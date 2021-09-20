Sağanak yağmur... Sel... Yıkılan köprüler... Çöken binalar... 78 can kaybı... Hala bulunamayan sekiz kayıp... 11 Ağustos 2021... Büyük felaket.

Bugün 20 Eylül... 40 gün geçti aradan.

Geldik... Durum:

Bozkurt derlenip, toparlanıyor... İlçe şantiye gibi.

Diğer illerden... Sel bölgesine, "İş makineleri, ekipler" gelmiş.



Tam "Bin" iş makinesi... Kepçe... Dozer... Greyder... Vinç.

Binlerce, "Görevli."

Kalbi, sel bölgesindeki vatandaşlarıyla birlikte atan insanımız... Fedakâr... Kucaklayıcı... Yardımsever... Kara gün dostu. Yaralar sarılıyor.

"Bütün Türkiye'nin desteği" sayesinde.

Türkiye... Büyük ve güçlü devlet.

***



Makam odası

Yola çıkarken, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı'yı aradık... "Makamımdayım... Belediye Başkanımız Muammer Yanık'la birlikteyiz... Sizi bekliyoruz" dedi.

Hükümet Konağı'nı sel götürmüş.



Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hükümet Konağı'na dönüştürülmüş... "Öğretmenler odası", Kaymakam'ın makam odası.

950 öğrenci ve öğretmenlere, 1066 tablet dağıtılmış... Eğitim bir haftadır uzaktan sürüyor.

Bugün... Okullar açılacak... Kaymakam Atıcı, "Makamdan" ayrılacak.

Yeni makam... Okulun bahçesinde bir "Mobil hizmet aracı" olacak.

Kültür Merkezi... Hasarlı... Bu hafta onarımı tamamlanacak.

Ve... Kaymakam, 25 Eylül'den itibaren, "Orada" çalışmaya başlayacak.

***



Kriz yönetimi "Tam Puan"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Metrekareye, bir saatte, 453 kilogram yağış oldu" dedi... Böyle bir yağış, dünyanın neresinde olsa, ortalığı silip süpürür.

Bölge ağır hasarlı... Selin basmadığı yer yok.

Köylerin bir kısmı... Aynı şekilde.

Devlet... Acil müdahale... Kriz yönetimi... Ve yeni bir uygulama:

Kırıkkale Valisi, "Bozkurt köylerinde" görevlendirilmiş... İl Özel İdaresi'nin bütün imkânlarıyla... İş makineleriyle... Yunus Sezer... Şimdi AFAD Başkanı.

Afyon Valisi Gökmen Çiçek, "Çatalzeytin köylerinde" duruma müdahale etmiş.

"Azdavay ilçesinin köylerinde" ise Tokat Valisi Ozan Balcı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bütün ekibiyle, araçlarıyla... "İnebolu köylerinde."

"Küre köyleri" Kütahya Valisi Ali Çelik'e emanet.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Sinop- Türkeli ilçesi ve köylerinde."

"Ayancık ilçesinde" bir vali ve bir belediye başkanı... İşbaşında... Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir.

Kriz, "Böyle bir modelle... Güçlü bir kadroyla" yönetilince... İş hızlanmış, kolaylaşmış... Büyük başarı.

***



İyi ki TSK var

Silahlı kuvvetlerimiz... Gururumuz... Gözbebeğimiz.

Bozkurt'un ortasındaki köprü yıkılmış... Karşıya geçmek imkânsız... Ama geçmeden felakete müdahale etmek de mümkün değil.



Kahraman asker... Üç saat içinde, "Çelik köprü" kurmuş... Üzerinden sadece otomobil, kamyon değil, "Tank bile" geçebilir.

İyi ki ordumuz var... Yoksa "Böyle bir coğrafyada" işimiz zor... Türkiye'nin ayağına basmaya çalışan o kadar çok ki.

***



Ağır hasar

Bozkurt'ta... Ezine Çayı'nın az ilerisinde... 10 katlı bir bina... Ağır hasarlı.



Vali Avni Çakır... Kaymakam Murat Atıcı... Belediye Başkanı Muammer Yanık ile gittik... Dediler ki:

- Yaklaşmayın... Tehlikeli... Birkaç gün içinde yıkılacak.

***



"O bir kahraman"

Turhan Tekin... Emekli astsubay...

Kaymakam, Turhan Tekin'in cep telefonu numarasını, ismi yerine, "Kahraman" diye kaydetmiş.

Selde... Öğrenci yurdunda mahsur kalanların yardımına koşmuş.



"Halat" atmış.

"Varagel" denilen, makaralı ilkel bir sistemle... "38 kişiyi" kurtarmış.

Vali Avni Çakır'ı kutladık... Yiğit emekli astsubaya "Plaket verdiği için."

***



Acil ihtiyaç, anında çözüm

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yanık ile sokakta yürüyorduk.

Bir kadın yaklaştı... "Abilerim" dedi... Alçak sesle.

Sonra... "Fısıldar" gibi derdini söyledi:



- Geceleri hava soğudu... Çok üşüyom... Battaniyem yok.

Kaymakam, emir verdi:

- Teyzemin evine battaniye... Bir değil, iki değil... Üç battaniye.

Belediye Başkanı, "Soba göndereyim mi?" diye sordu... Görevlilere döndü:

-Teyzemizin evine hemen yorgan yollayın.

***



Abana-Samsun hattı

İnsanın, "Yakınının cenazesini bile görememesi... Onu toprağa verememesi" ne kadar acı.

Sel sularına kapılıp giden "Sekiz kişi" hala kayıp.

İçlerinde "Çocuk" da var.

Bunları konuşurken, Vali Avni Çakır dedi ki:

- Bozkurt'tan geçen Ezine Çayı, iki kilometre sonra Abana'da denize dökülüyor... Bozkurt'ta suya kapılanlardan birinin cenazesi Samsun'da bulundu.

Abana-Samsun arası... Karadan 263 kilometre.

***



Otomobil mezarlığı

Mercedes... BMW... Honda... Audi... Fiat... Aklınıza hangi marka gelirse hepsi mevcut.

Ama... "Hurda bile denilmeyecek" bir şekilde. Sel sularının sürükledikleri... Araç demeye bin şahit gerek.



Karayolları Abana kamp alanında toplanmış.

Bir de, "Kayıp araçlar" var... Sel almış, götürmüş... 130 araç... Onların hurdaları bile bulunamıyor.

Bozkurt Kaymakamı'nın makam aracı... "Kayıp."

***



Devlet baba şefkati

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere... "Kabine" Bozkurt'a taşınmış.

Süleyman Soylu... İçişleri Bakanı... "15 gün kalmış."

Murat Kurum... Çevre ve Şehircilik Bakanı... Bozkurt'u mesken tutmuş... Bir hafta.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu... Hepsi de "Felaket bölgesine" gelmişler.

Vali ve Kaymakam'la birlikte... "Selzedelerle" konuşuyorduk.

1. "Yandık, bittik" diyen yok.

2. "Devletimin sıcak ilgisi moralimizi yükseltti" diyen ise... Çok.

***



Hafriyat, temizlik, yıkım

Binalar yıkılmış... Etrafı, "Hafriyat." Evler, işyerleri... Silme çamur dolu... "Hafriyat."



Hafriyatın çoğu kaldırılmış... Kaldırılan hafriyat "25 bin kamyon."

Hafriyatın kaldırılması sürüyor. Temizlik ve yıkım da.