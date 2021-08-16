Alanya'da... Avena Otel'de kaldık... "Sporcu bir aileye... Üç kardeşe" ait.

Emin Müftüoğlu... Bisiklet Federasyonu eski Başkanı.

Kuddusi Müftüoğlu... FİFA kokartlı eski hakem... Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı.

Adil Müftüoğlu... Plaj Futbolu Milli Takımı eski hocası... Hala oynuyor... Alanya Belediyesi'nin plaj futbolu takımında.

Otel... 700 yatak.

Doluluk... Yüzde 85.

"Misafirlerin" çoğu Rusya'dan... Sonra Ukrayna, Polonya, Litvanya.

Alman... Çok az.

Türk... Galiba sadece, "Ben."

***



FC Lions futbol kampı

Otelin lobisinde, "Çocuklar" gördük... "Bir arada" oturuyorlardı... Ortam cıvıl cıvıldı.

Merak ettik... Sorduk.



Ukrayna... FC Lions Kulübü'nün minik futbolcuları.

İrpin şehrinden gelmişler... Kiev'e 20 kilometre.

Alanya'da kamptalar... Deniz, güneş, kum... Antrenman... Tatil.

Hocaları başlarında... Yurii.

Hocaya sorduk... Anlattı... Çocuklar futbola 4-5 yaşında başlıyorlar.

FC Lions Kulübü'nün 100 çocuk futbolcusu var... Bir kısmı yarının yıldızı.

Hani, ne derler? Ağaç, yaşken eğilir.

***



'Kırmızı' hiç yakışmıyor

Alanya... Nüfus olarak pek çok şehirden büyük... 300 binin üzerinde.

Kovit-19... Alanya'nın rengi, "Kırmızı."

Herkesin söylediği şu:

"Koronayı yabancılar getiriyor."

Millet suçu, "Yabancıya" atıyor ama... Aynada kendisine hiç bakmıyor... "Maske, mesafe... Aşı" konusunda, Alanya'nın "Puanı" düşük.

Adem Murat Yücel... Alanya Belediye Başkanı... Dedi ki:

Önceleri... Herkes "Aşı yok ki" diye şikâyet etti.

Sonra... "Çin aşısını" beğenmedi.

Alman aşısı geldi... Bu defa, "Sıra var... Kuyruğa girip, beklemem" mazeretine sığınıldı.

Sıra falan yok... "Gel, aşı ol" diyorsun... Soruyor:

"Aşı paralı mı?"

Aşı bedava... Ama aşı olmamak için bahane çok... "Aşı olan kadın, çocuk doğuramazmış... Aşı, erkekte iktidarsızlık yaparmış... Laf çok." Çarşıda dolaştık... Esnafla konuştuk... Çok kişide aşıya karşı "Direnç" var.

***



Aşı... Aşı... Aşı

Sururi Çorabatır... Manavgatlı... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı. "Turizm sektörünü" sorduk... Anlattı:

Otellerde doluluk... Bayramda yüzde 100'dü... Şimdi yüzde 70-80.

Yerli pazar iyi... Yabancılarda ilk sırada Ruslar var... Sonra Polonya... Almanlar gelmeye başladılar... Romanya... Bulgaristan.

Sezonu böyle kapatırsak, 2022'de patlama yaparız.

Bütün sorun... Aşı, aşı, yine aşı.

Üç otelim var... Aşı olmayanlar yüzde üç civarında... Salı akşamına kadar aşı olmayan kalmayacak.

Kendini düşünmüyorsan çevreni düşün... Ülkeni düşün... Ekonomiyi düşün.

***



Esnafa yardım

Adlıhan Dere... Antalya'daki "Esnafın" başkanı.

"Yangın bölgelerini" dolaşıyor... Yangında zarar gören esnafın yarasına merhem olmaya çalışıyor.

Örneğin... Manavgat'ta... 48 esnaf, "Yangın nedeniyle" sıkıntıda.

Geçen hafta... Perşembe günü... "Gereken yardım" yapıldı... "Devlet" tarafından.

Adlıhan Dere, dedi ki:

- 1 Temmuz'dan itibaren işler bir düzene girmişti... Ama yangın moralimizi bozdu... Neyse, gelmiş geçmiş olsun... Derlenip toparlanacağız.

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'Ağaçlar ayakta ölür'

İspanyol yazarın... Alejando Casona'nın eseri... Tiyatro oyunu... Sinema filmi de oldu...

Alanya'da... Manavgat'ta... Ormanlardaki yemyeşil yerleri gezerken... "Ayakta ölmüş" binlerce ağacı görünce... Arkadaşlara "Doğruymuş" dedik:



Hepsi de ayakta ölmüş.

Siz hiç, "Kömürleşmiş... Ama hala dimdik... Devrilmemiş" ağaç gördünüz mü?

İnsanın içi parçalanıyor.

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Devrek simidi

Kahvaltıda bize, "Özel ilgi" gösterildi... "Simit" getirildi... "Devrek simidi."

Alanya'da çeşit çeşit simit var... Ancak... "Devrek simidi bir başka... Misafire, Devrek simidi ikram edilir."

Devrek, Karadeniz'de... Alanya, Akdeniz'de... Aradaki mesafe 700 kilometrenin üzerinde.

Emin Müftüoğlu'na sorduk:

- Alanya'da moda, Devrek simidi... Ne alaka?

- Çok tutuluyor... Herkes seviyor... Hele turistler, Devrek simidine bayılıyorlar.

***



Turizm çarkı dönüyor

Mehmet Şahin... Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Kovid-19... Evde karantinada... Geçmiş olsun.

Hastayı yormayalım... Sohbeti kısa tutalım... Mehmet Başkan dedi ki:

Turizm canlandı... Allah bereket versin... Sektörde çark dönmeye başladı.

Bütün arzumuz turizmde 2019'u yakalamak... Ama oteller tam dolu değil... 2019'la kıyaslarsak yüzde 40 düşük.

Ağustos, Eylül, Ekim iyi gider... Kasım'dan itibaren turizm geriler... Kasım'dan sonra ne yapacağız? Bütün derdimiz bu.

***



Tarım toparlanıyor

Ali Çandır... Alanya Ticaret Borsası Başkanı.

Ekonomide, turizme bağlı olarak bir canlanma başladı" dedi.

Sonra sözü, "Tarıma" getirdi:

Korona... Sebze ve meyvede "Dış talebi" artırdı... İhracat iyi gidiyor... Rusya'ya... Avrupa'ya... Dünyanın her yerine.

Tarım... Türkiye için çok mu çok önemli... Korona süreci, tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Toparlanıyoruz... Ama yavaş yavaş.

***



Altına hücum

Mehmet Ali Dim ve Emin Müftüoğlu ile Antalya'da gezerken... Dikkatimizi çekti.

"Konut piyasası" oldukça hareketli.

Yeni inşaat... Çok.



"Deniz kenarı... Deniz manzaralı" evlerin çoğunda... Satış "Euro" ile.

Alıcı... Avrupa'dan... İran'dan... Katar'dan... Lübnan'dan.

Fiyatla... "Bize göre" pahalı ama... Yabancıya göre, "Ucuz."

Emlakçılarla konuştuk... Kovit- 19, "Yabancının mülk alışını tetiklemiş."

Emlakçının biri, "Altına hücum gibi" dedi... Antalya'ya... Alanya'ya hücum.