Şehrin girişinde sizi beyaz, görkemli atlar karşılıyor... Parklardaki atlar.

Meydanlarda, yine atlar... Ama "canlı" değil... At heykelleri... O kadar çok ki.



Kapadokya'da, "çiftlikler" var... At çiftlikleri.

At binme dersleri... Atla geziler... Doğada, özgürce dolaşan yılkı atları.

Atlar... Turistlerin ilgi odağı... Ama nerede o eski Kapadokya... Turist o kadar az ki.

***



'Haydi Nevşehir'

Esnaf, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı seviyor.

"Büyükler... Zincir market yöneticileri" için aynı sözleri söylemek zor.



Onlar, Borsa Başkanı'na kırgın.

Nedeni? İbrahim Salaş yönetiminin açtığı kampanya.

"Haydi Nevşehir... Alışverişini yerel esnaftan yap... Düğünde, cenazende, iyi gününde kötü gününde yanında olan esnafına sahip çık" kampanyası.

Geldik, gördük... Nevşehir, "esnafına" sahip çıkıyor.

***



Piyasada son durum

İbrahim Salaş'ın ilk sözü, "Ticaretin eski tadı yok" oldu.

Ve "Yavaş yavaş normale dönüyoruz" diye devam etti. Başkan, "Bayram ve gurbetçi ekonomisinden" memnun:



Avrupa'daki hemşeriler yaz tatiline geldiler... Piyasaya hareket getirdiler.

Diğer şehirlerdeki hemşerilerin bir bölümü, bayramı Nevşehir'de geçirdiler. Ekonomiye katkıları oldu.

Harman zamanı... Milletin eline para geçiyor.

Ekim'de patates de iyi olursa, toparlanırız.

Unutmadan...

Sadece İstanbul'da 93 bin Nevşehirli var... Ankara'da 65 bin... Yurtdışında ise 50 binin üzerinde.

***



Aşı karnesi

Ticaret Borsası'nda 22 kişi çalışıyor... "Hepsi de aşı olmuş."

Başkan İbrahim Salaş'ın un fabrikası var... Bütün çalışanlar, "aşılı."

"Yeni dalga gelir... Yine kapanma olur korkusuyla" esnaf da, turizmci de, üretici de, "aşı konusunda çok duyarlı."

***



Üç T raporu

Nevşehir'de çok kişiden aynı sözleri dinledik:

- Üç T... Varsa yoksa üç T... Nevşehir'i ayakta tutan dinamik.

Tarım... Ticaret... Turizm.

Tarımda sorun yok... Fasulye, nohut iyi para ediyor.

Ticaret... "Gıda sektörünün" işleri yolunda.

Turizm... Eh... Şöyle böyle... Kör topal yürüyor.

***



Doktor Başkan

Mehmet Savran... Nevşehir Belediye Başkanı... "Üç doz aşı olmuş."

"Temizlik" temel ilkesi... İki ekip kurmuş... Gece ekibi, gündüz ekibi... Şehirde 7/24 temizlik yapılıyor.

Belediyedeki personel sayısı 924.

Aşıya direnç yok... Çok büyük kısmı aşılı.



Başkan... Tıp doktoru... Halkın içinde...

"Dinlemeyi" seviyor.

"Gündemi" konuşurken dedi ki:

Önümüz kış... Millet kışa hazırlanıyor... Herkes işinde, gücünde... Seçim diye bir gündem yok.

Yerli turist, turizmi biraz hareketlendirdi... Ama nerede o korona öncesi yıllar.

Beklentimiz yabancı turistin gelmesi... Bir gelseler, Kapadokya rahatlayacak.

***



Vefalı, anıt şehir

Nevşehir Şehitliği... 15 Temmuz Şehitler Anıtı... Yemyeşil... Tertemiz... Şehrin içinde bir gül bahçesi.

Bir şehir ki... Şehidine, gazisine ancak bu kadar içten sahip çıkabilir.



"Ziyaretçi" çok... Parka gelir gibi... Akın akın.

Vefalı... Kadir-kıymet bilen... Bu vatan için, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmekten çekinmeyenleri unutmayan.

Anadolu'nun ortasında bir anıt gibi yükselen şehir; Nevşehir.

***



Her derde deva

Nevşehir'in kabak çekirdeği meşhur.

"Coğrafi işaret" bile almışlar.

Kabak çekirdeğinin prostat hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Şimdi... Yeni bir kampanya başlatılmış:

"Koronaya karşı en etkili önleyici... Nevşehir'in kabak çekirdeği."

***



Sığınmacılar

Suriyeli... Afgan... İranlı... Nevşehir'de, "Üç bin dolayında sığınmacı" var.

Kimi fabrikada çalışıyor, kimi inşaatta.

Bir kısmı da tarımda.

"Bizimkilerle" uyum sorunu yok.

Ne de olsa... "Ucuz iş gücü."

***



Guinness'e giren müze

Nevşehir'e gelip de... Avanoslu Çömlekçi Galip'i görmemek olmaz.

Galip Körükçü... "Müzesi" bile var... "Saç Müzesi."

Yıllardır... Yerliyabancı, "Kadın turistlerin saçlarından bir tutam" keser... İsimli... Adresli... Müze duvarlarında sergiler.

Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girdi.

Galip'le özlem giderdik... Dedi ki:

2020... Ölü yıldı... Millet çok sıkıntı çekti.

2021... Üç aydır fena değil.

Bugün Amerikalı iki grup geldi... Birer grup da Brezilyalı ile Fransız.

Ruslar... Çok geliyorlar... Alışverişleri de iyi.