Video Haber Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor

Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor

Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor
21.06.2021 | 10:31

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Yavuz Donat'ın 21.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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