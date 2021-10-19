Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu...

"Hizmet odaklı." Sürekli dolaşıyor... Yurt içi... Yurt dışı.

Yıllardır başkanlığını yaptığı TOBB'un "itibarını" yükselttiği ortada.

"Ülkesine... Kurumuna" hizmeti çok.



Bizce... En büyük hizmeti... "Her ile bir meslek lisesi" kampanyası.

81 ilin çoğuna, "Okul yapıldı... Eğitim devam ediyor."

"12 il kaldı." Onların da bazılarında "inşaatlar sürüyor."

Geçen hafta sonu... Cumartesi... Yalova'daydık... TOBB'un, "ülkeye kazandırdığı" okuldaydık.

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Gurur

Kübra Taş... Sima Tamak... Dilan Demir... Evin Er... Fatma Kaya... Ayşenur Ertunur... Bizi çiçeklerle karşıladılar... "Meslek lisesi" öğrencileri.

Sorduk: - Hangi branşta eğitim alıyorsunuz?



- Çocuk eğitimi. Okul müdürüyle... Öğretmenleriyle konuştuk... Çok başarılılar.

Sevindik... Gurur duyduk.

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Öneri

Rifat Hisarcıklıoğlu, değişik dönemlerde, Milli Eğitim Bakanları'na... Öneride bulunmuş:

- Meslek eğitimini bize verin... TOBB'a.

Ancak sonuç alamamış.

Meslek eğitimi, "TOBB'da... Sanayi odalarında... Organize sanayi bölgelerinde" olsaydı... Öyle sanıyoruz ki... Türkiye, "meslek eğitiminde" önemli mesafe kat ederdi.

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Açılış bayramı

Yalova'daki... TOBB'un eseri, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" daha önce hizmete girmiş... Eğitim/öğretim devam ediyor.

436 öğrencisi var... 41 de öğretmen.

Ancak... "Açılış töreni" yapılmamış.



Cumartesi günü, "kurdele" kesildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu... Ve elbette Vali Muammer Erol... Yalova'nın iki milletvekili... AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, protokol.

Okul bahçesi... Bayram yeri gibiydi.

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Önce ahlak

Nurettin Topçu... 1909-1975... Türk dünyasının yetiştirdiği büyük düşünür.

Avrupa'ya giden Türk öğrenciler arasında, "ahlak felsefesi" eğitimi alan ilk kişi.

Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde, "felsefe doktorası" veren ilk Türk öğrenci.

Doktora tezi... Paris'te kitap olur.

Fransa... "Paris'te kalmasını" önerir.

Ama Türkiye'ye döner... Öğretmenliğe başlar... Galatasaray Lisesi.

Hayatı roman... Bazı "nüfuzlu" ailelerin çocuklarına, "geçer not" verilmesi istenir...

İsteyen, okul müdürü.

Nurettin Topçu, altı öğrenci için istenen "torpile" tepki gösterir.

Sonra... İzmir'e tayin... Ardından İstanbul Vefa Lisesi... İstanbul Erkek Lisesi.

Bugün... Nurettin Topçu'dan söz etmemizin nedeni var.

Rifat Hisarcıklıoğlu... Yalova'da... "Resmi açılışı" yapılan okulda... Büyük düşünür Nurettin Topçu'nun, "Ahlak" kitabını hediye etti... Bütün öğrencilere... Ve öğretmenlere.

Hoşumuza gitti... Hisarcıklıoğlu'nu kutladık... Dedi ki, "Açılışına gittiğim bütün okullarda, Nurettin Topçu büyüğümüzün, 'kitabını' dağıtıyorum."

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Uygulamalı eğitim

Okulu gezdik... Laboratuvarlar... Deneyimli öğretmenler.

"Lise" toplumdan/sanayiden kopuk değil. "Hayatın içinde" bir sistem... Hayran kaldık.

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Darbeye tepki

Okulun duvarında... "15 Temmuz Milli İrade Şehitleri" tablosu.

Tablo büyük... Bütün şehitlerin fotoğrafı var.



Okulu gezerken... Gördük ki... Törene gelenler... Öğrenci velileri... Diğerleri... "Tablo önünde" fotoğraf çektirdiler.

"Milli iradeye saygı... Darbe girişimine tepki" hoşumuza gitti.

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Duvar yazıları

Koridorlarda... Duvarlarda yazılar... Günlük yaşamda, "sık kullandığımız" sözler... İngilizce/Türkçe.

"Geçmiş olsun" gibi...

"Geç kaldığım için özür dilerim..."



"Takma kafana..."

"Kendine iyi bak..."

"Beni affet..." Okul yönetimi, "gençleri" iyi yetiştiriyor.

Onlara, "hatalarını kabul etmeleri" gerektiğini de öğretiyor:

- Çocuklar... Bir hata yaptığınızda mutlaka özür dileyin... Sakın hatada ısrar etmeyin.

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Gözlem

Erkekler, kusura bakmasınlar... Gözlemimiz... "Kız öğrenciler, meslek edinme konusunda daha gayretliler."

Bu gözlemimizi... Yalova'daki törende görüştüğümüz "eğitimcilere" de söyledik... Törene katılan "sanayicilere" de.

Eğitimciler... Sanayiciler... "Doğru" dediler.

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Devamı yarın

Bitmedi... Ankara- Yalova, "Yol gözlemleri... TIR konvoyları."

Yalova... "Turizm... Ticaret... Yükselen sanayi."

Yarın anlatacağız.