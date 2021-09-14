Binlerce yıllık tarih... Hititler... Frigler... Lidyalılar... Persler... Helenler... Bergama Krallığı... Romalılar... İmparatorlukların beşiği.

Selçuklu'nun başkenti... Osmanlı'nın gözbebeği.

Konya... Bir dünya şehri... Kültür merkezi.

Tarımda ve sanayide sorun yok... Üretim giderek artıyor.

Çarşı, pazar... Oteller, lokantalar... Turizm... Korona yaralısı sektörler... Yeni yeni toparlanıyorlar.

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Büyükşehir... 'Çalışıyor'

Alaaddin Caddesi... Alaaddin Tepesi'nin çevresi... Binalarda, "çevre düzenlemesi" yapılıyor.

"İlk etap" bitmiş... Kültürpark ile İnce Minareli Medrese arası.



İkinci etap... Medreseden eski belediye binasına kadar olan bölge... Çalışmalar devam ediyor.

Düzenleme... "Tarihi dokuya uygun." İşte bunu çok beğendik... Tebrikler... Uğur İbrahim Altay'a... Büyükşehir Belediye Başkanı.

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Çatalhöyük

Binlerce yıllık miras... Uygarlıklara ev sahipliği yapmış şehir.

Ateşin ilk kullanıldığı... Yerleşik yaşama geçilen... Yemek kültürünün ilk başladığı yer.

Çatalhöyük'te, "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" gerekliydi.

Yapılıyor... Turizme büyük katkısı olacak.

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Kitabın ortası

Maskeye, mesafeye dikkat eden... Aşı olan çok.

Valilik... Belediye... Sağlık personeli... Ellerinden geleni yapıyorlar.

Sağlık altyapısı mükemmel.

Ama... Koronaya "inanmayan", aşıya "şaşı bakan" da az değil.

Kadınlar Çarşısı'nda bir esnaf, "kitabın ortasından" konuştu... Katılıyoruz:

"Bazıları... Başlarına gelmeyince... Bıçak kemiğe dayanmayınca... Aşının önemini anlamıyorlar."

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Konya farkı

Melike Hatun Çarşısı... Mevlânâ'nın kızının adını taşıyor... Halk arasında, "Kadınlar Pazarı" diye biliniyor.

Şehrin en kalabalık yerlerinden. Sebze... Meyve... Kuru gıda... Çeşit çeşit peynir... Müze gibi bir çarşı...

Fiyatlara gelince... "Uçuk değil... Kazık yok... Esnaf vicdanlı, insaflı."

İşte... Konya farkı.

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Mevlânâ turizmi

Korona öncesi... Mevlânâ'nın ziyaretçisi çoktu... Günde 10 bin kişi... Yerliyabancı.

Korona süreci... Müzeler kapandı.

Açıldığında ise... Birkaç ay önce, gelengiden çok azdı.

Şimdi... Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Bunun "ekonomiye etkisi" olduğu kesin... Esnaf memnun.

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"Rahat uyu Türkiye'm"

Şehirde... "Ömer Halisdemir'li... Fethi Sekin'li" o kadar çok otomobil, minibüs, otobüs var ki.



42 AFJ 308... Arka cam... Ay yıldız... İki şehit... Ve altta da şu yazı:

"Rahat uyu Türkiye'm... Kahramanlar bitmez, vatan bölünmez."

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Sille

Milat öncesinden kalma bir yerleşim yeri... Konya'nın uluslararası önemdeki turizm ve kültür merkezi.

Eski "Kasaba." Şimdi ise Selçuklu ilçesine bağlı mahalle... Şehrin "bitişiğinde."

Bir zamanlar... "Çoğu mağara." 60 kilise varmış.

Şimdi üç kilise mevcut... Aya Elenia... Panaghia... Ve Tepe Şapeli (Süt Kilisesi.)



Yüzyıllarca, "Türkler ile Rumlar'ın" birlikte yaşadıkları bir coğrafya.

"1920'lerin başı... Mübadele." Hıristiyanlar Yunanistan'a... Oradaki Müslüman nüfus da Türkiye'ye.

Konya'ya... Mevlânâ ziyaretine gelen turist, Sille'yi de geziyor... "Yerli-yabancı."

Açık hava müzesi gibi... Nereye baksanız tarih... "Camiler tarih, evler, kiliseler bir başka tarih." Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı... Çalışkan, başarılı... İşinin delisi.

Selçuklu tertemiz... Sille gül gibi.

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Müze-kilise

Aya Elenia Kilisesi... Kudüs'teki, "Kıyamet Kilisesi'nden daha eski."

Duvarında bir yazı.



Tercüme ettirdik... "Bize Rum deseler de, Rumca bilmez, Türkçe söyleriz" diye başlıyor.

Ve... "Öyle karışık bir halimiz var ki...

Harflerimiz Yunanca, lakin halimizi Türkçe meram ederiz" diye devam ediyor.

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Zengin mutfak

Önce bamya çorbasına... Sonra dokuz damak tadına, "Coğrafi işaret" alınmış.

Konya irmik helvası... Etli yaprak sarması... Domalan mantarı... Ildız kökü yemeği... Haside tatlısı... Kikirdekli kesme çorbası... Kara erik kavurması... Zerdali hoşafı... Reyhan şerbeti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ateşbaz-ı Veli" türbesinin karşısına "Mutfak Müzesi" yapacak... Doğru proje.

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Reel gündem

Vedalaşırken... Konyalılar'a, "Son bir soru" sorduk:

"Siyaset... Seçim... Yeni partiler? Ne diyorsunuz"

Konyalı'nın biri... "Bırakın Allaseniz" dedi:

- Millet ne derdinde, tuzu kurular ne peşinde? Milletin derdi ekonomi... Mutfak... Korona... Kış telaşı...