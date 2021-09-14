Video Haber Yavuz Donat | Tarihin içinden

Yavuz Donat | Tarihin içinden

Yavuz Donat | Tarihin içinden
14.09.2021 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Tarihin içinden 05:51
Yavuz Donat | Tarihin içinden 14.09.2021 | 12:02
Siirt’te ikna edilen terörist teslim oldu 01:02
Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu 14.09.2021 | 11:10
Mehmet Barlas | İngiltere ve Afganistan problemleriyle boğuşuyor 02:22
Mehmet Barlas | İngiltere ve Afganistan problemleriyle boğuşuyor 14.09.2021 | 11:05
Haşmet Babaoğlu | Tuzak 03:04
Haşmet Babaoğlu | Tuzak 14.09.2021 | 11:03
FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı 00:33
FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı 14.09.2021 | 10:31
1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru | Video 03:25
1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru | Video 14.09.2021 | 01:33
Kira fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Fiyatların düşmesi mümkün mü? | Video 02:22
Kira fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Fiyatların düşmesi mümkün mü? | Video 14.09.2021 | 01:23
’Üç Kardeş 2021’ tatbikatı sürüyor! Bakü’de güç gösterisi | Video 01:07
'Üç Kardeş 2021' tatbikatı sürüyor! Bakü'de güç gösterisi | Video 14.09.2021 | 00:57
İsrail’den Yunanistan’a giden küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 00:52
İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 14.09.2021 | 00:25
Son dakika | Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında ilk açıklama... | Video 01:02
Son dakika | Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında ilk açıklama... | Video 13.09.2021 | 23:39
İstanbul’da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü | Video 03:08
İstanbul’da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü | Video 13.09.2021 | 22:45
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 57:29
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 13.09.2021 | 21:51
13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:51
13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 13.09.2021 | 19:26
Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız | Video 02:17
"Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız" | Video 13.09.2021 | 19:18
Yavuz Donat | Anadolu yollarında 05:52
Yavuz Donat | Anadolu yollarında 13.09.2021 | 18:26
Mehmet Barlas | İçi boş spekülasyonlar 02:13
Mehmet Barlas | İçi boş spekülasyonlar 13.09.2021 | 17:34
Bahçelievler’de fabrika yangını | Video 00:55
Bahçelievler’de fabrika yangını | Video 13.09.2021 | 17:24
Engin Ardıç | Haydi size güle güle 03:08
Engin Ardıç | Haydi size güle güle 13.09.2021 | 16:47
Başkan Erdoğan’dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 24:42
Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 13.09.2021 | 16:12
Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi ve ekledi Dünyanın 1 numarası olacağız | Video 01:24
Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi ve ekledi "Dünyanın 1 numarası olacağız" | Video 13.09.2021 | 16:21

Yavuz Donat'ın 14.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA