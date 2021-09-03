Dolaşıyoruz... Yaz-kış demeden... İl il, ilçe ilçe... Köşe bucak. Gördüğümüz manzara:

Erken seçim... Baskın seçim... Kimsede böyle bir "beklenti" yok.

"Seçim sakızını" çiğneyenleri ciddiye almayın... "Seçim havası" esmiyor.

Seçime iki yıl varken, "havaya girildiği" nerede görülmüş?

Ama "İşsiz siyasetçi" çok... Konuşacak konun yoksa, fikir de üretemiyorsan... Aklına geleni söyle... "Laf olsun torba dolsun."

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Alınmaca yok

Enflasyon devam ediyor... "Siyasi parti enflasyonu." Bazen... Her ay yeni bir parti doğuyor.

Bunların çoğundan milletin haberi bile olmuyor.

Vatandaş... Bazıları için, "Duymuşluğum var" diyor... Fakat... Çoğunu, "umursamıyor."

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'Cıss!'

Nasreddin Hoca, "birine" kızmış.

Kibriti almış... Akşehir Gölü'ne doğru koşuyor.

"Hocam" demişler:

- Bu ne öfke?.. Nereye gidiyorsun?

- Kafama koydum... Akşehir Gölü'nü yakacağım.

- Hocam, kibritle göl yakılır mı?

- Yakamasam bile, "Cıs" dedirtirim ya.

Bizde de çok kişi, "Parti kurup, iktidara talip olup, ülkeyi yönetmek" iddiasında değil.

Kiminin derdi Tayyip Erdoğan'a, "Cıs" dedirtmek.

Kimininki Kemal Kılıçdaroğlu'na.

Veya... Meral Akşener'e.

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Nedir?

Siyaset bir haykırıştır... İddiadır... Meydan okumadır.

Adnan Menderes... "Yeter söz milletindir!"

Süleyman Demirel... "Büyük Türkiye."

Bülent Ecevit... "Ne yolsuzluk ne baskı, ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen."

Turgut Özal... "Dışa açılan Türkiye."

Necmettin Erbakan... "Adil düzen."

Alparslan Türkeş... "Ey Türk, titre ve kendine dön."

Ve Recep Tayyip Erdoğan...

Hapisten çıkmış... Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın birbirlerine Anayasa kitapçığı fırlattığı dönem... Ekonomi çökmüş... Bankalara el konuluyor.

2002... Tayyip Bey meydanlarda:

- Yıkılmadık, ayaktayız... Yerli ve milli... Düş peşime Türkiye.

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Ne değildir?

Siyaset... Laf ebeliği değildir... Yalan ekip iftira biçmek, öfke ekip nefret biçmek değildir.

Rövanş duygusu... Kin alma hırsı... Siyasette çıkar yol değildir.

Geçmişte... Bu filmleri çok izledik.

İntikamı rehber alarak siyaset yapacağını sanan ve kendisini kül edinceye kadar yakan... O kadar çok ki.

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Şaka gibi

Enflasyon bazı dönemlerde tavan yapar... Örneğin... "12 Haziran 2011 seçimleri ile 7 Haziran 2015 seçimleri arasında" kaç parti kurulduğunu... Biliyor musunuz?

Tam "51 parti."

Acaba... Bu 51 partiden kaçı akıllarda kaldı?

Hak ve Adalet Partisi... Adaletçi Kurtuluş Partisi... Hak ve Huzur Partisi... Millet ve Adalet Partisi... Önce İnsan Partisi... Hatırlayan var mı?

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Gezi Partisi

İçişleri Bakanlığı'na verilen kuruluş dilekçesinde partinin adı gerçekten de bu: "Gezi Partisi."

"2011-2015 sürecinde" kurulanlardan.

Kurucular... Şöyle düşünmüş olmalılar:

- Gezi Parkı eylemlerine katılanlar... Anne ve babaları... Amcaları, dayıları, halaları... Dedeleri... Komşuları... Oy verirlerse iktidar oluruz.

Hani... Şair ne demiş:

"Umut fakirin ekmeği,

Ye Memet ye."

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Siyasi partiler mezarlığı

Siyaset... Particilik... Ciddi iştir.

İnanç, iddia, vizyon ister... Kadro, program, proje ister.

"Heves" vizyon değildir.

Parti kurmak, "turşu kurmaya" benzemez.

Adalet Partisi'nin kurulduğu gün (11 Şubat 1961) İçişleri Bakanlığı'na 5 partinin daha kuruluş dilekçesi verilmişti:

Memleketçi Parti... Islahat Partisi... Çalışma Partisi... Mutedil Liberal Parti... Türk İşçi ve Çiftçi Partisi.

1. Adalet Partisi... 1961-1980... Kimi zaman tek başına iktidardı, kimi zaman da ana muhalefet... Yolu, darbe ile kesildi... 12 Eylül 1980.

2. Ötekiler... Siyasi partiler mezarlığında.

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İmama kızıp oruç bozanlar partisi

Lidere kızabilirsiniz... Ama "Lidere kızdım" diye, "Beni görevden aldı" diye, "Bakan yapmadı" diye, "Yakın çevresinden uzaklaştırdı" diye parti kurulmaz.

Parti, "köklü" bir kurumdur.

Tapulu araziye gecekondu yapılmaz...

Yapılırsa da yıkılır... Hayır, belediye yıkmaz, kendi kendine yıkılır.

Türk siyasetinde, "incelenmesi gereken" bir parti olayı vardır...

"Demokratik Parti."

Kuruluşu... 18 Aralık 1970... Adalet Partisi'nden "kopanların" kurduğu parti... "Demirel'e küsenlerin."

69 kurucu... Çoğu birer "Marka... Devedişi gibi isimler."

İçlerinde Adnan Menderes'in 2 oğlu var... "Yüksel ve Mutlu Menderes."

Celal Bayar'ın kızı var. "Nilüfer Gürsoy."

Ağır toplar... Sadettin Bilgiç gibi... "Yassıada avukatlarından" Ferruh Bozbeyli, Talat Asal gibi.

Her biri... Kendi seçim bölgesinin lideri... Konya... "Zehir Hafiye" Faruk Sükan.

"Ağırlığı tartışılmaz" isimler... Mehmet Turgut... Bahri Dağdaş... Rasim Cinisli... Şaban Karataş.

Atatürk'ün Başbakanı... Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar... Demokratik Parti'nin arkasındaydı...

"Miting kürsüsüne bile çıktı."

Sonra... Ne mi oldu?... Tam "Belgesellik."

Demokratik Parti'nin ömrü... Bir dönemlik... Doğdu... Meclis'e girdi... Ve "Son."

Mart 1973... Celal Bayar, "desteğini" çekti.

Önce 12 milletvekili istifa etti... Sadettin Bilgiç, Nilüfer Gürsoy, Yüksel Menderes gibi... Sonra istifa fırtınası hızlandı.

Kurucularının... Milletvekillerinin... Çoğu, "yuvaya" döndü... Adalet Partisi'ne.

Birkaçı... Siyasete veda etti... Ferruh Bozbeyli gibi.

Diyeceğimiz o ki... Siyasi tarih derslerle dolu... "Almasını" bilene.