksaray'ın manevi mimarlarından... Kayseri'de doğmuş... Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşamış... "Şeyh Hamid Hamidüddin."

Bursa'da fırıncılık yapmış... Garibanı doyurmuş... "Somuncu Baba" demişler.

Sonunda Aksaray'a yerleşmiş.

1412... Vefat... Cenaze namazını, Hacı Bayram Veli kıldırmış.

Türbesi Aksaray'da... Ziyaretçisi çok.

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Zinciriye sohbeti

Vali Hamza Aydoğdu... Belediye Başkanı Evren Dinçer... Milletvekili "eski vali" Cengiz Aydoğdu... AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy... İşadamı İrfan Ağaçlı... Gazeteci Celil Acar... Editörümüz Yaşar Önel... Kanaat önderleri.

Zinciriye Medresesi'nde bir araya geldik...

Medrese... Tarihi miras... Karamanoğulları döneminde yapılmış... 1336.



Bir ara... Cezaevi idi.

Şimdi... Kültür merkezi.

Aksaray değişiyor... Pandemi döneminde kriz, fırsata çevrilmiş...

"Yapılanları" dinledik.

Kentsel dönüşüm... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Belediye işbirliği... Aksaray, "kentsel dönüşüm ile tanışıyor."

Millet Bahçesi yapılıyor... "Şehir nefes alacak."

Okullardaki boş dersliklerde "kadınlar" meslek ediniyorlar... "Kınalı eller" projesi... Çinicilik... El sanatları... Resim... Nakış.

4-6 yaş grubuna "özel eğitim" veriliyor... Merak ettik, ilgilendik... "Karakter eğitimi." Dürüstlük, adalet, yardımlaşma, uzlaşı kültürü, dayanışma... İnsani değerler öğretiliyor... Hayran kaldık.

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Dayanışma

Küçük esnaf... Bakkal Amca... Berber... Esnaf lokantası... Okul servisi... Manav...

"Korona gazileri." Valilik... Belediye... "Destek" olmuş... "Yardım" etmiş.

Neyse ki... Anadolu'da, "dayanışma kültürü" var. Herkes birbirine destek oluyor.

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En genç Başkan

Türkiye'nin en genç, "il belediye başkanı" Aksaray'da... Evren Dinçer... 40 yaşında. "İnşaat sektörünü" sorduk... Zira... Aksaray "şantiye gibi."



Başkan, "Geçen yıl 543 inşaat ruhsatı verdik" dedi. "Sektör" oldukça canlı... Pandemiden "yara almayan" sektörlerden.

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Çarklar dönüyor

Biliyor muydunuz? Pandemi sürecinde Türkiye'de, "Arsa satışının en fazla olduğu illerden biri... Aksaray."

Vali Hamza Aydoğdu söyledi... Aksaray... Nüfusa göre banka mevduatının en yüksek olduğu illerden... Dördüncü sırada.

Sanayi... Çarklar dönüyor.

Mercedes... Kamyon üretiyor.

Günde bin 200 ton süt üretimi... Türkiye ihtiyacının dörtte birini Aksaray karşılıyor... SÜTAŞ "Aksaray'da."

Brissa... Balküpü... LC Waikiki... Organize Sanayi Bölgesi "tamamen dolu."

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Gurbetçi ekonomisi

Bugün 1 Temmuz... "Korona kısıtlamalarına" son... Ancak... Maske, mesafe, temizlik... "Önlemlere" devam. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Oh! Çok şükür... Bu yaz gelecekler" dedi. "Gelmesi beklenenler" Avrupa'daki Aksaraylılar... Gurbetçiler.

Avrupa'da... "120 binden fazla" Aksaraylı var.

Aksaraylı... Doğduğu toprağa, baba ocağına düşkün... "Yaz döneminde geliyor."

Geçen yaz gelemediler... Kahrolası korona.

Gurbetçi gelince... Sünnet... Nişan... Düğün... Kuyumcu... "Ekonomi canlanıyor."

Gurbetçi konut ya da arsa alıyor... "Emlak sektörüne can suyu."

Avrupa'ya dönüş... Karayolundan... Giderken "kışlık yiyeceğini" de götürüyor... Peynir... Sucuk... Turşu... Salça... Tahin... Pekmez... Kuru gıda... Piyasaya "sıcak para giriyor."

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Sosyal projeler

Aksaray'da... Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'in "sokakta olması" hoşumuza gitti.

Hoşumuza giden bir şey daha... İkisi de "proje odaklı."



Engelsiz yaşam merkezi... Kimsesiz çocuklara sevgi evleri... Bilim ve gençlik merkezi... Kitap konakları. Atık su arıtma tesisi... Taziye evleri... Su ve kanalizasyon hattı yenilemesi... Millet Kıraathanesi... Robotik otopark... 25 kilometre bisiklet yolu...

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Aklın yolu bir

Gezerken... Dikkatimizi çekti... Trafik çok büyük sorun.

Aksaray... Merkez nüfusu 310 bin... Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 134 bin.

Belediye binası... Şehrin göbeğinde...

Her seçim öncesi konuşulur:

"Yıkılacak... Yenisi yapılacak." Şimdi... Karar kesin... Yıkılacak...

Yenisi, otobüs terminalinin yanında olacak... Doğru karar.

Yıkılan binanın yeri ne olacak?

Anket... Aksaraylı'ya sorduk.

Herkes "yeşil alan" diyor.

Başkan Evren Dinçer ile konuştuk.

O da aynı düşüncede... Burası park olmalı... Şehrin merkezi biraz rahatlamalı.

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Evlerinin önü yonca

Yenikent kasabası... Aksaray'a 29 kilometre... Konya yolunda... Tarlalar, göz alabildiğince yonca... Yemyeşil.

Yonca deyip geçmeyin... "Büyük bir ekonomi."



200 bin dekar alanda ekim... Yılda 4 kez biçiliyor.

2020... Üretim bir milyon tonun üzerinde.

Yurt içine, yurt dışına satış... Ürün kaliteli... Alıcı çok.

Ekonomiye katkı... Yılda 300 milyon lira. Yoncanın böylesine büyük bir gelir kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?

Kasabaya para yağıyor.