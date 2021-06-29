Yarından sonra "yeni dönem" başlıyor... Oh çok şükür! Rahat bir nefes alacağız... Lokantalar... Kafeler... Oteller... "Piyasa kendine gelecek."

Gürsel Baran... 180 bin üyesi olan Ankara Ticaret Odası'nın Başkanı.

"Yeni dönem" için kapsamlı bir çalışma yaptı... Özeti:

- Pandemiden çıkarılacak dersler... Ve... Pandemiyi nasıl fırsata çevirebiliriz?

Gürsel Başkan'ı kutladık... "Dersine" iyi çalışmış... Konu önemli.

Gerçekten... Kovid-19'dan çıkarılacak dersler de var... Koronayı fırsata çevirmek de mümkün.

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İlk ders: Markalaşma

Pazar... 27 Haziran... Gölbaşı'ndayız... Karaoğlan köyünde.

Gürsel Baran'ın çiftliğinde... Kiraz... Erik... Dut... Fındık... Fıstık... Kayısı... Ceviz... Elma... Armut... Çeşit çeşit meyve... Yüzlerce ağaç.



Tavuklar... Kuşlar, çiçekler...

Abdülkadir Aksu... Necati Çetinkaya... Diğer dostlar... Sohbetteyiz.

Gürsel Baran'ın üzerinde "marka tişört" var...

Başkan... Diyor ki:



Türkiye'de üretiliyor... Maliyeti 8 dolar.

Fransa'ya gönderiyoruz... 10 dolara.

Sonra da gidip Fransa'dan alıyoruz... Tanesi 100 dolar.

Pandemi sonrası ilk ders... Marka, marka, marka... Mutlaka markalaşmalıyız.

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Rapor

Gürsel Baran, "Korona dosyasını" açtı... Sektör sektör, durum raporu.

Hizmet sektörü... Yaralı... Öğrenci yurtları... Düğün salonları... Hamamlar... Kafeler... Lokantalar... Oteller... Organizasyon firmaları... Seyahat acenteleri... Öğrenci servisleri... Küçük esnaf.

Gıda sektörü... Makarna, bulgur, sebze, meyve... Sektörün durumu çok iyi.

İnşaat malzemesi satanlar... Gürsel Baran da bu işi yapıyor... Koronadan en kazançlı çıkan kesimlerden. Liste uzun... Özetleyelim: Kovid-19'dan "darbe yiyen" de var... Pandemi döneminde, "paraya para demeyen" de.

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Fırsat bu fırsat

Çin... Batı'nın "tedarik" üssü. Çin'de üretilen mal, İtalya'ya gidiyor... Konteynerle... Taşıma masrafı 8 bin dolar.

Korona sürecinde... Batı, "Türkiye'ye yöneldi."

Türkiye'de üretildi, Avrupa'ya gönderildi... Konteyner... Masraf bin dolar.

Ders iki... Gürsel Baran:

- Bölgenin yeni 'tedarik üssü' Türkiye olabilir... Asya... Ortadoğu... Kuzey Afrika... Üretim Türkiye'de toplanır... Batı'ya yollanır... Büyük fırsat... Büyük imkân.

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Mobilya sektörü

Gürsel Baran'ın, "Cennet Bahçesi'nde" buluşmamızın nedeni... Başkan, "61 yaşına girdi."

Tebrikler... Yaş günü pastası...

"Nice yıllara Başkan."



Ve "derslere" devam.

ATO Başkanı dedi ki:

- Mobilya sektörümüz çok başarılı... İç piyasa... Dış piyasa... Mal yetiştirilemedi... Demek oluyor ki, bu sektöre ağırlık vermeliyiz... Dünyada söz sahibi olmak işten bile değil.

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Kadının adı yok

Kovid-19... Çıkarılacak çok önemli bir ders... Gürsel Baran'ı dinliyoruz:

Kadın... Ekonomide, olması gereken noktada değil.

Suç bizde... Erkekte... Kadının önünü kesiyoruz.

Engel olmasak... Teşvik etsek, kadınımız ekonomide mucizeler yaratacak.

Kadının elinin değdiği iş daha düzenli... Ve bereketli.

Yeni dönemde... Kadının önünü kesmekten vazgeçmeliyiz... Her sektörde.

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'Hamallık yapıyoruz'

Bilmiyorduk... Gürsel Baran'dan öğrendik.

"Adidas deodorant" Türkiye'de üretiliyor.

Bizden "Batı'ya" gidiyor... Sudan ucuza.

Ve biz... Batı'dan ithal ediyoruz...

"Ateş pahası." ATO Başkanı Baran... Yine "Marka" konusunu açtı:

Batı'nın "hamallığını" yapıyoruz.

Çok küçük kârla, "onların markalarına" ayakkabı, gömlek, ceket, pantolon üretiyoruz... "Network... Calvin Klein... Tommy Hilfiger... Burberry... Nike... Dockers..."

Batı da... Bizim ürettiğimiz ürünleri bütün dünyaya satıyor... "Dolar... Euro... Alıcılar içinde Türkiye de var."

Marka olmayı bir başarabilsek... Dünyanın ilk 10 değil, "İlk 5 ekonomisi arasına gireriz."

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Perakende Yasası

Kovid-19... Yeni dönem... Çıkarılması gereken önemli bir ders... "Marketlerle" ilgili.

Gürsel Baran dedi ki:

Sorun "en yukarıdaki" marketlerde... Onlar, elini taşın altına sokmadan para kazanmanın derdinde.

Üretici ile market arasında "birkaç halka" var... Oralarda da yine bazı sorunlar mevcut.

Perakende Yasası'nın bir an önce çıkması lazım... Tüketiciyi korumalıyız.

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Türk zekâsı

Vakit tamam... Çiftlik sohbetine nokta... Vedalaşırken... Gürsel Baran dedi ki:

Bizdeki pratik zekâ... Çabukluk kimsede yok.

Örnek mi? Maske konusu... Cezaevlerinde bile maske yapıldı... Kadın meslek kurslarında... Her yerde... Maske, kolonya, dezenfektan üretiminde destan yazdık.

Potansiyel büyük... Genç nüfus önemli şans... Kadınımız yaratıcı... Yeter ki dersimize çalışalım.