Türkiye'de... En çok gezen gazeteciyiz... Korona sürecinde bile vites düşürmedik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memleketine de gittik... Konya-Kulu... Ömeranlı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın memleketine de... Ordu-Kabadüz.

İl il... İlçe ilçe dolaştık... Hâlâ yollardayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Baba diyarına" uğradık... Rize- Güneysu.

Tekirdağ'a gittik... TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop'u telefonla aradık.

Trabzon-Of'ta iken... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu.

Antalya-Alanya'da... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kahvaltıdaydık.

Bu kadar dolaştıktan sonra... İzlenimlerimiz... Ve kafamızı kurcalayan konu:

Jandarmada... Aşı olma oranı yüksek.

Emniyette de öyle.

Öğretmenler... Çok büyük kesim aşı olmuş.

Sağlık görevlileri... Adalet mensupları... Aynı şekilde.

Fakat... "Din adamlarımız" için aynı şeyi söyleyemiyoruz... Acaba yanılıyor muyuz?

Bu nedenle, Fahrettin Koca ile Prof. Ali Erbaş'a soruyoruz:

Devletin elinde... "Hangi meslek mensuplarının daha çok aşı olduğuna ilişkin" araştırma var mı? Merak ediyoruz.

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Yerel ekonomi

Afyon'da... "İhracata çalışanın" sorunu yok... İhracat tam gaz... Özellikle de mermer.

"Sabit gelirli... Ve bir de küçük esnaf" sıkıntıda... Alım güçleri düşmüş... Nedeni, enflasyon.

Parti, siyaset, erken seçim, siyasi gerilim... Afyonlu'nun, "kapsama alanı dışında."

Hüsnü Serteser, "Bu konuları hiç konuşmayalım" dedi:

- Biz işimize gücümüze bakıyoruz... Enerjimizi siyasi tartışmalara ayıracak lüksümüz yok.

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Krallara layık kiraz

Konya'dan Afyon'a giderken... Akşehir-Sultandağı-Çay bölgesi "orman gibi."

Ağaç, ağaç, ağaç... Kiraz ağaçları.

Kiraz... Bu coğrafyanın büyük gelir kaynağı.

Şehir efsanesi... Halkın söylemi:

- İngiliz kraliyet ailesinin kirazı bu bölgeden gider.

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser dedi ki:

Napolyon kirazı... Çok meşhur.

Ege'den büyük firmalar gelip alırlar... Dünyanın her yerine ihraç ederler. Korona, kiraz üreticisini olumsuz etkilememiş.

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Turizm ağır aksak

Konaklama... İkbal Otel'de... 5 yıldız... 900 yatak.

Otelin Genel Müdürü Ali Gümüşhan, "Temmuz, ağustos çok iyi geçti... Yurt dışındaki Afyonlular, piyasayı şenlendirdi" dedi:

Eylülde... Okullar açıldı... Gurbetçiler gitti... "İşler durgun."

Sonbahar, kış döneminde, "kongre turizmi" çok önemli... Ama korona... Toplantı yapılamıyor.

"Nişan, düğün, sünnet" deseniz... Mevsimi geçti. Özetle... "Oteller... Turizmciler" ağır aksak yürüyorlar.

***



Yerel medya buluşması

Akşam saatleri... Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'ndeyiz... Osmanlı eseri... Cami... Medrese... Hamam.

Taş Medrese'nin bahçesi... Afyonlu gazetecilerle sohbet.



Afyon'da, "7 yerel gazete var... 2 yerel TV... 3 de radyo."

Gazeteciler Cemiyeti'nin üye sayısı 94... "Çoğu aşı olmuş."

Cemiyet Başkanı Sezer Küçükkurt: "3 akrabam korona geçirdi... Bilime inanıyorsak aşı şart... Bilime inanmazsak iflas ederiz."

Söz siyasetten açıldı... Cemiyetin önceki başkanı Mehmet Emin Güzbey konuştu: "Afyon da, Türkiye de şu anda seçimi taşımaz... Önce ekonomi... Seçim için 2023 beklenmeli."

***



Beklenmedik misafir

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nde... Mekânın bir kedisi var... Sevimli mi sevimli.

Taş Medrese'nin bahçesindeki sohbet, iki saat kadar sürdü.



Biz konuşurken... Kedi... Yanımızda oturdu... Hiç kıpırdamadı.

İnanılır gibi değil... Kedicik, "Sohbetimizle yakından ilgiliydi."

Sohbet bitti... Sevimli kedi, veda edercesine, elimizi yaladı ve gitti.

***



Ağzı olan konuşuyor

Akşam... Afyon'da ufuk turu... Çarşı... AVM... Hayli kalabalık.

Maske takan çok... Maskeyi umursamayan da var.

Aşı konusuna gelince... "Çoğunluk" aşıdan yana... İki aşı, üç aşı olan çok...

Kimileri, "Dördüncü dozu bile" olmuş.

Ama... "Çatlak sesler" de mevcut...

"Farklı telden" çalanlar.

Kimi... "Aşı, bilinmeyen bir hastalığın davetiyesi olabilir" diyor.

Kimi... "Aşının kısırlık yapacağını" söylüyor.

Kimine göre... "Aşı bir Amerikan oyunu."

Kimine göre ise... "Aşı henüz deneme safhasında."

Özetle... "Diplomasız doktor" çok... Ağzı olan konuşuyor.

***



Güler misiniz ağlar mısınız?

Saat 22.00... Gecikmeli akşam yemeği... İkbal Otel'in arkası... Açık AVM... Mağazalar açık... Etraf cıvıl cıvıl.

Gezen çok... Ama alışveriş eden... Tek tük.

Yemeği... Ramiz Köfte'de yedik.

Masaların çoğu boş.

Yemek sırasında... Masamıza bir Afyonlu yaklaştı... Tanışmak istedi... Birlikte fotoğraf çektirdik.

Ayrılırken... "Size bir şey soracağım" dedi:

- Gerçekten... Koronaya, aşıya inanıyor musunuz?

"Üç aşı olduk... Dördüncüyü de olacağız" yanıtını verdik... Suratını astı ve gitti.