Cemil Çiçek, "Yüksek yoğunluklu" bir trafikte... Pazartesi günü Konya'daydı... Salı günü Eskişehir'de... "Yüksek Hızlı Trenle, gidip, Ankara'ya döndü."

Sırada... Başta Antalya olmak üzere... 15 il daha var.

Cemil Çiçek... Kendi söylemiyle... "Adalet hizmetinde dervişlik yapıyor."



Dervişlik... "Arabuluculuk merkezleri açmak."

Adalet sisteminin, "Yükünü azaltmak."

Ve... Adalete "Hız kazandırmak."

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Tablo-1

Cemil Çiçek... Eskişehir'e giderken... Trende... Önümüze, "İki tablo" koydu... Birincisi, "İş davaları" ile ilgili... Ve dedi ki:

İlk derece mahkemede yargılama süresi... "Ortalama... 629 gün."

Bir o kadar da, "İstinaf" süreci.

Yargıtay'da ise... Hukuk davalarında bekleme süresi, "400 gün."

Topla... "3 yılı" geçiyor.

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Tablo-2

İkinci tablo, "Ticaret mahkemeleri" konusunda... Cemil Bey'i dinleyelim.

İlk derece mahkemesi... Ortalama, "550 gün."

İstinaf... "O da aşağı yukarı aynı süre."

Yargıtay'ı da ekle... "400 gün."

Topla... Yine "3 yılın" üzerinde.

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Arabuluculuk avantajlı

Cemil Çiçek, Konya'da, "Arabuluculuk Merkezini" açtı.

Eskişehir'de yine Arabuluculuk Merkezi'nin, "Kurdelesini" kesti.

Arabuluculuk Merkezleri, "Odalar Birliği" destekli.



Cemil Çiçek, "Gönüllü bir görevli" olarak... "Sisteme... Ve uygulamaya dair" bilgi veriyor... Trende Abdülkadir Aksu ve Necati Çetinkaya ile birlikte dinliyoruz:

Hukuki ihtilafların yargı dışında çözümlenmesinin avantajlarını anlatıyorum.

Zaten bazı konularda bu mecburi... İş ve ticari davalarda.



Bazılarında... Tarafların isteğine bağlı.

Faydası çok... Zira mahkeme yıllarca sürüyor... Vatandaşı canından bezdiriyor... Karar bir tarafı memnun etmiyor... İki tarafı memnun etmediği de oluyor.

Yargı pahalı...

Avukat... Bilirkişi... Harç.

Arabuluculukta ise... Masraf çok az.

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"Kültürümüzde var"

Cemil Çiçek... "Arabuluculuk, kültürümüzde de var" dedi:

- Geçmişte her ihtilaf yargıya mı gidiyordu? Bir "Büyük" araya giriyordu... Sorun çözülüyordu... "Muhtar" gibi... "Kanaat önderi" gibi... "Sözü dinlenen saygın bir şahıs" gibi.

Çiçek... "Arabuluculuk sisteminin Batı'da da uygulandığını" söyledi:

- Çağdaş bir sistem... En gelişmiş ülkelerde bile var.

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Gecikmeden, hemen çözüm

Cemil Çiçek, ticaret uyuşmazlığında, Arabuluculuk Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonraki, "Durumu" da anlattı:

1 milyon 271 bin 627 dosyanın yüzde 60'ı (715 bin 726 dosya) üç yıl değil, birkaç saatte çözülüverdi.

Bu yolla çözüm kardeşçe, dostça çözüm... Helalleşerek... Ve sonuç yargı hükmünde.

Kimse hak kaybına uğramıyor... Demokratik ülkelerde en geçerli çözüm sistemi.

Şunu da belirteyim... İsteyene yargı yolu yine açık.

Adalet Bakanlığı'mız topluma bu hayırlı hizmeti sundu... Ben de gönüllü olarak tanıtımını yapıyorum.

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Kimler yapabilir?

Cemil Çiçek'e, "Arabulucu kimdir?" dedik... Ve takıldık:

- Örneğin biz "Arabuluculuk" yapabilir miyiz? Bunun için sizden bir belge mi almamız gerekiyor? Bize, arabuluculuk "Diploması" verir misiniz?

Cemil Bey, "Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanmak şart" diye söze başladı:

Sınavı kazanan, "Arabuluculuk belgesini" alabilir.

Ayrıca... "5 yıllık avukatlık yapmış olmak" da gerekiyor... Ve "Bazı kurslara" da katılmak.

Sonuç... Cemil Çiçek'ten, "Belge alamadık."

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Habitat köprüsü

Bilmiyorduk... YHT iki kez "Geyiğe" çarpınca... Demiryolu hattına... Yaban hayvanlarının en çok olduğu bölgede, "Habitat köprüsü" yapılmış.

"Botanik köprüsü... Yaban hayatı" köprüsü.



YHT, kalabalık... Temiz... Maskesiz yolcu yok... Uçaktaki gibi.

Ah şu "Sivas hattı" da bir açılıverse.

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Eskişehir'e gitmişken...

Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ettik... "Projeleri" anlattı... Yatırımlar... Kırsal kalkınma... Sanayi.

Valinin önceliklerinin başında, "Korona ile mücadele" geliyor... Kentte aşılanma oranı iyi.

Eskişehir... 3 üniversite... Anadolu Üniversitesi... Osman Gazi Üniversitesi... Eskişehir Teknik Üniversitesi... 100 bin öğrenci... Eğitim ve kültür kenti.



Yeşil alan... Park... O kadar çok ki... Hayran kalmamak imkânsız.

Zamanımız vardı... İnönü ilçesine de gittik.

Kaymakam Rumeysa Sena Kurt ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte, "Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'in" karargâhını gezdik.

İsmet İnönü'nün kullandığı eşyaların ve silahların sergilendiği İnönü Savaşları Karargâh Müzesi... Ziyaretçilerini bekliyor.