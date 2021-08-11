Video Haber Yavuz Donat | Allah, devlete zeval vermesin

Yavuz Donat | Allah, devlete zeval vermesin

Yavuz Donat | Allah, devlete zeval vermesin
11.08.2021 | 10:31

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Yavuz Donat'ın 10.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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