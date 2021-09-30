Şayet... Doğma büyüme İstanbullu Güher Sinem Büyüknalçacı, kaymakam olarak bisikletiyle, Çınar ilçesinin sokaklarında... Köylerinde dolaşıyorsa...

Çınar'ın köyündeki, mezrasındaki kız öğrenciler, "Okuyacağım, Güher Ablam gibi kaymakamlık yapacağım" diyorlarsa...

85 kilometre uzaklıktaki köyden, her gün Çınar'a gelip-giden (taşımalı eğitim) lise öğrencisi, "Mardin Savurlu Aziz Amca gibi ben de profesör olup, Nobel ödülü alacağım" diye, sesini yükseltiyorsa...



Çınar'ın... Köylerinin... 14 yaşındaki kızları, "Kuma gitmeyiz... Kimseye ikinci eşlik etmeyiz" direnişini sergiliyorlarsa...

Çınarlı kadınlar... Kooperatif kurup, yemek yapıp, satıyor ve para kazanıyorlarsa...

Atatürk'ün modern Türkiye'sinin aydınlık geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

***



"Kaymakam abla"

Yasak... "Kaymakam teyze" demek yasak... "Yenge" demek de.

"Abla" ise serbest.

Gariban... Odasına giriyor...



"Kaymakam abla, işsizim." "Kaymakam abla" hemen özel kalem müdürünü çağırıyor:

- Bu kardeşimize üç kasa limon alın... Sokakta satsın...

Zabıta engel olmasın... İşsiz gezeceğine limon satıp, para kazansın.

***



Kızlar okuyacak

Anne... "Ben okuyamadım, kızım okusun" diyor.

Baba... Elde yok, avuçta yok... Düzenli bir işi yok... Evi zor geçindiriyor, kızını nasıl okutacak?

Ama... Çınar'da Kaymakam abla var... Hızır gibi... İmdada yetişiyor:

- Al sana bir inek... Sütünü sağ... Yağ yap, yoğurt yap... Sat... Bu kız ya okuyacak ya da okuyacak.

Fukara köylü... Okuması, yazması yok... "Kaymakam Abla'dan" iş istiyor.

Kaymakam... Öyle bir söz söylüyor ki... Köylü sevinçten uçuyor:

- Sana 50 tavuk vereceğim... Yumurtasını satarsın... Çocuklarını okutursun.

***



Yönlendirici lider

Çınar Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel'e sorduk... "Durumunuz nedir?" diye... Anlattı:

Nüfusun çoğu köyde, mezrada... 131 okulumuz var... "120'si köy okulu."

Öğrenci sayısı... "21 bin 400."



Öğretmen... Bin 300... "Öğretmensiz okul yok."

"Bilişim sınıfı" da var... "Akıllı tahta" da.

Kaymakamımız, kütüphaneye çok önem veriyor... "Her okula bir kütüphane" kuruluyor.

Güher Sinem Büyüknalçacı, lider... Koşuyor... Hedef gösteriyor... Yönlendiriyor... İlçe yöneticileri de, "Liderin izinden" gidiyor.

***



Köy yönetim modeli

Köylerde... "Muhtar... Öğretmen... İmam... Ve bir de köyün kanaat önderi" birbirleriyle iyi ilişki kuracaklar... Arkadaş olacaklar... Sık sık bir araya gelecekler... Köyü, "Birlikte" yönetecekler.

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, sık sık köylere gidiyor.

Sorduk:

- Nasıl? Sizin model tutmuş mu?

- Evet... Köylü o kadar memnun ki.

***



Taşımalı eğitim

Eğer... Çınar'da... Her gün, "7 bin 500 öğrenci... Köydeki evinden okula... Okuldan köyüne" taşınıyorsa...

Her gün, hepsine "Öğle yemeği" veriliyorsa...

İlginçtir... Kız öğrenciler, erkeklerden daha iddialıysa...

Çınar'ın mezrasındaki köylüye, "Allah devlete zeval vermesin" demek düşüyor. Köylü de bunu söylüyor... 14 çocuklu anne-baba da.

***



Başarının sırrı; sevgi

Kutladık... "Tekrar geleceğiz" diye söz verdik... Ve sorduk:

- Nasıl başardınız?

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, "Sevgiyle" dedi:

- Çocuklar sevgi istiyorlar... Kadınlar ilgi istiyorlar... Erkekler kendilerine kulak verilmesini istiyorlar... Onları seviyorum.

Yanımıza yaşlı bir adam yaklaştı... Türkçesi az... Kürtçe bir şeyler söyledi. Kaymakam... Kürtçe karşılık verdi... Şaşırdık.

Güher Sinem Büyüknalçacı... "Kürtçe öğreniyorum" dedi:

- Şu anda pekiyi değil... Anlıyorum fakat iyi konuşamıyorum... Yavaş yavaş Kürtçe'mi geliştiriyorum.

***



Fark burada

Ekran yüzleri... Her akşam ekranlarda izlediğimiz isimler...

Ve... Televizyonlarımız... Programcılarımız... O kadar çok kanal var ki... "Acaba" diyoruz:

"Canlı yayını" biraz da buralardan yapsalar... Tunceli Hozat'tan... Malatya Arapgir'den... Diyarbakır Çınar'dan.

"Buralarda" magazin yok... Sosyal medya zevzekliği yok... Trol yok... "Erken seçim... Siyaset... Parti tartışması" yok.

Vatandaş, işinde... Tarlasında... Mısır, buğday, pamukta...

Yolunuz düşerse, sizi, "Sevgiyle kucaklayacak, misafir edecek" insanlar var.

***



10 numara idareci

Lisanslı sürücü... Beş bisikleti var.

Futbolu seviyor... Çocuklarla oynuyor da... 10 numaralı forma giyiyor... Orta saha... Beşiktaş taraftarı.



Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'dan söz ediyoruz.

Çarşıda-pazarda... Sokakta... Köyde, mezrada.

Türk İdareciler Derneği'nin, "Yılın Kaymakamı" plaketini vermesi boşuna değil.

***



Evin direği, devletin ortağı

Halk Toplantısı... Her Cuma... Öğleye kadar.

Önceleri... Sadece erkekler geliyorlarmış.

Kaymakam... "Eşleriniz nerede?" diye sorunca... Kadınlar da gelmeye başlamışlar.

Şu anda durum... Kadın, erkekten fazla. Evlerin direği kadınlar... "Devlet ile ortaklar." Şöyle ki:



"Kaymakam Abla'nın öncülüğünde" kurulan, "Kadınlar Kooperatifi" çok aktif.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı... "Kadınlar Kooperatifi'nin ortağı." Kaymakam Abla böyle istiyor.

Kadınlar... "Devlet ile ortağız" diye havaya girmişler... Gururlular. Çınar'da... Öyle şeyler oluyor ki... Anlatmakla bitmez.

***



Coğrafya sorusu

Bodrum... Kuşadası... Çeşme... Kapadokya... Efes... Antalya... Hepimiz biliyoruz da...

İstanbul'a bin 472 kilometre uzaklıktaki Çınar'ı... Çınar'daki tarihi eserleri... Pir İbrahim Mağarası'nı, Zerzevan Kalesi'ni, Güzelşeyh Kasrı'nı... Milat'tan önceye ait kalıntıları...

Kaçı kişi biliyor?