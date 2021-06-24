Büyük Türkiye'nin başarısı... Gurur abidesi...

Türk işçisinin... Türk mühendis ve mimarının... Türk müteahhidinin eseri.

Birincisi... Deniz üzerine inşa edilen Ordu-Giresun Havaalanı... 2015'te hizmete girdi.

İkincisi... Rize-Artvin Havaalanı... 2017'de temeli atıldı... İnşaatı hızla devam ediyor.



Bir yıl önce gelmiştik... Temmuzda... Deniz dolgusu devam ediyordu.

Havaalanı inşaatı ilerlemiş... "Altyapı" tamam... "Üstyapıya" geçilmiş... Terminal binası yapılıyor.

İnşallah... En geç Ocak 2022'de uçaklar inip kalkmaya başlayacak.

Vali Kemal Çeber, havaalanı projesini yakından takip ediyor... Sık sık inşaatı denetliyor.

Malum, bölge aşırı yağış alıyor... Su baskınları büyük sıkıntı.

Acil durum, kriz ve afet yönetimi doktorası bulunan Vali Kemal Çeber, Rize için bir şans.

***



1991... Hamsi kavağa çıktı

Mesut Yılmaz... Rize Milletvekili... Başbakan.

Süleyman Demirel... DYP lideri... Seçim kampanyası... Kürsüye çıktı... "Anavatan Partisi bitti... Eridi" dedi... Ve ekledi:

- Hamsi nasıl kavağa çıkamazsa, ANAP da derlenip toparlanamaz. Rizelilerin kafası karıştı... "Siyasetin, seçimin, hamsiyle ne ilgisi var?" diye. Mesut Yılmaz... Durumdan vazife çıkardı... Hemen Rize'ye geldi... Miting kürsüsüne çıktı:



- Demirel, demek istiyor ki... Rize'den Başbakan falan çıkamaz. Rizeli öfkelendi... Meydan... Sesini yükseltti:

-Hamsi kavağa çıkar... Rize'den de Başbakan çıkar.

Demirel... Durumu toparlamak için Rize'de ikinci kez miting yaptı... Ama... "Rizeli'nin öfkesi dinmedi."

1991 seçimi... DYP, Türkiye'de birinci parti... Ama Rize'den milletvekili çıkaramadı... Nedeni... "Hamsi ve kavak" olayı.

DYP'nin birinci sıra adayı Prof. Mehmet Haberal'dı... Eğer "Hamsi kazası" olmasaydı... Haberal Hoca, milletvekili seçilecekti... "Sağlık Bakanlığı'na" getirilecekti. Sözün özü... Karadeniz'de... Her şey bir yana, hamsi bir yana... Hamsiye laf yok.

***



Beğendik

Rize'nin "Derli toplu... Büyük" bir meydana ihtiyacı vardı.

Yapılmış... "15 Temmuz Demokrasi Meydanı." Meydanın altı 600 araçlık otopark. Karadeniz şehirlerinin makûs talihi, trafik... Rize'de, kısmen çözülmüş. Beğendik.

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Ahmet Mete

Rize'de dostumuz çok... İyidere...

"Mete ailesi" ile hukukumuz oldukça eski.



"Önceki" Belediye Başkanı Ahmet Mete, "tavla arkadaşımız." Geçen yılki gibi... Bu kez de buluştuk.

Bir yandan tavla oynadık, diğer yandan sohbet ettik. Oğlu, iç mimar Özhan Mete ve dostlarıyla birlikte.

"Millet, siyasetle meşgul değil" dedi ve ekledi:

- Milletin derdi ekonomi... Çay... Çok şükür üretim yüksek... Bütün beklenti, iyi para getirmesi.

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Temel hacda

Rize'yi birlikte dolaştığımız gazeteci Bayram Ali Kavalcı, "Temel, hacca gitmiş" diye başladı anlatmaya:

- Ama... Namaz vakti gelince... Temel, camide kadınlar bölümüne geçiyormuş... Kadınlarla birlikte namaz kılıyormuş.

Temel'i uyarmışlar... "Neden böyle yapıyorsun? Erkekler bölümüne geç" diye.

Temel, "Hayır" demiş:

- Ben annemin yerine hacca geldim... Namazı da kadınlar bölümünde kılmaya devam edeceğim.

***



Kentsel dönüşüm

Rize... Büyük bir kentsel dönüşüm gözledik.

"Deniz dolgusu üzerine yapılan binalar" yıkılmış... Yıkım devam ediyor... Yüzlerce bina.



Kutluyoruz... Zira bu binalar "Tehlikeliydi... Her an yıkılabilirdi."

Belediye Başkanı Rahmi Metin'i kutladık.

Başkan... Dedi ki:

- Kimse mağdur edilmeyecek... Yıkılanların yerine yeni apartmanlar yapılacak... "Hak sahiplerine" verilecek...

***



İyi biliriz

Belediyeye giderken... Parkta... "Hamsileri" gördük.

Ağaçlar... Çiçekler... Ve "Ayağa kalkmış" hamsi. Etraftakilere takıldık:

- Hamsi, ayağa kalkar mı? Bina girişindeki güvenlik görevlisi yanıt verdi:

- Hamsi, kavağa bile çıkar... Siz iyi bilirsiniz.

***



İyidere

Rize'nin arka bahçesi... Uzaklığı 15 kilometre... "Mete"lerin memleketi... Uğramazsak olmaz.

Ne zaman gelsek... Belediye başkanı koltuğunda bir "Mete" görürüz.

Belediye... Sanırsınız ki, "Mete ailesine zimmetli." Ömer Lütfi Mete... Nihat Mete... Ali Rıza Mete...

Ahmet Mete... Ve şu andaki Başkan... Saffet Mete.



- Ey İyidereliler... Gündeminiz nedir? Siyaset, erken seçim, yeni partiler konusunda ne düşünüyorsunuz?

Saffet Mete, dedi ki:

Şu anda, bölgede siyaset konuşulmaz.

Gündem çay... Hatta hayatımız çay... Ne kadar çay ürettin? Ne kadarını Çaykur alacak, ne kadarını özel sektör? Ve en önemli konu, özel sektör, çayın kilosuna kaç lira verecek?

***



Çayeli'nden öteye...

Hüsrev... Bir Karadeniz klasiği... Kuru fasulye... Pilav... Köfte... Sütlaç... Bölgenin ünlü lokantası.

Duvarlar... Hüsrev'de yemek yiyen ünlülerin fotoğraflarıyla dolu.

Turgut Özal... Süleyman Demirel... Recep Tayyip Erdoğan... Rauf Denktaş... Mesut Yılmaz...



Buraya "uğramayan" yok.

- Selahattin... İşler nasıl?

Selahattin Hüsrev, "Şimdilik idare eder... Çok şükür" dedi... Ve ekledi:

- Bütün Karadeniz, temmuzu bekliyor... İnşallah temmuzda piyasa canlanacak.

Bölgede... Nereye gitsek... Aynı beklenti... "1 Temmuz sonrası."