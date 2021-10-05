Hazreti İbrahim... Hazreti Eyyüb... Hazreti Yakup... Hazreti Elyasa... Hazreti Musa... Hazreti Lut... Farklı bir, "Manevi iklim."

Fıstık... Pamuk... Mısır... Arpa... Buğday... Mercimek... Suyla buluşan Harran Ovası'ndan bereket fışkırıyor.



Ankara'da varsa yoksa politika... O onu dedi, bu bunu söyledi... Kısır çekişme.

Şanlıurfa'da ise... Değişik bir, "Siyasi iklim." Herkes işinde gücünde... Tarlada... Fabrikada... Politik çekişmeye ayıracak zaman yok.

Geziyoruz... Dinliyoruz... Akçakale... Birecik... Ceylanpınar... Haliliye... Halfeti... Harran... "Şanlıurfa bir destan." Anlatacağız.

***



Asırların geleneği

Acı biber salçası... "Açık alanda" kurutulan isottan yapılıyor.

"İsot ekonomisi" çok önemli.

Çarşılar... "İsotçu" dolu.



Mehmet Polat, Murat Mermer, Kadir Işıkay, Kadir Polat, "Tonlarca isot satan" isimler... İstanbul'a... Azerbaycan'a... Arap coğrafyasına... Amerika dâhil, pek çok ülkeye isot ihraç ediliyor... Dünyanın her yerine.

Ancak... Her aile, "Kendi isotunu da yapar... Evinde... Yüzyıllardır süren gelenek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül:

- 82 yaşındaki annem, isotunu kendisi kurutur... Eşim de öyle.

***



Şıllık

Tarihi "Gümrük Hanı'nda" mola... Çarşı... Yeme içme mekânları... Reşat Uzun'la çay içtik... Şanlıurfalı gazeteci.

İstanbul'dan, "Yerli turist grubu" vardı... Kadınlı, erkekli... Yemek yiyorlardı.

Yan masadaki kadınlardan biri... Garsona, "Tatlı olarak ne var?" diye sordu.

Yanıt, "Şıllık" oldu.

Kadın... "Kıpkırmızı" kesildi.

Arkadaşları... Bozuldular.

Erkeklerden ikisi... Neredeyse garsonun üzerine yürüyecekler.

Hemen... "Duruma" müdahale ettik:

- Şıllık bir, "Şanlıurfa tatlısı." Enfestir... Tavsiye ederiz.

Sonra... Kafiledeki herkes, "Şıllık" yedi.

***



İsot kırmızısı

Geçenlerde... Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, televizyonda, Şanlıurfa'nın, "Korona renginin kırmızı olduğunu" açıklayınca...

Şanlıurfalı... Hemen Bakan Koca'ya, "Tweet" atmış:

Sayın Bakanım... Sizin gördüğünüz kırmızı, "Kovid-19 kırmızısı" değil... "Tarlalara, damlara, boş alanlara" serilmiş, "İsotun kırmızısı." İsot mevsimi geçince, göreceksiniz, "Şanlıurfa yemyeşil."



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa geleneği sıra geceleri çiğ köftesiz, çiğ köfte de isotsuz olmaz" diye söze başladı:

Bizde, sabah kahvaltısından itibaren isot yenilmeye başlanır... Sabahları ciğer ve közde isot.

Öğle yemeği... Ana yemek yanında kırmızı veya yeşil isot.

Akşam... Güveçle birlikte yeşil isot.

***



"Halay komutanı"

Gezerken... Şanlıurfalı Mahmut Tuncer'le karşılaştık... Ünlü türkücü.

O türkü söylerken... Millet, "Halay çekmeye" başlıyor... Adı, "Halay komutanına" çıkmış.

- Mahmut zayıflamışsın. - İki ayda 10 kilogramdan fazla verdim.



- Hayırdır? Bir şeyin yok ya?

- Yok... İyiyim... Yeni bir dizi çekeceğiz... Adı "Babadayı." Kiloyu onun için verdim.

- Nasıl? Hangi diyetle?

- Diyetmiyet bilmem... Kilo vermek istiyorsan ağzını tutacaksın... Çiğ köfteyi, lahmacunu azaltacaksın... Ağzını tutamayan Karacaahmet'e gidiyor.

***



Askıda tavuk

Çarşıda geziyorduk...

"Emniyet Kasabı."

"Tabelanın" altında bir yazı:

"Askıya tavuk verilir." Yazı... Garibimize gitti... "Askıda ekmeği" biliyoruz... Fırından, bakkaldan ekmek alan biri... Bir ekmek parası da, "Askı için" öder.



Askıdaki ekmek... "Garibanlar" içindir."

Ama... "Askıda tavuk" hiç duymamıştık.

"Konuyla ilgilendiğimizi gören" bir Şanlıurfalı, dedi ki:

Ekmek dediğin ne ki? "Bir lira, iki lira."

Biz Urfalıyız... Garibana ekmek mi alacağız? "Yakışmaz."

Yakışanı "Askıda tavuktur." Ya da "Askıda yarım kilogram et." Bravo, gariban dostu Şanlıurfalı.

***



Rantsal değil, kentsel dönüşüm

Şanlıurfa'da 900 gecekondu yıkıldı... Çok önemli... Şehrin, "Görünümü" değişti.

Kalenin arkasındaki gecekondular yıkılınca... Ortaya, "Mağaralar" çıktı... Kaya mezarlar... Mozaikler... Tarihi eserler.



Diğer yerlerdeki gecekondular yıkılınca... Kimi, "Konut... İş merkezi" yapmak istedi... Millet, "Rant peşinde." Başkan Beyazgül, "Hayır" dedi: "Rant yok... Yıkılan gecekondulardan boşalan alan park olacak."

Eski belediye... Yıkıldı... Yerine park yapılacak.

Kızılay iş merkezi... Yıkıldı... Meydan olacak.

***



Aşı direnişine Başkan engeli

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül... Halkın içinde... Çarşı, pazar... Halk günleri... Ev ziyaretleri.

Beyazgül'ün halkla içiçe oluşu, "Aşı konusundaki direnişleri" de kırıyor.



Kadınlardaki... "Ya çocuğum olmazsa" direnişi.

Erkeklerde... "Aşı kısırlık yapıyormuş" yalanı.

Başkan, "Ailece aşı olduk" diyor... Eşi korona geçirdi... Sonra da aşı oldu.