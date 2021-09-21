Televizyonda izleriz... "Çin'de 15 günde hastane inşa edildi" haberleri yayımlanır.

Hiç Çin'e, Japonya'ya, Amerika'ya gitmeye gerek yok.



"Sel bölgesine" gelin... "Devletin gücünü... Türk mühendis ve işçisinin başarısını" görün.

Çalışma aralıksız... 7/24.

Bir yandan, "yıkım" sürüyor... Diğer yandan, "Dere yatağından uzak yerlerde" binalar yükseliyor.

***



Konteynerde hayat

Bozkurt'ta... "Yaşam alanlarını" gezdik.

Biri... "Konteyner evler." Aileler yeni evlerine kavuşana kadar konteyner evlerde kalıyorlar.



Konteyner mahallede... Komşuluklar, birlikte çay içmeler... Gün boyu sohbetler... Biz de katıldık. Diğeri... "Konteyner işyerleri." Dükkânını sel alanlar, yeni işyerleri yapılana kadar... Konteyner işyerinde ekmek parasını kazanıyorlar.



Konteyner çarşı... 44 işyeri... Elektrikçi de var... Kuaför de... "Kaş... Bıyık... Pedikür... Manikür... Röfle... Boya."

"Paşam... Döner, tantuni." Konteynerin önünde yemek yiyorsunuz... Temiz ve ucuz.

"Cemil'in yeri." Masalar, iskemleler dolu.

***



Manav Enis'in mesajı

Enis Berber... "Şeker Manav." "Konteyner işyerinin" üzerine bir yazı asmış.

"Yeniden devletimizle, milletimizle, halkımızla hep birlikte el eleyiz... Durmak yok, yola devam."

Enis... Bizi durdurdu:



- Abi yol yorgunluğu... Bir salkım üzümümü yiyin.

Teşekkür ettik... Yürüdük... Enis kırıldı:

- Abi kavun keseyim... Elma, armut... Hatırım için.

Şeker Manav'ın etiketlerine göz gezdirdik:

Elma 7, armut ve şeftali 10, kavun 4, domates ve salatalık 6 lira.

***



Hayırda yarışanlar

Yazmazsak olmaz... Bazı sivil toplum kuruluşları... Dernekler... Hayırseverler... Sel bölgesine yardım yarışında...

37 sivil toplum kuruluşu... Çekül... AFAD Gönüllüleri... Anda... İHH... Beşir... Hayrat... Emniyet Aşevi... Diyanet Vakfı... Hangi birini sayalım.

Motosikletliler... Gelmişler... Selin taş ve moloz doldurduğu derelerin, yolların aşılmasında... Köylülere, yardım ulaştırılmasında görev almışlar.

Helikopter kiralayıp, yardım dağıtan sivil örgütlenmeler bile var.

DOĞTAŞ... Bin parça mobilya... Bravo.

Erciyes Anadolu Holding... İstikbal... Bellona... Alkışlıyoruz.

Batman'dan bir ilkokul öğrencisi, bir haftalık okul harçlığını yollamış...

Rize'den bir kız çocuğu, montunu göndermiş.

Konya'dan emekli öğretmen, bir aylık maaşını havale etmiş.

Belediyeler... Kamu kurumları... Paket paket yardım yağdırmış. Allah, hepsinden de razı olsun.

***



Kayıplara karışanlar

Acı ama gerçek...

Yardım edenler listesinde, "büyükleri" aradık...

Mangalda kül bırakmayanları... Sanayi kuruluşlarını... Vergi rekortmenlerini...

Bodrum'da, Çeşme'de, Antalya'da, İstanbul'da, bir gecede 100 bin lira harcayanları...

Her akşam TV'lerde reklamlarını izlediğimiz bankaları...

"Bozuk TV" gibi... "Ne ses var, ne de görüntü."

Kayıplara karışmışlar, ortada yoklar...

***



Örnek yardım dağıtımı

Sel bölgesinde... Kriz yönetiminde, ilçelere vali görevlendirilmesi gibi, yardım organizasyonunda da örnek bir uygulama gerçekleştirildi.

Türkiye'nin her yerinden... Bin 248 TIR ve kamyonla "eşya yağdı." Yardım faaliyetlerini AFAD koordine etti.

Yardımların, düzensiz bir şekilde sel bölgesine ulaştırılması önlendi.

Kastamonu OSB'deki yeni yapılan iki fabrika binasında toplandı.

Selzedelerden günlük ihtiyaç listesi toplandı... Gece boyunca hazırlanan paketler, ertesi gün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı... Sosyal Market'te.

Böylece sel bölgesi trafiğinin sürekli açık kalması ve çalışmalarının aksamadan sürmesi sağlandı.

***



Sosyal Market

Yiyecek, içecek... Gıda, ayakkabı, çorap, kıyafet, maske, dezenfektan, yorgan, yastık, oyuncak, kırtasiye malzemesi, beyaz eşya, mobilya... Bebek bezi ve bebek mamasına varana kadar.

Büyük bir süpermarket... Hatta... AVM gibi.

Sel mağdurlarına... İhtiyaç sahiplerine... "Her türlü destek." Ve... İlçede hayatın normale dönmeye başlamasıyla Sosyal Market'e ihtiyaç kalmadı.

Geçen hafta kapatıldı.

***



Rakamların dili

Felaketin büyüklüğünü anlatabilmek için... Bir "rakam" verelim.

Selden sonra toplanan, "Ağaç... Kütük... Tomruk" ne kadar dersiniz?



65 bin metreküp.

20 metrelik... 30 metrelik ağaçları... Sel sularının kökünden söktüğüne inanabilir misiniz? İnanın.

***



Geçici hizmet ofisi

Bozkurt polisi... "Konteynerde" görev yapıyor... Geçici "Emniyet Müdürlüğü."



Benzer şekilde, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü de... Konteynerde hizmet veriyor.

Raşit Yalçınkaya... Bozkurt Tapu Müdürü... Daimi memur ve bir geçici görevli ile birlikte... "Konteyner" tapu müdürlüğünde.

***



Kriz yöneticisi Murat Atıcı

Erzincan-Kemaliye Kaymakamı idi.

Elazığ'da deprem olunca... Baktık Elazığ'da... Depremzedelerle birlikte... "Elazığ Vali Yardımcısı."

Sonra... Giresun-Dereli'de... Sel felaketi... Hemen gittik...

Murat Atıcı, bu defa Dereli Kaymakamı.

Yılın kaymakamı seçildi... Ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ten aldı.



Artvin-Arhavi'de sel... Atıcı, "Koordinatör Kaymakam." Bozkurt'u sel basınca... "İçişleri" aramış... Gece yarısı:

- Yeni görevin Bozkurt Kaymakamlığı.

Sabah... Saat 08.00... Murat Atıcı... Bozkurt'ta... Görev başında.

O bir, görev adamı... Allah devlete, millete, ailesine bağışlasın.

Geçen yıl... Ailesi korona oldu... Atıcı, "yanlarında değildi." Geçen hafta... "Yavrusunun" yaş günüydü... Atıcı, eşinden ve çocuğundan uzaktaydı.

"Ailesini" biz aradık... "Murat'ın kusuruna bakmayın" diye.

Eşi... Öyle bir tepki verdi ki... Paylaşmalıyız:

- Vatan için canımız feda.

***



'Allah razı olsun'

Mustafa Çelikel... İstanbul'da lokantacı imiş... Malulen emekli.

Eşiyle birlikte, "memlekete" dönmüşler... Bozkurt'a.

"Fatih Apartmanı, 5 numarada" oturuyorlarmış... İkinci kat.

Sel... Ne var, ne yok almış, götürmüş... Ortada apartman diye bir şey kalmamış.



"Geçmiş olsun" dedik.

Eşi... "Devletimiz sağ olsun, milletimiz var olsun" diye konuştu.

Mustafa Çelikel:

- İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bize analık-babalık etti... Devletimiz bize sahip çıktı... Hayırsever insanlar yaramıza merhem oldu... Allah devlete, millete zeval vermesin.

***



Teşekkür

Jandarma... Ne kadar övsek yeridir... "Destan yazdı... Yazmaya devam ediyor."

Selzede... Yeni evine giriyor... Kim yardım edecek? Eşyayı kim taşıyacak? Evi kim yerleştirecek?

Jandarma... Evi barkı yıkılanlara, "Anne... Baba" diyen jandarma... Tam "476 evi taşıdı... Yerleştirdi."

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Jandarmanın hakkı jandarmaya.