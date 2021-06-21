Kazıklayan, kesinlikle üretici değil... O kesim masum.

Konya'nın Kadınlar Pazarı (Melike Hatun Çarşısı) esnafı...

Hayır, kazıkçı değil.

Ankara'nın 550 bin nüfuslu metropol ilçesi Sincan'daki semt pazarlarında da, kimseye kazık atılmıyor.

Fakat... Çankaya'da, Şişli'de, Karşıyaka'da... Bodrum'da... "Birileri" milleti kazıklıyor... Kazık ki ne kazık... Göz göre göre.

***



Ulubatlı Hasan

Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinden... Bizans surlarına Osmanlı sancağını ilk diken... Ve şehit edilen kahraman.

Adı Sincan'da... Bir mahallede yaşıyor... Fatih bölgesinde... 15 bin nüfuslu... Ulubatlı Hasan Mahallesi.

Mahalle... Bir Anadolu mozaiği... Erzurumlular... Karslılar... Çorumlular... Yozgatlılar... Malatyalılar... Tokatlılar... Bayburtlular... Niğdeliler...

***



Güncel fiyat

Mahalle pazarını gezmek isteğimizi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a ilettik. "Hay hay" dedi. Ancak daha önceden kararlaştırılmış toplantıları nedeniyle, beraber olamadık.



Editörümüz Yaşar Önel'le birlikte gezdik.

Sincan Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Selim Eser ve Foto Muhabiri Cem Çağlayan da, bize eşlik ettiler.

- Kirazcı... Kirazın kilosu kaç lira?



- Abi... Önce tadına bak, sonra al...

Salihli kirazı... 7 lira.

Sonra... Pazarcı bizi tanıdı... Ve... Fiyatı "Güncelledi." - Hoş geldiniz... Size 5 lira.

***



Pazar ahvali

Teyze... Sohbet ettik... Emekli öğretmen olduğunu söyledi.

Sorduk:



- Pazarda fiyatlar nasıl?

- Havalar ısındı... Sebze meyve bollaştı... Pazar ucuz.

Bu sırada... Yanımıza bir kadın yaklaştı... Söze girdi:

- Ne ucuzu? Bir kilo kabak 5 lira... Salatalık 3.5 lira... Ucuz mu?

Başladık gülmeye...

***



Yemesi helal

Gezerken... Yine bir kirazcı...

Yaşar Önel, "Etiketi" gösterdi.

Etikette "Yemesi helal" yazılı...



Kilosu 5 lira.

Pazarcı... Israr etti... "Yemeden gitmeyin" diye.

Kırmadık... Yedik... Şeker gibi.

***



Gani gönüllü esnaf

Pazarda... Maske, mesafe... Herkes kurallara uyuyor.

Temizlik... Pazar tertemiz.

Zabıta... Görev başında.

Esnaf... Kanaatkâr.

Yaşlı bir kadın... Domates aldı...

Salkım... "3 kilosu 10 lira." Pazarcı... Domates poşetine 3 tane de "Salatalık" koydu.

- Anne... Bu da bonus... Hediyemiz olsun.

***



Anket mi dediniz?

Yaşar Önel, kulağımıza eğildi:

- Seçim... Siyaset... Yeni partiler...

Joe Biden... Amerika... Gelecek pazar seçim olsa...

Sağımızda solumuzda pazarcı esnafı var... Ve de müşteriler.

Sorduk... "Siyaset... Parti... Erken seçim?"

Pazarcının biri "Boş ver abi... Ne seçimi?" dedi.

Bir kadın müşteri... "Millet aşı derdinde... Seçimin zamanı mı?" diye sesini yükseltti.

***



Sudan ucuz

Karpuzcu... Elinde koca bir bıçak... Koşarak yanımıza geldi:

- Abi... Tadına bakmadan gitme... Gönül koyarız.

Ve... Bıçağı, karpuza sapladı.



- Bu karpuz kaç kilogram gelir?

- En az 10 kilo.

- Kilosu kaça?



- Ne kilosu abi... Kiloyla karpuz mu satılır... Tanesi 8 lira... Siz para vermeseniz de olur. Diğer karpuzcu "Abimiz yabancı değil" diye konuştu:

- 5 lira verse de olur.

***



Etiketlerin dili

Cem Çağlayan, "Bizim fotoğrafımızı" çekmekle meşgul:

- Cem... Beni boş ver... Fiyat etiketlerinin fotoğraflarını çek.

Cem... Başladı "Etiket fotoğrafı" çekmeye.

Sarımsak... 10 lira.



Taze fasulye 7, dolmalık biber 6, bamya 9 lira.

Beypazarı... Süt kabak... 5 lira.

Patlıcan... 4 lira.

Kayısı... Şekerpare... 5 lira.

Salatalık... 3 lira.

***



Süt ürünleri

Peynirciler... Israr üstüne ısrar... "Tadına bakmamızı" istediler.

Peynirlerin tadına değil, fiyatlarına baktık.

Erzurum tulum 25, Erzincan tulum 30 lira.

Kastamonu... Köy peyniri... 28 lira.

Ilgaz... Yayla peyniri... 18 lira.

Edirne... Beyaz peynir... 24 lira.

***



Sürpriz

Pazarcılarla... Alışveriş edenlerle...

Sohbet ettik.

Ve... Gazeteye dönüş.

Araçtan inerken...

Bizim "Kaptan" sordu... İbrahim Ercan:

-Bagajdakileri ne yapacağız?

- Bagajda ne var ki? Pazardan bir şey almadık ki?

- Siz almadınız ama... Pazarcılar koydular... Nane, maydanoz, marul, havuç, domates, salatalık, kiraz...

- İbrahim, sen onları evine götür... Keşke bunu pazarda söyleseydin de, pazarcılara teşekkür etseydik.

***



Acı gerçek

Evet... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin...

Birileri... Milleti kazıklıyor. İtiraz eden mi var?

Buyursun... Pazarı birlikte gezelim.