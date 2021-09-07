Turizmci... Lokantacı... Otelci... Peynirci... Market... Berber... Kahvenin önünde oturuyorduk... Sorduk:

- Kars'ın en önemli sorunu nedir?

İlk yanıt Halit Özer'den geldi... Turizmci:

- Sorunumuz da, beklentimiz de hizmet... Valimizin başlattığı hizmetler devam etmeli.

Diğerleri... "Doğru" dediler.



Kars, "hizmete" susamış... Vali ve (Kayyum) Belediye Başkanvekili Türker Öksüz ile hizmet gelmiş... Parti farkı gözetmeksizin herkes memnun.

İkinci soru:

- Hizmet, HDP'nin oyunu ne kadar etkiler?

Ortak yanıt:

- Etkilemez... Hizmet ayrı, oy ayrı... HDP'li yine, HDP'nin peşinden gider.

Kahveci... Gülerek sohbete katıldı:

Ben HDP'ye oy verdim... Kayyum valimizden, Allah razı olsun... Hizmetini kimse inkâr edemez... Ama oyumu vereceğim parti değişmez...

***



Kâğızman'a ısmarladım nar gele

Âşıklık... Yüzyıllara uzanan bir gelenek... Karşılıklı "atışma." Ardından Kafkas Halk Dansları... Ve türküler:

"Kars'ın kalesinde toplar atılır,

Atan kim tutan kim, Türk'ün askeri."

Biraz dinlenme... Sohbet...



Yemek... Ve yeniden âşıklar...

Oyunlar türküler:

"Kağızman'a ısmarladım nar gele,

Gümüş kemer ince bele dar gele."

Kars geceleri... Oldukça renkli... Mekânın işletmecisi, müşterisi, "Aşılı... Kovid-19'a karşı dikkatli."

Kars Kale Restoran... Sahne Kars... Puşkin Restoran... Kars Kaz Evi... Hanımeli Restoran.

Gönlünüzce eğlenebilirsiniz... Kazık yemeden.

***



Seçim... Siyaset

Berberler... "Nabız tutmak için" en uygun yerler.

Berber, tıraş olmaya gelenlerle sohbet ediyor... Tıraş olanlar, birbirleriyle.

Gezdiğimiz yerlerde... "Berberlere" mutlaka uğruyoruz... Bazen de "tıraş oluyoruz."



"Kardeşler Kuaför... Özer ve Ercan Sarıçayır."

Berber kardeşler... Dediler ki:

Uzun süre kapalı kaldık... Çok şükür, şimdi her yer açık... Allah korusun, bir kapanma daha olursa göçeriz.

Temmuz, Ağustos iyi geçti... Bayram kalabalıktı, bereketliydi.

Millet kış hazırlığında... Seçimi, siyaseti konuşacak halimiz yok... Tuzu kurular konuşuyorlar.

***



Kaynak hizmete gidince

Kars Valisi Türker Öksüz, halkın içinde... Çarşıda... Pazarda... İnşaat sahalarında.

Tarihi bedesten... "Müze oluyor."

Eski "Süvari Tabyası" binası... Restore ediliyor... "Peynir Müzesi" haline getirilecek.



Aynalı Köşk... Rus yapısı... Şimdi, "Kütüphane."

Şehit Hulusi Aytekin Caddesi... Dökülüyordu... Şimdi, "Turistik bölge... Gecegündüz canlı."

Vali Öksüz, 2 Ekim 2020'de, "Belediyeyi 303 milyon lira borçla aldı."

11 ayda, 38 milyon lira borç ödedi... Ayrıca Kars'a hizmet yağdı.

"Tasarrufa özen gösterilince... Para çarçur edilmeyince" proje üretiliyor, şehrin çehresi değişiyor.

***



Büyük yatırımcı

Cenk Alibeyoğlu... Malakan Peynircilik... Muhammed Emin Haliloğlu ile birlikte, "peynir ve bal" işi yapıyorlar.

Cenk öyle bir şey söyledi ki... Herkes, "Hay atana rahmet" dedi:



Kars'ın, hayvancılık ile ilgili, "entegre tesise" ihtiyacı var.

"Teşvik... Hiper teşvik... Süper teşvik..." Devletimiz her türlü destek vermeli ve Kars'a bu işi yapacak büyük bir yatırımcı gelmeli.

***



Beyaz altın

Otel çok... Katerina...

Işılpark... Winter City...

Kars Park... "Yıldızlı" oteller.

Butik otel de çok... Ruslar'dan kalma konaklar... Kar's Otel gibi.

Yeni otel gerekiyor mu? Evet.

Özellikle de, "marka oteller."

Şu anda oteller pek dolu değil... Herkes, "beyaz altını" bekliyor... Bölgenin beyaz altını, "kar."

Kar geliverse... Oteller dolacak.

***



Yeni dalga korkusu

Hayvancılık... Önemli gelir kaynağı... "Kurbanda" Kars'a iyi para girmiş.

Ama... Para, "ortalıkta" yok... "Yastık altında."

Nedeni ise "korku."

"Ya yeniden kapanma geliverirse" korkusu... Karslı, korona yasağı korkusuyla, "İşini büyütmüyor, personel almıyor, yatırım yapmıyor."

***



Fıkra gibi

İsmail Alibeyoğlu... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nun babası... Dağ gibi adamdı... Koronadan öldü... 8 ay önce.

Ertuğrul... "Aşı oldu."

"Çevresindekileri" aşıya ikna ediyor.

Çarşı-pazar dolaşıyor... Kimi görse, "Aşı oldun mu?" diye soruyor.

Karslının biri... 65 yaşında... "Başkana" dedi ki:

- Aşı kısırlık yaparmış, doğru mu? Bu nedenle aşı olmuyorum.

- Amca... Kaç çocuğun var?

- Ellerinden öperler, 10 çocuğum var.

***



Kars sizi bekliyor

Doğu Ekspresi, seferlere başladı... Turizm Ekspresi de yakında başlar.

Grand Ani Otel... Şuara (Butik) Otel... Harakani Otel... Kars-ı Şirin Otel... Diğerleri...

Ve yöresel lezzetler... Hangel... Haşel... Kaz eti... Kete... Piti... Feselli... Nezik... Yemeğin üstüne umaç helvası...

İsterseniz bugünlerde gelin... İsterseniz kar yağınca... Pişman olmazsınız.