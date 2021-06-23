Valilik... Emniyet... Büyükşehir ve ilçe belediyeleri... Ticaret ve Sanayi Odası... Ticaret Borsası... Otel işletmecileri... Seyahat acenteleri... Sivil toplum örgütleri... "Birlikteler."

Orkestra şefi... Vali İsmail Ustaoğlu.



Amaç... Sorunlara ortak çözüm.

Ve... Bu yıl "turizm pastasından" sadece Trabzon'un değil, bütün Karadeniz'in yüksek pay alabilmesi için "Çalışmak... Proje üretmek."

Trabzon'da, "ortak akıl" işliyor... Bravo.

***



Turizm umudu

Yomra, Arsin, Araklı... Sonra "Bıçak ve pidenin anayurdu Sürmene" tabelası...

Yola devam... "Kültür, ilim ve âlimler şehri Of."

Yol boyunca dikkatimizi, "turistler" çekti.



"Körfez ülkelerinden" gelenler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Turizm, geçen yılın haziran ayına oranla iyi gidiyor" dedi.

Hedef... "Kovid- 19 öncesini" yakalamak. 2019... Yabancı turist 600 bin... Yerli 1.5 milyon.



Bu yıl... Eh, fena gitmiyor... Ama 2019'un rakamlarını yakalamak biraz zor görünüyor.

Rusya'nın, seyahat yasağını kaldırması... 1 Temmuz'dan itibaren, Türkiye'de yasakların sona ermesi... Bölgede sevinçle karşılandı... Umutlar yeşerdi.

***



Karadeniz ruhu

Karadeniz sahil yolu... Yaya üstgeçidi çok...

Hepsi de "Şehit adı" taşıyor.

Yol boyunca... "Şehitlere saygı" tabelaları... Resimli.

Örneğin... Of ilçesinin girişinde... Koca bir tabela.



Bu cennet vatan için hayatlarını feda eden kahramanların fotoğrafları...

15 Temmuz'da tarihin akışını değiştiren...

Ömer Halisdemir.

İstanbul'da şehit olan Oflular... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof.

Dr. İlhan Varank...

İhsan Yıldız... Fahrettin Yavuz...

Ve... Diyarbakır Silvan'da, bölücü terör şehidi...

Özel harekât polisi Necmi Çakır...

Altında da şu yazı:

"OF'umuzun ve tüm TÜRKİYE'nin altın yürekli kahraman şehitlerini, gazilerini asla unutmayacağız." Karadeniz... İşte bu.

***

'Oflu olmasaydım'

Yemek molası...

Of... Gazeteci Adnan Ramoğlu eşliğinde.

Nizam Usta'nın, yarım asırlık, ünlü döneri.



Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu...

Sıcağı sıcağına... "Son fıkrayı" anlattı.

Temel'e sormuşlar:

- Oflu olmasan ne olurdun?

- Çok mahcup olurdum.

***



Değişmez gündem; ekonomi

Bölge... Pandemiden yana dertli... Ölenler... Ekonomik durgunluk.

Fakat... "Korona sayesinde kıymetimiz arttı" diyen de var.

"Eskiden" İstanbul'daki "emekli hemşeriler" yazları Karadeniz'e geliyorlardı.

Korona ile birlikte... Özellikle de yaşlılar... "Yaz kış...

Bölgedeler." Nizam Usta'ya... "Siyaseti" sorduk.



"Zamanı değil...

Millet işinde gücünde, ekmek derdinde" dedi.

Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da aynı düşüncede:

- Gündem siyaset, seçim değil... Gündem ekonomiyi büyütmek.

Of'ta... Eski stadyum yıkılmış... Yerine hastane yapılıyor... Doğru proje.

Yeni stadyum ise... Sahilde.

***



Yaylaya hücum

Havaların ısınması ile birlikte "Yayla evine taşınan" çok.

Vali İsmail Ustaoğlu'na sorduk: - Erken değil mi? Eskiden temmuzdan önce yaylaya çıkılmazdı. Ustaoğlu, "Pandemi nedeniyle" dedi:

Daha doğrusu maske nedeniyle.

Bölgede bu döneme, "Çürük ay" derler... Nem oranı çok yüksektir... 15 Ağustos'a kadar.

Nemli havada maske rahatsız edici... Karadenizli soluğu yaylada alıyor... Açık hava... Kalabalıktan uzak... Maskeye gerek yok.

***



Kaçakla mücadele

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

Valilik... Belediye... "Kaçak yapılaşma" konusunda çok dikkatli.

"Doğa harikası, dünya mirası" Uzungöl, kaçak yapılaşmadan dolayı "ağır yaralıydı." Sadece Uzungöl mü? Daha pek çok yer.

Şimdi... Yaralar sarılıyor... "Kaçaklar" yıkılıyor...

"Çevreye pansuman yapılıyor."

"Buraları" yıllarca kirletmişiz... Rant uğruna "çirkinleştirmişiz."

Hani, ne derler? "Kendi ayağına kurşun sıkmak." Tam da öyle.

Şimdi... "Tedaviyle" uğraşıyoruz.

***



Vejetaryen gelin

Temel, İstanbul'da evlenmiş... Eşiyle Trabzon'a gelmiş... Köyüne.

Temel'in annesi sofra hazırlamış... Balık... Et... Tavuk... Yumurta... Kuş sütü eksik.

"İstanbullu gelin" bir şey yemeyince...

Annesi, Temel'e sormuş:

- Gelinim, yaptığım yemekleri beğenmedi mi?

- Çok beğendi... Ama vejetaryen.

- O da ne demek uşağım?

- Yani... Et yemez... Balık yemez.

- Öyleyse... Al karını götür ahıra... İneğin yemini yesin.

***



Hayran bırakan zekâ

Trabzon'a defalarca geldik... Ama bilmiyorduk... Yeni öğrendik.

Trabzon'dan... 70 ülkeye "nargile tütünü" ihraç ediliyor.

Bölgede bir gram bile tütün yetişmiyor... Tütün... Trabzon dışından.

Ama... "İşleme, paketleme" Trabzon'da yapılıyor... "Dolar ile" satılıyor.

Elma aromalı nargile tütünü... Veya armut, üzüm, muz, ananas, portakal, şeftali, kayısı, erik.

Gel de, Karadeniz insanının "ticari zekâsına" hayran kalma.