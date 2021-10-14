Ankara'nın 700 bin nüfuslu metropol ilçesi... Başkentin, Doğu'ya açılan kapısı... 40'a yakın şehrin, Ankara'ya giriş noktası.



Murat Köse... Belediye Başkanı... Seçim kampanyasında sloganı, "Mamak daha güzel olacak" sözüydü.

Dün... Yerinde gördük... "Mamak daha güzel oluyor."

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Kimler geldi, kimler geçti?

Mamak denilince akla... Bir zamanlar, "cezaevi" gelirdi... "C-5 özel işkence merkezi" gelirdi.

Alparslan Türkeş'in "yattığı", Muhsin Yazıcıoğlu'nun "işkence gördüğü" Mamak.

Mamak'ta kimler yatmadı ki? Uğur Mumcu'dan Oral Çalışlar'a, Sırrı Süreyya Önder'den Yılma Durak'a kadar... Yüzlerce siyasetçi... Aydın... "Yaşadıkları" kitap oldu... Şarkılar, türküler bile yazıldı.

Artık... O "eski" Mamak'ın yerinde yeller esiyor.

"Yeni" Mamak'ta... Gökçeyurt bölgesinde... Kadın Kooperatifi, "23 bin metrekarelik alanda lavanta yetiştiriyor."

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Buluşma

SABAH Gazetesi, "Mamaklılar'la" buluştu.

Kahvaltı 200 bin metrekarelik, "Üreğil Millet Bahçesi'nde." Göletler... Çocuk oyun alanları...

Evcil hayvanat parkı... Piknik yerleri... Sebze-meyve bahçeleri...

Aklınıza ne gelirse.



Millet Bahçesi'nde, "Serpme kahvaltı... İki kişi, 75 lira." Kahvaltıda... Beyaz peynir...

Örgü peynir... Tulum peyniri... Kaşar peyniri... Domates, salatalık... Vişne ve kayısı reçeli...

Bal, kaymak... Siyah zeytin... Yeşil zeytin... Menemen... Patates tava... Karışık tava... Sahanda yumurta... Otlu cacık... Haşlanmış yumurta... Mevsim meyvesi... Kuru meyve.

Aynı kahvaltı... Çankaya'da... Şişli'de... Hele Bodrum'da... Söyler misiniz, "Kaç lira?"

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Gecekondudan modern kente

Mamak denilince akla... Bir zamanlar... "Gecekondu denizi" gelirdi... 100 bin gecekondu.

Yıllardır yıkılıyor... Ama hâlâ 10 bine yakın gecekondu var... Onlar da yıkılacak.

"Kentsel dönüşüm" tam gaz... Gecekondu bölgelerinde ya "Yeni Mamak" yükseliyor ya da parklar... Gençlik merkezleri... Meslek kursları... Çocuk oyun alanları... Kütüphaneler... Kadın kursları.

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Beğendik

Belediye Başkanı Murat Köse'yi kutladık... "Kütüphaneler" için.

Mamak... Özellikle Ankara Üniversitesi öğrencilerinin "konaklama" bölgelerinden.

15 kütüphane açılmış.

Hele... "Uyanık kütüphane" bir başka... 7/24 açık... Çay... Simit... Sabah çorbası.

Dileğimiz... Bütün yurtta yaygınlaşması.

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İş garantili kurs

İşsizlik, en büyük adaletsizlik.

"Okumuş işsiz" çok.

Fakat... Acı gerçek... Okumuş ama "Bir mesleği yok."

Mamak Belediyesi, gençlere, "Meslek eğitimi veriyor... Ücretsiz kurslar."

Kursu bitirenin, "işi hazır." Organize Sanayi Bölgelerinde.

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Sudan ucuz

Millet Kıraathanesi... "Aile çay bahçesi" tarzında... Bir değil, iki değil, "21 Millet Kıraathanesi" var.

Git... Otur... Çayını, kahveni iç... Karnını doyur.

Çay 50 kuruş... Gerisini siz düşünün, "Her şey ucuz."

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Ah keşke

Mamak Belediye Başkanı, öyle bir şey söyledi ki... "Ah keşke" dedik:

- Keşke bu proje genelleşse... Bütün Türkiye'ye yayılsa... Hatta devlet politikası olsa... Milli Eğitim Bakanlığı, bu projeyi kucaklasa.

Başkan Murat Köse'nin hedefi:

- Mamak'ta her çocuk, mutlaka bir müzik aleti çalmayı öğrensin.

Belediye bu amaçla, "Ücretsiz kurslar düzenliyor... Eğitim veriyor."

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Sahur müzik ekibi

Başkan anlatmadı...

Kahvaltıda, "arkadaşlara" biz anlattık.

Ramazan'da... Sahur vakti, Murat Köse, "davul çalmayı" yasaklamıştı.

Belediyenin, "müzik grupları" var.

Keman... Tambur... Ud...

Kanun... Darbuka... "Ekip" sokak sokak dolaşıp, müzik yapıyordu... Canlı... İlahiler:

"Uyan ey gözlerim gafletten uyan..."

"Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?"

Arkadaşlar, "Biz bunu bilmiyorduk" dediler.

Ankara'nın, "Diğer ilçelerindekiler... Semtlerindekiler de" bilmiyorlar.

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Orta Anadolu mozaiği

Murat Köse... Doğma büyüme Ankaralı... Mamaklı.

700 bin nüfuslu Mamak, tam bir, "İç Anadolu karması."

Çorumlu... 108 bin.

Ankaralı... 102 bin.

Yozgatlı... 81 bin.

Kırıkkaleli... 56 bin.

Sivaslı... 40 bin.

Kırşehirli... 39 bin.

Çankırılı... 25 bin.

Nüfusun geri kalanı... Yine Orta Anadolu'dan.

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Yine gideceğiz

Millet Bahçesi... Lokanta... MABEL (Mamak Belediyesi)... Fiyat Listesi... "Ey millet! Büyük kentlerde... Turistik bölgelerde nasıl kazıklanıyoruz? Görün."

Sağlıklı ortam... Çevre yemyeşil... Temizlik tam puan... Servis mükemmel.

Peynirli gözleme 10, kıymalı gözleme 14 lira.

Tavuk külbastı 27, tavuk şiş 25 lira.

Izgara köfte 23, İnegöl köfte 25 lira.

Mantı 25... Mevsim salata 10... Tiramisu, profiterol, sütlaç, sütlü kadayıf 9 lira.

Başkan Murat Köse'ye söz verdik... En kısa zamanda, "dostlarla" yeniden gideceğiz...

Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Yaşar Öncan, Mahmut Yiğit... "Dostlar Meclisi" olarak.