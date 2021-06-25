Manzara şiirlerdeki, şarkılardaki gibi... Kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler... Şırıl şırıl akan dereler.

Çayeli ilçesinden "yukarılara" tırmanıyoruz. "Yükseldikçe" nem azalıyor... Hava serinliyor... Yeşil rengin tonu, daha da koyulaşıyor.

Organik çay tarım vadisi... Senoz.

Buzlupınar Köyü... Yolun solunda bir mekân... Camlarında üç fotoğraf:



Recep Tayyip Erdoğan... Mesut Yılmaz... Hayati Yazıcı.

Yöre halkı, "evlatları" siyasetçiye sahip çıkıyor.

Tırmanışa devam... Yol, kıvrım kıvrım... Yenileme çalışmaları sürüyor.

Editörümüz Yaşar Önel, Gazeteci Bayram Ali Kavalcı ile birlikteyiz.

Ve... Hedefimize varıyoruz: Kaptanpaşa.

"Sobalar" daha yeni kaldırılmış... Gündüzleri hava serin... Gece, yorganla yatacaksınız.

"Derekızı" kafe-restorandayız... "Sabuncular Deresi" kenarında.

Cennet... Böyle bir yer olmalı.

***



Siyasetçi köyü

İzzet Akçal... Demokrat Parti Milletvekili. Yassıada'da... Adnan Menderes'le birlikte yargılandı... Rahmetli... "Kaptanpaşa" İzzet Akçal'ın köyü.

Erol Yılmaz Akçal... Adalet Partisi Milletvekili... Turizm Bakanlığı yaptı... İzzet Akçal'ın oğlu... O da, "Bu köyden." Köylünün biri... Dedi ki:



- Rahmetli Mesut Yılmaz da hemşerimiz... İzzet Akçal'ın yeğeni olur... Erol Yılmaz Akçal'ın da amcasının oğlu.

Öteki köylü söze girdi:

- Hayati Yazıcı... AK Parti Milletvekili... Hemşerimiz olur... Evi, aha şurası... Geçen gün buradaydı.

***



Kaptanpaşa

Osmanlı paşası... Mehmet Ali Paşa... 1813'te, Çayeli'nin Hemşin (Kaptanpaşa) Köyü'nde doğmuş.

Çocuk yaşta İstanbul'a gitmiş... Okumuş... Devlet görevlerinde yükselmiş.



1845... Padişah İkinci Mahmud'un kızı Adile Sultan'la evlenmiş... Osmanlı tahtına, "Damat" olmuş.

Aynı yıl... Kaptan-ı Deryalık görevine getirilmiş... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.

1853... Sadrazamlık yapmış...Başbakanlık.

Adı... Doğduğu köyde yaşıyor...

***



Karaloğlu'na sürpriz

Köyde... Dere kenarında... Köylülerle sohbet ederken... Çayımızı içerken... Diyarbakır Valisi ve (Kayyum) Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu'nu aradık.

Dedik ki... "Çayeli'nde... Dağda... Yolumuzu kaybettik."

Vali Bey telaşlandı:



- Neredesiniz? Bana hemen konum atabilir misiniz?

Senoz Vadisi'nde... Kaptanpaşa Köyü'nde... Sizin evin az ötesinde.

- Benim köyüm... İnanamıyorum... Telefonu kapatıyorum... Görüntülü konuşalım... Gözlerimle görmezsem inanmam.

***



Gündem... Talep

Derekızı kafe-restoran... Sahibi, dede "Kel Mustafa."

İşin başında çocukları, torunları var... Çocuk Ümit Özdemir... Torunlar Fatih... Muhammet Özdemir.



- Ey Kaptanpaşa köylüleri... Haliniz nicedir?

- Memleket iyiyse biz de iyiyiz... Allah devlete, millete zeval vermesin... Şanlı Mehmetçiğin ayağına taş değmesin.

- Siyaset ne âlemde? Erken seçim istiyor musunuz?

- Vakit, seçim vakti mi? Milletin beklentisi, şu korona denen illet bir an önce geçsin... Herkes aşılansın... Ekonomi rahatlasın... Seçim, günü gelince yapılır.

Köyden... Bir ihtiyar... Sakallı... "Bir talebimiz daha var" dedi:

- Cenabı Hak, bir daha bu ülkeye darbe yaşatmasın... İzzet Akçal beyimizi Yassıada'da yargıladılar... Kayseri'de hapse attılar... Menderes'imizi astılar... Aylarca uyumadık.

***



Anzer balı

Kaptanpaşa Köyü'nden ne alınır? "Bal" alınır.

Bal ama ne bal... "Anzer" balı.

Kilogramı... "250 lira."

"Pahalı" mı dediniz? Hayır hayır... Çok ucuz.

İstanbul'da bulamazsınız...

Bulsanız bile, kilosunu bin liradan aşağı alamazsınız...

Ayrıca... Alacağınız, "Gerçek Anzer balı mı?"

Biz... Bir şey almadık... Zira... "Sohbet baldan tatlıydı."

***



Çay çöpünden mangal kömürü

Senoz Vadisi'nin yeşilliği... Kaptanpaşa Köyü'nün güzelliği... Başımızı döndürdü... Kendimizden geçtik.

Ve... Aşağıya dönüş... Sıfır rakıma... Deniz kenarına... Rize'ye.

İstikamet... Belediye... Yorgunluk çayı içtik, Başkan Rahmi Metin'i dinledik.

Başkan Rahmi Metin, ilginç bir projesini anlattı... Fabrikada işlenen çayın, işe yaramayan "Sapı... Çeri-çöpü" atılmıyor. "Mangal kömürü" yapılıyor.

Kalorisi, odun kömüründen yüzde 15 daha yüksek.

Yılda 4 bin ton mangal kömürü...

Karadenizli ile "Akıl yarıştırılmaz."

***



Prestij projesi

Coğrafi yapı nedeniyle... Düzgün alan çok az. Bu nedenle büyük yatırımlar, deniz doldurularak gerçekleştiriliyor. Deniz karaya, kara parka dönüştürülüyor.

Başkan Rahmi Metin, "En çok önem verdiği projesini" anlattı.

Millet Bahçesi... 400 dönüm... Yarısı deniz dolgusu üzerinde olacak.

Rize'nin "Nefes kaynağı" bir proje... Tebrikler.

***



Nereden nereye

Süleyman Demirel... Turgut Özal... Mesut Yılmaz ile Rize'ye çok geldik.

"Düzgün bir otel" yoktu... ÇAYKUR'un misafirhanesinde kalırdık.

Şimdi Rize, otel dolu... 3 tanesi "5 yıldızlı."

***



Çay AVM

Rize'de... Şehrin ortasında... Sahil kenarında... "Çok katlı" bir bina yükseliyor.

"Çay bardağı" şeklinde... Tam "Rizeli aklı."



İnşaat yıl sonuna biter... Küçük çaplı AVM... İçinde kafeler ve her türlü çayın satılacağı dükkânlar olacak.

Zaten... Rize denilince... Sembol... "Çay... Çay bardağı." Rize-Artvin Havaalanı'nın "uçuş kulesinin" şekli... Yine "çay bardağı."

Ve... Veda zamanı.

Allah'a ısmarladık Doğu Karadeniz.