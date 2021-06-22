Temel'in diyarındayız... Trabzon... Sürmene... Of'u dolaşacağız.

Rize'ye uzanacağız... Deniz doldurularak inşa edilen havaalanı ne durumda, bakacağız.

SABAH Gazetesi Temsilcisi Özgür Özdemir ve Editör Yaşar Önel ile birlikteyiz.

Yaylalara çıkacağız.

Fındığı, çayı, hamsiyi, futbolu, yerel siyaseti konuşacağız.

Ve... Dinlediğimiz, "Temel fıkralarını" paylaşacağız.

Temel, akşam eve gitmiş... Fadime yok.

Yarım saat sonra karısı gelmiş.

- Fadime... Merak ettim, neredeydin?

- Güzelluk salonuna gitmişidum.

- Ne oldi? Sıra sana gelmedi mi?

***



Vali'den turizm müjdesi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Oh! Çok şükür! Gözümüz aydın" dedi... "Müjdeyi" verdi:

- Turizm çok önemli...

Körfez ülkelerinden turist gelmeye başladı.



2019... Arap coğrafyasından...

8 ülkeden... Trabzon'a bin 740 uçak inmişti.

2020... Kovid-19... Turizm çöktü.

Ve şimdi... "Hareketlenme" var.

Vali Ustaoğlu, dedi ki:

- Ürdün... Haftada üç uçak geliyor... Kuveyt... Bahreyn, aynı şekilde... Bölge canlandı.

Trabzon'da... "Yabancıların satın aldığı" konut sayısı... 5 bin 200.

Yarıdan fazlası Suudi Arabistan vatandaşlarına ait.

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Zorluoğlu felsefesi

Altyapısı olmayan şehrin üstyapısı olmaz... İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, "Hizmet felsefesi." Trabzon'da... 47 mahallenin içme suyu hattı yenileniyor...



565 kilometre.

Kovid-19 krizi "Fırsata çevriliyor."

Şehir şantiye gibi...

Kanalizasyon inşaatları... Yağmur suyu kanalları... Doğalgaz hatları... İletişim altyapısı.

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Gitti hamsi, geldi somon

Karadeniz'de gelişen ekonomi...

"Kafes balıkçılığı." Japonya'ya balık ihraç ediliyor...

Yılda 10 milyon lira gelir.

Geçen salı, Trabzon'da "Festival" vardı:

"Uluslararası Birinci Somon Festivali." "Somon" önemli gelir kaynağı.

Hamsiyi soracak olursanız... Bu sene, yok denecek kadar azdı.

Karadeniz insanına göre, "Hamsi balık değil ki...

O, hamsi."

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Gerçek gündem

Ticaret Borsası Başkanı... Eyyüp Ergan... "Siyaset konuşacağımız gün de gelecek" dedi ve ekledi:

Şimdi... İşimize bakalım... Korona sürecinde piyasa kan kaybetti... Küçük esnaf sıkıntıya girdi... Gündemimiz, hızlı toparlanmak.



Fındık para etti... Çay daha iyi para etti... Laz, imkân olsa, denize bile fındık ağacı diker.

Hamsi... Mahcubuz... Ankara'daki büyüklerimize... Siyasilere... Hamsi yollardık... Bu kış yollayamadık.

Bir de Trabzonspor. Bu sene inşallah şampiyonuz.

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Söz milletin

Siyaset... Erken seçim...

Yeni kurulan partiler... Yöre insanı ne diyor?

Herkes işinde gücünde... Gündem ekonomi... Turizm... Fındık... Çay.

Siyaset... "Gündem dışı." "Meydanda" bunları konuşuyorduk... Yaşlı biri, "Belediye binasının balkonunu" işaret etti:



- Orada konuşanın dediği olur.

Orada... Konuşan kim?

Yanıt, Murat Zoroğlu'ndan geldi:

- Adnan Menderes, "Yeter! Söz milletindir" sözünü, ilk kez bu balkonda söylemişti.

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Uluslararası Temel

Eyyüp Ergan, sordu:

- Temel, kaç dil biliyor?

Biz bir şey demeden, kalabalıktan bir ses geldi:



- Temel, 3 lisan konuşi... Türkçe...

İncilizce... Almanca.

Trabzon'da bize bir kitap hediye edildi... "Temel'in Maceraları." Karikatürlü Temel fıkraları... Türkçe, İngilizce, Almanca.

Kitap, yabancı ülkelere de yollanacak.

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Emniyettesiniz

Pandemi... Maske, mesafe... "Denetim" çok sıkı... Emniyet Müdürü Metin Alper, sürekli denetimde.

Kovid-19 denetimi... Ayrıca uyuşturucu ile mücadele... Asayiş önlemleri.



Korona... Kural ihlali... 3 bin 358 kişiye ceza yazılmış... 3 milyon lira.

2 bin 800 polisten bin 713'ü aşı olmuş... Diğerleri de oluyor.

Polisin halkla ilişkisi... Çok iyi... Bu konu önemli.

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Oflu aklı

Oflu bir başka... Uyanık mı uyanık.

Hani... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TV'de konuşmuştu... 12 Şubat 2020'de.

15 Temmuz darbe girişiminden söz etmişti:

Darbe gecesi vatandaşıma çağrıda bulundum... "Meydanlara inin, direnin" diye.

Milletim direndi... Darbeye geçit vermedi.

Bundan sonra benim çağrı yapmama gerek yok... Eğer birileri darbe yapmaya kalkarsa, vatandaşım evinde ne var ne yoksa alır, sokağa çıkar, direnir.

Erdoğan'ın konuşmasından beş gün sonra... Oflu biri, "başvuruda" bulunmuş... CİMER üzerinden...

Oflu'nun dilekçesi... Özetle:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Vatandaş elinde neyi varsa meydanlara dökülür, darbeye direnir" sözüne istinaden... "Silah Taşıma Ruhsatı" istiyorum.

1. Dilekçe... Devletin kayıtlarında.

2. Ama... Trabzon Emniyeti, silah ruhsatı vermiş değil.

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Göz ağrısı

Temel... Göz doktoruna gitmiş:

- Doktor Bey... Ne zaman çay içsem gözüm ağriy. Doktor... Temel'i muayene etmiş... Ve demiş ki:

- Çay içmeden önce, bardaktaki kaşığı çıkar.