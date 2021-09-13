Dağıyla, taşıyla, uçan kuşuyla... Gölüyle, deresiyle, ovasıyla, yaylasıyla... Bir başkadır Anadolu.

Şair soruyor... Ahmed Arif;

"Anadolu'yum ben,

Tanıyor musun?"

Aksaray, Sultanhanı, Konya, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir, Sultandağı, Çay, Çobanlar, Afyon... Adım adım dolaştık.

Ne sosyal medya, ne siyasi kavga... Anadolu çalışıyor, üretiyor... Anadolu, Türkiye'yi besliyor.

***



Yer gök yonca

Aksaray... "Akan" yaylası... "Yenikent" kasabası... Türkiye'de, Konya'dan sonra, "En çok yoncanın yetiştiği bölge."

Yonca deyip geçmeyin... Hayvancılıkta, "Stratejik ürün" denilse yeridir.

Yöre... "Tesis" dolu... Aydemir Yonca... Okurlar Yonca... Aydere Yonca... Bayraktar Yonca... Dinçler Yonca.........



Köylünün... Şaka değil... "İki aracı" var.

Biri... "Arazi" için... Kamyonet.

Diğeri... Volkswagen Passat... Volvo... Nissan... Opel... Honda... Toyota... Ford.......

İnanmayan... Zahmet edip gelsin... Aksaray'a 25 kilometre.

***



Beklenti... "İhracat"

Yonca, güneş istiyor... Ve su... "Nem" istemiyor.

Bu bölgenin yoncasının, "Protein değeri" yüksek... Avrupa, "Yarış atları için" buradan yonca alıyor.

Fakat... "Bakanlık kararı... Bir süredir ihracat kapalı."



Yonca... 10 Mayıs ile 20 Eylül arasında... 4 kez biçiliyor.

Aksaray'dan... Trakya'ya, İzmir'e, Ankara'ya, Antalya'ya... Daha pek çok yere yonca gidiyor.

Fiyatı... Tonu bin 350 lira... Artı, nakliye ücreti.

İzmir-Bergama'dan bir çiftçi... Anlaşması var, yılda 4 bin ton yonca alıyor... Trakya'da 2 bin 500 ton alan var.

Batı'dan... Ürdün'den, Katar'dan... Arap coğrafyasından müşteri çok... Beklentileri... Ah ihracat başlasa.

***



"Sözüm söz"

Gelmişken... "4 yapraklı yonca" aradık.

Hüseyin Öztürk... 100 dönümü kendisinin, 500 dönümü kira... Toplam 600 dönüm arazide yonca yetiştiriyor... Dedi ki:

Yerli tohumda, "4 yapraklı yonca" olmaz.

Ama "Magnum tohum" ekince... "5 yapraklı" yonca da çıkıyor, "6 yapraklı" da.

"Magnum" ektiğim zaman size haber veririm... "4 yapraklı" yonca gönderirim... Sözüm söz.

***



Çalışan... Çalışmayan

Yenikent'te... Yonca üreticileriyle... Satıcılarıyla sohbetteyiz... Nereye baksanız, "Yonca balyaları."

"Duvarda" ise... Bir yazı... Yonca satmaya veya almaya gelenin görüp okumaması imkânsız.



Paylaşalım:

"Çalışan hata yapar, çalışmayan dedikodu yapar.

Asil insan idare eder, aciz insan şikâyet eder,

Basit insan iftira eder, dürüst insan sabreder."

***



Afganlar

Bölgede... Tarlalarda... "Suriyeli" yok... "İranlı" da göremedik.

Ama... "Afgan" çok. Tarımda çalışıyorlar... Veya hayvancılıkta.

"Türk" çobanlık yapmak istemiyor... Afgan, "Gönüllü çoban."

***



Çok şükür... Ama...

Kasabaları, köyleri gezdik... Evlere girdik.

Dedik ya, zengin bölge... Yoncanın geliri.

Evlerde... TV, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi... Her şey var.

Çocuklar... Okutuluyor.

Kadına şiddet... O da ne demek?.. "Kadın, baştacı."

"Üreticiler" dediler ki:

- Yonca para ediyor... Çok şükür gelirimiz iyi... Ama elektrik, ilaç ve gübre pahalı.

***



Kamyon yazısı

Kamyonların... TIR'ların arkasında... "Bayrak" çok.

"Atatürk" çok.

Sonra... İki şehit... Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin... "Çok."



Ardından... "Ahmet Kaya" geliyor... Ve "Müslüm Gürses."

Aksaray'dan Konya'ya yol alıyoruz.

Önümüzde bir TIR... 27 Z 3745.

Ahmet Kaya... Ve bir de şu yazı:

"Ne Antep anladı beni, ne de sen,

Oysa ne çok sevdim, ikinizi de bilsen."

***



Duvar yazısı

Gezdiğimiz yerlerde, "Duvar... Otomobilin arka camı... Kamyon... TIR" yazısı çok.

Bazıları... Kimi zaman... Karikatürlü... Fotoğraflı... Resimli.



"Dikkatimizi çeken" birini paylaşalım.

Kahvenin önü... Duvardaki yazı:

"Bi ara çok konuştum... Hiç faydasını görmedim, bıraktım."

***



Gez Dünya'yı, gör Konya'yı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, "Sultanların şehri... Bozkırın çocuğu" dediği Konya'dayız.

Tarih ve kültür kenti... Mevlana'nın şehri.

Gezeceğiz... Anlatacağız.

Ama... Yol yorgunluğu... Önce yemek molası.



"Lokmahane." Yerel ağız tadı.

Lokantaya girdik... Bir "Turist grubu" dikkatimizi çekti.

İspanyollar... 46 kişi.

Mekân sahibi Harun Reşit Dönmez'e sorduk:

- Ne yiyorlar?... Kaç para veriyorlar?

- Bamya çorbası... Etli ekmek... Etli yaprak dolması... Saç kavurma... Höşmerim... Ekmek, su... Kişi başı 80 lira.