Güzelbağ... Bayır... Takanlar...

Gündoğmuş... İlçe... Mahalle... Köy... "Yangın bölgeleri."



Geldik, gezdik.

Ormanlar yanmış.

Evler kül olmuş.



Fakat... Aç ve açıkta kimse yok.

Devletin şefkatli eli "her yere" ulaşmış. Dün... Gün boyu... En çok duyduğumuz söz:

- Allah, devlete zeval vermesin.

***



İşte insanlık

Yasemin Uslu Kır... Alanya'nın "Kestel" Mahallesi'nden. Eski "belde". İlçenin batısında.

Bayır... Yangından en çok zarar gören mahalle... Eski köy... 100'ün üzerinde ev "kül" olmuş.

Kestel ile Bayır arası... 50 kilometre.



Yasemin Uslu Kır... Komşuları... "Şalvar" dikmişler.

Ve... Çocuk pijaması.

Yangın yerine... Bayır'a getirmişler.

"Ocağı" sönen kadınlara, çocuklara dağıtıyorlar

Yasemin Uslu Kır... Dedi ki:

- Allah, devletime zeval vermesin... İnsanların evi yanmış... Bizi uyku tutmuyor... Karınca kararınca yardıma geldim.

***



Güzelbağ

Belde idi... Antalya "Büyükşehir" olunca, beldelerin statüsü sona erdirilince... Şimdilerde Alanya'nın "mahallesi".

Alanya'ya uzaklığı 40 kilometre



Bin hane... 3 bin nüfus.

Yayla sayılır. Deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte.



Mehmet Kulu... "Son belediye başkanı." Dedi ki:

- Yangının başladığı yer ile bittiği nokta arasındaki uzaklık 30 kilometre. Düşünün artık "felaketin" büyüklüğünü. İnsanlar... Başımıza toplandılar. İlk sözleri: "Allah, devletimize zeval vermesin."

***



Yardım yağmuru

Yollarda "araçlar" gördük... Kamyonlar... TIR'lar.

TIR'ın üzerinde, "Elazığ AFAD" yazıyor.

Elazığ'dan Alanya'ya... Orman yangınından zarar gören insanlara, "konteyner" taşıyor. Geçici barınma için "ev".

Bursa'dan... Erzurum'dan... Aksaray'dan... Tarsus'tan... "Yangınzedelere" yardım malzemesi yağıyor.

Giyecek... Yiyecek... Aklınıza ne gelirse...

***



Buna da şükür

Mehmet Ali Dim... Emin Müftüoğlu... Ahmet Harmancı... "Yol arkadaşlarımız."

Yanan ormanları... Kül olmuş evleri... "Bölgeyi" birlikte dolaştık.



Bayır'da... Hatice Uysal ile Meliha Uçak, yanımıza geldiler. Dediler ki:

Her şeyimiz yandı. Bitti... Kül oldu, gitti.

Bir canımızı kurtardık.



Ama... Buna da şükür... Allah, Türk devletine zeval vermesin.

Adını duymadığımız, yüzünü görmediğimiz insanlar, bizlere yardım için yarışıyorlar... Allah, razı olsun.

***



Kadere bak

Orman yangınları başlayınca... Jandarma yetkilileri demiş ki:

- Herkes evini terk etsin.

Bazıları... Evden ayrılmışlar... Ormana... Yangın söndürmeye koşmuşlar.

Sonra... Yangın... Evlere ulaşmış



Ormana, yangın söndürmeye gidenlerin "evleri" yanmış.

Ama... Bazıları... Evlerini terk etmemişler. Ellerinde kazma, kürek, tırmık... Su kovaları... "Beklemişler."

Yangın evlere doğru gelirse... "Söndürelim" diye.

Şimdi... Evi yanan, evi yanmayanın evinde.

"Bölgede" benzer o kadar çok "hikâye" dinledik ki.

***



Yörükler kenetlenmiş

Adem Murat Yücel... Alanya Belediye Başkanı.

Bölgenin "önceliğini" anlattı.



Burası "Yörük" diyarı.

Önceliğimiz, "Devlet... Millet."

Siyaset, "Siyasetçilerin işi."



Gün, "Siyasetin konuşulacağı gün" değil.

İhtiyaç... "Elbirliği... İşbirliği... Milletçe kenetlenme." Bütün gün dolaştık... Gerçekten de "Yörükler" kenetlenmişler.

***



Mezarlıklar

Güzelbağ... Bayır... Tarihi yerleşim yerleri. "Osmanlı mirası."

Güzelbağ'da... İki mezarlık var... Ormanın içinde.

Mezarlıklar... Kül olmuş.

Bayır'a gelince... Yine "mezarlığı" aradık... "Ormanın içinde."

Burada da... Mezarlık, "Kül olmuş, kömür olmuş." Sonra... Uğradığımız yerlerde...

"Mezarlık" sormadık.

"İçler acısı manzaraları" görmek istemedik.

***



Muhtar

Yangından önceki Bayır... Cennetten bir köşe.

Orman... Orman... Orman.

Yangından sonra Bayır... Cennet "ağır hasarlı."

Manzara... İçler acısı.

Mustafa Yılmaz... Bayır Mahallesi Muhtarı. Sohbet ettik. Dedi ki:

Katlanacağız. Bu zor dönemi de atlatacağız.

Karanlıkta, çıra ile aydınlanan bir kuşaktan geliyoruz.

Aç yok... Açıkta kimse yok.

Devletimiz... AFAD... Kızılay... Belediyeler... Hayırseverler... Yaramızı sarıyorlar.

Bu millette bu birlik oldukça, atom bombası atılsa, vız gelir.