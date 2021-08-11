Yavuz Donat | Allah, devlete zeval vermesin
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:40
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:35
02:32
00:38
Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u resmen açıkladı! | Video 11.08.2021 | 18:05
01:37
00:06
Alanya Kaymakamı'ndan Afgan bayrağı açıklaması | Video 11.08.2021 | 17:48
03:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklama 11.08.2021 | 17:09
08:25
Filistinli esnafa, Başkan Erdoğan fotoğrafı sebebiyle ceza kesildi | Video 11.08.2021 | 16:33
01:18
03:24
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu’na Mehmet Şimşek’i kim önerdi? 11.08.2021 | 16:08
03:06
Engin Ardıç | Vehbi’nin kerrakesi 11.08.2021 | 16:06
01:05
04:59
2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? 11.08.2021 | 15:30
00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
01:13
01:54
Sivas Zara'da Meral Akşener'i eleştiren vatandaşa saldırı 11.08.2021 | 10:34
05:28
Yavuz Donat | Allah, devlete zeval vermesin 11.08.2021 | 10:31
00:32
Sinop'ta sel araçları sürükledi! Korku dolu anlar kamerada... 11.08.2021 | 09:50
01:06
01:42
Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video 11.08.2021 | 00:00
Yavuz Donat'ın 10.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...