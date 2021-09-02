ARDAHAN

Ardahan Valisi Hüseyin Öner... Geçen yıl geldiğimizde, "halkın içindeydi."

Yine öyle... Yanına il sağlık müdürünü, meslek odası başkanlarını alıyor... Dolaşıyor... Çarşıpazar.



Maske, mesafe denetimi... Halkla sohbet... Dert dinliyor.

Ardahanlı biri... "Vali Bey" diyor:



- Aşı kısırlık yaparmış... Doğru mu?

- Yalan... Kuyruklu yalan... Sağlığın için, çocuğun için... Memleketimiz için... Aşı ol.

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Bayram bilançosu

Vali Hüseyin Öner, "Kovid-19, son dönemde arttı" dedi:

- Özellikle de Kurban Bayramı'nın ardından... Bayramda o kadar çok hemşeri geldi ki.

TÜİK verilerine göre... Sadece İstanbul'da... "257 bin" Ardahanlı var.

Ankara'yı... İzmir'i... Diğer illerdeki hemşerileri ekleyin... Ardahan'ın nüfusunu geçiyor... Hem de çok geçiyor.

Gelenler... Hoş gelmişler... Sefa gelmişler... Ama Kovid-19'u da getirmişler.

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Katkıyı bal eyledik

Faruk Köksoy... Orman Mühendisi... Ardahan'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptı.

Onunla, "işyerinde" konuştuk.

İşi... Bal... Peynir.



Çiçek balı... Kilosu 120 lira.

Eski kaşar 50, taze kaşar 45 lira.

Eğer... Bal, Ardahan'da 120 liraysa... Büyük şehirlerde... Marketlerde... 70-80 liraya... 100 liraya satılan bala, "ne demeli?"

Faruk Köksoy, "Türkiye'nin sorunu... Batı'da katkılı bal var" dedi... Ve ekledi:

- Devlet, elbette mücadele ediyor... Ancak bu konuda mücadele o kadar zor ki.

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Kolonya

Rize'ye gittiğimizde... "Hamsi kolonyası" görmüştük... Ve almıştık.

Ardahan'da da... "Bal kolonyası" var... Şaka değil gerçekten... Hem de, "çeşit çeşit."



Aldık mı? Evet.

Beğendik mi? Yine evet.

"Bal gibi" kokuyor.

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Sığınmacı yok, çoban var

Ardahan'da... Suriyeli sığınmacı yok.

İranlı... Gürcistanlı... Azerbaycanlı... Yok.

Ardahanlı... "Sığınmacı istemiyor."

Fakat... "Meralarda" Afganlar var... Soruyoruz:

- Onlar, "Sığınmacı" değil mi?

Yanıt:



- Hayır... Onlar çoban... Maaşını öde, sigortasını yap, giyeceğini, yiyeceğini ver... Yine de Türkler, çobanlığa sıcak bakmıyor... Mecburuz sürüleri Afgan çobana teslim etmeye.

Dinlediğimiz, gözlediğimiz kadarıyla...

1. Afgan çoban fazla sayılmaz... Endişeye gerek yok.

2. Alan razı, veren razı... Afgan, kimseyi rahatsız etmiyor... Sokakta dilenmiyor... Olay çıkarmıyor... İşini de iyi yapıyor.

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Buralar yayla

Klima... Ardahanlı'ya göre, "O da ne? Ardahan yayla... Püfür püfür."

Gece... Battaniye şart... Yoksa üşütürsünüz.

"Yürüyen merdiven." Gerek yok ki... AVM yok... Yüksek katlı işyeri yok.

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Gençlik inadı

Ardahan'da... "Maske konusunda" sorun yok.

"Sosyal mesafe", herkes dikkatli.

"Temizlik"... Hava da temiz, çevre de.

Fakat... "Aşı" için iyi şeyler söylemek zor... "Direnen" demeyelim...

"İhmal eden" çok.

Vali Hüseyin Öner ile konuştuk...

Belediye Başkanı Faruk Demir'i dinledik.

Halkın arasına girdik... Sorduk soruşturduk... Peynirci, balcı, kasap dolaştık.

Gözlemimiz:

"Genç nüfus" aşıya mesafeli duruyor.

"Bana bir şey olmaz" diyen de var.

Kovid-19 salgınına "inanmayan" da.

Vali Hüseyin Öner... Mahallelerde, "aşı çadırı" kurduruyor.

Yaylalara bile, "aşı ekibi" gönderiyor.

Ama... Dediğimiz gibi... "Dedeler, nineler... Anneler, babalar" aşı oluyorlar... Fakat pek çok genç... Hani ne derler? "İnadım inat."

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Pakize gelin bebek

Ardahan'da... "Bebek" sahibi olduk... Birbirinden güzel... Yerel giysiler içinde... Başörtülü... Başörtüsüz... Üç etekli... Saçlardan boncuklar sarkıyor... Her örgüde bir boncuk... Rengârenk.

"Atölye" kurulmuş... 24 kadın çalışıyor... Yarısı öğleden önce, yarısı öğleden sonra... Korona önlemi.

Günde 10-15 bebek yapılıyor.



Bazı illerden, "özel sipariş" geliyor... Örneğin, Trabzon'dan... Oraya, "Başında yaşmak, sırtında fistan, belinde peştamal olan bebek" gönderiliyor.

Bebekler, 4 çeşit... Gelin... Kız... Yenge... Kadın... Hepsinin "kıyafeti" farklı.

"Gelini" kucağımıza aldık... Kurs öğretmeni Melek Hocaoğlu'na sorduk:

- Hocam... Bu bebek gelinin adı ne?

"Pakize" dedi:

- Bölgede yaygın isim.

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Çok şükür

Çarşı, pazar... Piyasa... Ne âlemde? Sorduk.

Herkesin söylediği:

- 1 Temmuz'dan itibaren, çok hızlı olmasa da, bir hareketlenme var... Buna da çok şükür... Ama... Bütün korkumuz şu: Aman yeniden bir kapanma olmasın.

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Milletin derdi

Seçim... Siyaset... Parti... Sosyal medya (Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram), o, onu dedi; bu, bunu söyledi... Geçiniz.

Millet kendi derdinde... Kış, kapıdan girmek üzere.

- Elveda Ardahanlılar... Çayınızı, kahvenizi içtik... Helal edin.