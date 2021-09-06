KARS

Serhat şehrindeyiz... "Sınır taşındayız..."

6 Ekim 1924... Cumhurbaşkanı Atatürk'ü, "Hoş gelişler ola/Mustafa Kemal Paşa" tezahüratlarıyla karşılayan...

Doğu'nun incisi Kars'tayız.

Allahuekber Dağları... Sarıkamış platosu... Yüksek ovalar... Türkiye'nin en soğuk coğrafyasındayız.

Antalya... Bodrum... Kuşadası... Denize giriliyor... Yaz devam ediyor.

Kars'ta... Kağızman, Digor, Arpaçay, Sarıkamış'ta... Millet, "Kışa hazırlanıyor."

Cheltikov Otel'de kalıyoruz... Gece, yorgan yetmiyor... Üstüne battaniye örtüyoruz.

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İstanbul'a hücum

Nüfus... Kars merkez... 120 bin.

İlçeler, köyler, mezralarla birlikte... 285 bin.

Sadece İstanbul'da yaşayan Karslı ise... 330 bin.

İç göç... Türkiye gerçeği... "İşe... Ekmeğe" hücum... Hani ne demişler... "İstanbul'un taşı toprağı altın."

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Umutlar yabancıda

Halit Özer... Turizmci... "Yerlide para bitti" diyor:



-Kovid-19... Ekonomiyi eritti... Umudumuz yabancı turistte... İran... Rusya... Polonya... Turizm ancak yabancının getireceği dolar ile toparlanır.

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Canlı sektör

Uçaklar dolu... Fakat... Uçak bileti çok pahalı... Yine de yolcu sayısı azalmıyor.

Uçak bagajı sınırlı... Anadolu Jet, 15 kilogram... Bu nedenle, otobüse rağbet yoğun.

Özetle... "Ulaşım sektörü" canlı... Hem hava hem de karada.

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Yerel hizmetle tanışma

Belediye yönetimi kayyumda... Kayyum, Kars Valisi Türker Öksüz.

Vali Bey, "Belediye Başkan Vekilliği" görevini üstlenince... Kars, şantiyeye dönmüş.



Şehir içi yollar, delik-deşikti... Asfaltlanıyor.

Kaldırımlar... Dökülüyordu... Bazalt... Kilitli parke döşeniyor... Şehir, doğru dürüst kaldırımla tanışıyor.

Haydar Aliyev Caddesi... 70 metre... Ruslar'dan kalan yapılarla dolu... 22'si tescilli, 12'si tescilsiz bina... Cadde güzelleşiyor... "Dış cepheler" elden geçiriliyor.

Kars, bakımsızdı... Şimdi ise inanılmaz bir değişim yaşanıyor... Sevindik.

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Kalenin etekleri

Vali Türker Öksüz, "Görmelisiniz" demişti...

Kars Kalesi'nin etrafı, etekleri.

Gördük... Gezdik... Gecekondular yıkılmış... Çevre düzenlemesi yapılmış.



Her yer tertemiz... Işıklandırma tam puan... Güvenlik sorunu yok.

Akşam... Hava kararınca, yeni bir hayat başlıyor.

Kadınlar, erkekler, çocuklar... Müzik yapan gençler... Satıcılar... Etraf rengârenk... "Bayram yeri gibi."

Demek ki... İsteyince oluyormuş.

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Çobanlar Afgan

Ertuğrul Alibeyoğlu... Türkiye'nin en genç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Odası kalabalıktı.

Söz, "Sığınmacılardan" açıldı.

Kars'ta... Suriyeli yok... Olsa da, "Onlara ekmek yok... Ne iş yapacaklar?"



Ama... "Afgan" var.

Ertuğrul Alibeyoğlu:

- Allah şahit, yanımda çalışan 55 kişiden 4'ü Afgan... Diğer yabancıları bilmem ama Afganlar çalışkan.

Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş da, sohbete katıldı... Ve dedi ki:

- Burası hayvancılık memleketi... İşsiz Türk, çobanlık yapmak istemiyor... Afgan 2 bin, 2 bin 500 lira alıyor... Memnunuz... Çobanların yüzde 99'u Afgan.

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Yeniden kapanma endişesi

Televizyonda, "Kovid-19 raporu" yayınlanmaya başlanınca, millet "Kulak kesiliyor."

"Vaka sayısında... Ölüm sayısında" artış... Herkes kaygılanıyor...

Özellikle küçük esnafta... Lokantacıda... Berberde... Hizmet sektörü çalışanlarında... "Yürek Selanik."

Yüzlerde, "Ya yeniden kapanma olursa" korkusu. Dillerde aynı sözler:

- Yeni yeni kendimize geliyoruz... Bir kapanma daha olursa çökeriz.

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Şehir Kulübü

Ruslar'dan kalma bir bina... Eski Rus meyhanesi. 1946'dan bu yana ise... Şehir Kulübü... Bahçeli.

Sevilay Alibeyoğlu işletiyor... 14 kardeşin en küçüğü... Hem patron hem garson... Çalışkan bir girişimci.



Klarnet var... Yöresel müzik var... Servis dört dörtlük.

Sevilay Hanım, "İşler yavaş yavaş açılıyor" dedi:

- Böyle giderse, kış turizmi patlar... Aman ne olur maske ve mesafeye dikkat edelim... Aşımızı olalım.

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"Orta yaş aşıya direniyor"

Atatürk Caddesi... Faik Bey Caddesi... Halit Paşa Caddesi... Esnafın yoğun olduğu Kazım Paşa Caddesi... Yorulana kadar dolaştık... Arkadaşlarla.

Maske... Takan da var, takmayan da.

Aşı... Olan "Çok." Fakat aşı olmayan da az değil.

Ertuğrul Alibeyoğlu, "Ben araştırdım" dedi:

Özellikle orta yaş grubu... "Yüzde 70'i aşıya direniyor."

Kimi, "Koronaya inanmıyor." Kimi de aşının, "İleride zarar vereceğini" söylüyor.

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Aile bütçesine kaz katkısı

Büyükbaş hayvan varlığı... Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, anlattı:

Kurban bayramında önce... 590 bindi.

Kurbanlık piyasası... Canlıydı... Batı illerine çok sayıda kurbanlık gitti... Sayı şimdi 450 bin.

"Öyleyse... Kars'a iyi para girmiş" dedik.

Adem Ertaş, "Doğru" diyerek, başını salladı... Ve devam etti:

- Kaz da çok önemli... Köylerde 400 binin üzerinde kaz var... Kaz gelirinin çoğu kadınların... Aile bütçesine önemli katkı. Kars'tan anlatacaklarımız bitmedi... Yarın devam.