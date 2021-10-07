ŞANLIURFA

İstanbul'dan bin 300 kilometre uzaklıkta... Yukarı Mezopotamya'dayız... 5 bin yıllık tarihin tam ortasındayız.

"Dünyanın ilk üniversitesinin" bulunduğu... Bir zamanlar "Emeviler'in başkenti" Harran'dayız.

Harran... Binlerce yıl önce... "Yemyeşilmiş."

Sonra... Susuzluk... Kuraklık... Yoksulluk... Topraklar çatlamış, insanlar, Harran'ı terk etmiş.



17. Yüzyıl... Evliya Çelebi diyor ki:

"Şehir harap... Kalesinde insan kalmamış... Sadece evler, camiler ve hamamlar var. Kışları çöl Arapları konaklıyorlar."

Ve... Bugün... "GAP mucizesi." Cumhuriyet'in büyük eseri... Harran, "Dirilen bir tarih... Yerli yabancı turistlerin ziyaret ettiği turistik merkez."

***



Bereketli topraklar

Uçsuz bucaksız Harran Ovası.

125 köy var, 100'ün üzerinde de mezra.

Nüfus 100 bin... Ama nüfusun büyük bölümü köylerde, mezralarda.

Sığınmacı sayısı 75 bin... Her köyün, "Yarısı" Suriyeli sığınmacı.



Harranlılar... Suriyeliler...

Tarlalarda çalışıyorlar.

Buğday ve arpa... Konya'dan sonra, "Harran Ovası ikinci sırada." Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısının karşılandığı yer... Yine "Harran Ovası." Mercimek... Mısır... Aklınıza ne gelirse...

"Dünün" kuraklıktan çatlayan topraklarında... "Bugün" bereket fışkırıyor.

"Harran bereketi... Toprak ana öylesine cömert ki."

***



Demirel'in saçları

Defalarca geldik... Süleyman Demirel'le...

Turgut Özal'la... Ve daha sonra.

Bir defasında, rahmetli Fikret Otyam'la gelmiştik... Kürsüde Demirel konuşuyordu.

Köylünün biri "Ulaaa!" demişti:

- Gosgoca Demirel'in saçı yok.

Öteki köylü, "Ula görmüyon mu?" diye tepki vermişti:

- Adam senelerdir "Suuu... Suuu" diye saçını başını yoluyor.

Otyam ile kahkahaları basmış ve bu "Diyaloğu" yazmıştık.

***



Atlar... Otomobiller

Eski Harran'da... Eski ovada... Eski köylerde, eski mezralarda... "At arabaları" olurdu... Cılız mı cılız atlar.

Evlerde... Buzdolabı... Çamaşır makinesi... Elbette TV.

İlçe merkezinde marka marka araçlar... Mercedes...

BMW... Volvo... Audi... Jeep. Pek çok evin önünde iki araç var.

Şanlıurfa-Harran arası 45 kilometre... Bölünmüş yol... Kamyon, kamyon, kamyon... Yoğun bir trafik.

Harran'ın ürünleri, Türkiye'nin Batı'sına taşınıyor.

***



"Ördek başı yeşili" ödül

Devlet Bahçeli, MHP'li adaylardan, "Çalışanı... Yüksek oy alanı" seviyor... Ödüllendiriyor.

Ödül... "Parti kasasından" değil... Devlet Bey'in, "Kesesinden...

Kişisel servetinden."

Bahçeli... Yerel seçimde en yüksek oyu (Yüzde 55) alan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a dedi ki:



- Garajımdaki iki Mercedes'ten birini sana vereceğim... "Sarı" Mercedes'i mi istersin, "Ördek başı yeşili" Mercedes'i mi?

Özyavuz... "Liderinin" elini öptü...

"Düşünmeniz bile benim için büyük onur" dedi... "Hediyeye hiç gerek yok" diye devam etti.

Devlet Bahçeli ısrarlıydı...

Ve Özyavuz'un ağzından, "Ördek başı yeşili" sözleri çıktı.

06 DB 009 plakalı... "1977 Mercedes."

Bebeğe bakar gibi bakılıyor.

Özyavuz, "Binmiyor", ama her gün, "Yıkatıyor, temizletiyor...

Üzerinde tek bir toz tanesi bile olmamasını" istiyor.

Merak ediyoruz... "Diğeri" kime kısmet olacak? Sarı Mercedes.

***



"Sığınmacılar dönmez"

Bölgede... "Aşiret" çok... "Cümeyle" aşireti... "Bin-i Yusuf" aşireti... "Bini İcil" aşireti......

Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Cümeyle" aşiretinden.

Türkiye'de, "Arap kökenli nüfusun" en yoğun olduğu yer, yine bu bölge... Harran, Akçakale.

Kürt... "Yok." Sığınmacıların bir kısmının, "Akrabaları" burada... "Akraba evinde" kalıyorlar.



Suriye'de, "Barış... Huzur...

Güvenlik" olursa... Harran'daki sığınmacılar, ülkelerine dönerler mi?

Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un yanıtı:

- Elbette dönenler olur... Ama büyük bölümü dönmez.

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Çalışkan Başkan

Turizm... Harran için çok önemli.

Belediye, turistler için "İki sosyal tesis" yapmış... Beğendik.



Mesire alanı... Üç büyük park... Yeni Belediye Binası... Tarihi eserlerin bakımı, onarımı...

Belediye çalışıyor, "Başkan" aldığı oyun hakkını veriyor.

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Aşı raporu

Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Dört doz" aşı olmuş.

"Aile" kalabalık... Soyadı, "Özyavuz" olan 2 bin kişi var...



"Hepsi de aşılı."

"Aşiret büyükleri" aşı olunca... Harran'da, "Aşı sorunu" yok.

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Kurban

Harran'da dolaşırken... Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a takıldık:

- Anadolu'da adettir... Yeni araç sahibi olan kurban keser... Kanını araca sürer... Kazadan beladan korunması için... Bu bir inanç.

Başkan... "Elbette" dedi:

Bu inanç... Adet... Gelenek... Bizde de var.

Ördek başı yeşili Mercedes için bir değil, birkaç kurban kestirdim.

Kurbanı kestirmeden, Mercedes'e elimi bile sürmedim.