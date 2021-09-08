Telefon... Arayan, Arif Parmaksız... Eskimeyen dostumuz... Anadolu yollarında birlikte çok dolaştık... Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Bekliyoruz" diye söze başladı:



"Valimiz, belediye başkanımız... Sanayicilerimiz... Turizmcilerimiz... Diğer arkadaşlar... Birlikteyiz... Konuşmamızı dinliyorlar" dedi.

Nevşehir'e... Arif Parmaksız'a, önceden "sözümüz" vardı... "Geliriz" diye.

Öyleyse... Tam zamanı... "Ver elini Nevşehir."

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Vali Abla

İnci Sezer Becel... Nevşehir Valisi... Kendisine, "Sayın Valim" diyen de var, "Vali Hanım" ya da "Vali Abla" diyen de.

Sanayi sitesinde... Köyde... "Halkın içinden biri... Abla... Kucaklayıcı."

Gülen yüzü, sıcaklığı, "aşıya soğuk bakanları" yumuşatıyor... "Aşıya direnci" kırıyor.



Bazı kesimlerde, "aşı oranı" hayli yüksek... Örneğin:

Jandarma... Sağlıkçılar... Emniyet... Adalet mensupları... Milli Eğitim.

Vali İnci Sezer Becel, "Ben üç doz aşı oldum, oğlum (18 yaşında) iki doz oldu" deyince... "Öyleyse ben de oluvereyim" diye, aşı merkezinin yolunu tutan çok.

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Kovid-19

Vali İnci Sezer Becel anlattı.

Kurban Bayramı öncesi, "vaka sayısı" günde beşin altına kadar düşmüş... Büyük başarı.



Bayramlaşma... Nevşehir dışındakilerin sıla özlemi... Kucaklaşmalar... El öpmeler... Eş, dost, akraba ziyaretleri.

Ve "tırmanış" başlamış... Hem de hızla... Günlük vaka 70'e kadar çıkmış.

Şimdi, Vali İnci Sezer Becel başta... Sağlıkçılar... Bütün görevliler... Gece-gündüz Kovid-19 mücadelesinde.

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İşte fotoğraf

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da durum... "Uzmanıyla" konuştuk... Ahmet Serdar Körükçü... "Eli taşın altında."

Körükçü (Dorak Turizm), 2019'da 750 bin turist getirdi... Yüzde 75'i Uzakdoğu'dan... Çin, Kore, Malezya, Endonezya, Singapur... Hindistan.



2020... Korona... Getirdiği turist 20 bin.

2021... Yıl sonuna kadar... 70 bin.

Diğer turizmcilerin durumu... Fotokopi gibi... Aynı.

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Balon

Koreli... Çinli... Malezyalı... Singapurlu... Rus... Ukraynalı... "Balon turuna bayılıyor."

Korona öncesi... 2019... Sabah... Balonla bir saat uçuş... 150 euro idi.

"Talep" öylesine fazlaydı ki... İki gün önceden, "rezervasyon" gerekliydi.

Bugün... Rezervasyona gerek yok... Fiyat 30 euro.

"Sektör için" daha fazla ayrıntı gereksiz.

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Kapadokya... 'Korona gazisi'

Dünya harikası bir bölge... Peribacaları... Tarihi zenginlik... Kültür... Mağara evler, oteller... Spor... Yeraltı şehirleri... Turizm.

Korona öncesi... Cıvıl cıvıldı... Kalabalık... Turist doluydu.

Korona dönemi... Kovboy filmlerinde izlediğimiz, terk edilmiş Amerikan kasabalarına döndü.

Şimdi... Eh işte... Canlanmaya çalışıyor.

"Korona hasarı" büyük... Toparlanma zaman alacak.

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Ekonomik rapor

Ekonominin, "sağlık durumunu" sorduk... "Bu işin" doktoruna... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'a... Dedi ki:

Kalifiye işçi sorunu var.

Sanayide... Hizmet sektöründe... İşletmelerde çalıştıracak yetişmiş eleman bulamıyoruz.



Dünyadan kaynaklanan bir problem ile karşı karşıyayız... Hammadde fiyatları aşırı yükseldi... Üyelerimizin sermayesi azaldı.

Kimseden para istemiyoruz... Sadece hammadde desteği bekliyoruz... Ucuz kredi.

Sonra... Söz, "Parti... Seçim... Siyaset" konusuna gelince... Arif Parmaksız, "Hiç konuşmayalım" dedi:

- Zamanı değil... Herkes işinde gücünde... Her şeyin vakti var.

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Yüksek ateş

Ahmet Serdar Körükçü'nün... 13 oteli var. 2019... Doluluk yüzde 97. 2020... Otellerin 10'u kapalı... Diğer üç otelde doluluk, yüzde 12.

Bugün... Otellerin tamamı açık... Doluluk yüzde 50.

Kapadokya'da... Turizm sektörünün, "Ateşi yüksek... İlaç gerekiyor."

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Dert küpü

Turizmcilerle bir araya geldik... "Fotoğraf" yok... "İsim" yok... Nedeni?.. "Lütfen kimliklerimiz bilinmesin... Bankacılar öfkelenmesin."

Hani... Bir söz var:

"Bir dokun bin ah işit, kâsei fağfurdan."

Tam 17 turizmci... Saatlerce dinledik... Özetle dediler ki:

Bankacılar... Kontrollü açılmayla birlikte, "para bastığımızı" sanıyorlar... Üstümüze geliyorlar.

Oysa... Henüz ayağa kalkmış değiliz... "Zamana ihtiyacımız var."

Ama gel bunu bankacıya anlat... Derdi, "Milletin otelini elinden almak."

Ekonomiyle, bankacılıkla, turizmle ilgili bakanlar, sektör temsilcilerini bir dinleseler... "Neler anlatıyorlar neler, mercimekli köfteler... İsimli... Belgeli."

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Şemsiye

Turizmcilere... "Meşhur bir sözü" hatırlattık... "Bilge" demiş ki:

- Banka, güneşli havada elinize bir şemsiye verir, yağmurlu havada şemsiyeyi elinizden alır.

Sektördekiler... "Doğruymuş" dediler.

Nevşehir notları bir günde bitecek gibi değil... Yarın devam edeceğiz.