Hititler... Frigler... Osmanlı... Kurtuluş Savaşı destanı yazılan topraklar... Sırtında dokuz aylık bebeği ile cepheye silah taşırken donarak ölen Şerife Bacı... Şapka devrimi... Kastamonu'dayız... Tarihin içindeyiz.

Şehir... Açık hava müzesi gibi.



Kastamonu'nun girişinde... Yolun sağında... Büyük bir tabela:

"Türkiye'nin en temiz şehrine hoş geldiniz."

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ve Editörümüz Yaşar Önel ile birlikte gece gezdik, gündüz gezdik... Çarşı-pazar... Saat Kulesi... Yakupağa Külliyesi... Cami... Okul... Kastamonu gerçekten de "tertemiz."

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Kriz yönetimi

Avni Çakır... Kastamonu Valisi... Krizi iyi yönetti.

İki ay önce... 11 Ağustos... Büyük sel... 82 vefat... Hâlâ bulunamayan kayıplar... Yıkılan kamu binaları, evler, köprüler... Sel sularının sürüklediği araçlar... Bölge çok çile çekti.



Kastamonu Valisi, gece-gündüz ayaktaydı... Bozkurt'ta... Diğer ilçelerde... Köylerde... Acılı insanların yanındaydı.

Bölgeyi gezdik... Vali Avni Çakır, hâlâ sel bölgesindeydi.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Vali Çakır'ın hakkını teslim etmek şart.

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Milli Marş

Kurtuluş Savaşı dönemi... 19 Ekim 1920... "Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu'da.

Tarihi "Nasrullah Camii'nde" vaaz veriyor.

"Ulusal diriliş ve direniş" ateşini yakıyor.

Nasrullah Camii... Kastamonulu'nun "gözbebeği."

İstiklal Marşı'mız, TBMM'de kabul edilmeden önce... İlk kez... "Nasrullah Camii'nde okundu."

***



Esnafın nabzı

Nasrullah Camii'nin hemen arkası... "Münire Sultan Medresesi." Medrese... Şimdi...

"Münire Sultan Medresesi El Sanatları Çarşısı." Her gelişimizde uğrarız...

Halkın "nabzını" tutmak için, "Tam bir laboratuvar." - Ey çarşı esnafı! Haliniz nicedir?

17 yıldır, "el yapımı fanila satan" Abidin Dilek, dedi ki:



Eğitim sistemi değişmeli... Uygulamalı meslek eğitimine geçilmeli... Yanımızda çalışacak eleman bulamıyoruz.

İnsanlar tembelleşti... Herkes devlet kapısında iş istiyor.

Akşam televizyonu açıyoruz, varsa yoksa siyaset... Seçim...

Korona var, ekonomik sorunlar var, bu ortamda bir de seçime gidilirse vay halimize.

***



Mehmet Hamzaoğlu

Hattat... "Hat oymacılığı" yapıyor.

Çarşının "eskilerinden." - Usta... İşler ne âlemde?

Şükür... Geçinip gidiyoruz.

Çırak bulamıyorum... Bizden sonra meslek yok olacak.



Ne olur yazın, yeni bir kapanma olmasın... Yoksa biteriz.

Çarşıda seçimi, siyaseti konuşan yok... Millet geçim derdinde.

Okullar açıldı... Çok önemli... Peygamberimiz, "Rütbelerin en büyüğü ilimdir" buyuruyor... Atatürk de aynı şeyi söylüyor: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Çocuklar okusunlar... İlmi rehber alsınlar.

***



'Seçimin lafı bile yok'

Çarşıda esnafla sohbet ederken... Sedat İşeri geldi.

Ve... Hemen "konuya" girdi:



Bölgedeki sel, milletin moralini olumsuz etkiledi... İşler yeni yeni rayına oturuyor.

Tosya'da pirinç var... Üreticinin durumu iyi... Taşköprü'de sarımsak, iyi para ediyor.

Hayvancılık... Bölge için önemli sektör... Ama yem pahalı.

Millet, kış hazırlığında... Seçimin lafı bile yok... Konuşulsa da toplumda karşılık bulmaz.

***



'Hababam Sınıfı'

Kastamonu'ya yolunuz düşerse...

Abdurrahman Paşa Lisesi'ni gezmelisiniz... Tarihi eser... 1885.

Galatasaray ve İstanbul Lisesi'nden sonra... Türkiye'de, "en eski üçüncü lise."

"Hababam Sınıfı" romanı yazarı Rıfat Ilgaz'ın okuduğu okul.

"Güdük Necmi", yazar Rıfat Ilgaz'ın kendisi.

"İnek Şaban'a" gelince...

Safranbolulu, "Öküz Ahmet" lakaplı öğrenci.

"Kel Mahmut." Okulun öğretmenlerinden Nihat Dicle.

***



Sarı yazma

Rıfat Ilgaz'ın romanlarında geçen, "Başörtüsü."

Adı, "Sarı" ama... Her rengi var... Yeşil, kırmızı, mavi.

Sarı yazma, "Bir Cide klasiği." Korona öncesi... Cide'de...

"Sarı Yazma Festivali" bile yapılırdı.

Hangi çarşıya gittiysek... Çeşit çeşit, "Sarı yazma" gördük...

Buraya gelip de sarı yazma almayan yok.

Kimi boynuna sarıyor, kimi masa örtüsü yapıyor.

Ve... Çarşıda... Bir dükkândan... Türkü yükseliyor: "Sarı yazma yakışmaz mı güzele?"

***



Sevindik

Orman, orman, orman... Bölge o kadar yeşil ki.

Söz ormandan açılınca, Sedat İşeri, "Ağaç sektörü çok iyi" dedi:

- Yurt içinden, yurt dışından... Özellikle de Almanya, İran, Irak'tan aşırı talep var... Ahşap panel istiyorlar... Mal yetiştiremiyoruz.

***



Tersine göç

Kovid-19 ile birlikte, özellikle İstanbul'dan, "Ana-baba ocağına dönen" çok.

Gelenler... Abana, Cide, Çatalzeytin, İnebolu'da... "Bahçeli evlerdeler."

Kastamonu... Büyük kentlerde bunalanlar için tam da kaçılacak yer.

***



Kurşunlu Han

Tarihi bir yapı... 600 yıllık... Eski, "kervansaray."

Fatih Sultan Mehmed'in dayısı Kemalettin İsmail Bey tarafından yaptırılmış.

Şimdi... 26 odalı otel.

"Kastamonu'daki evimiz." Her gelişte burada konaklıyoruz... Yolunuz düşerse, tavsiye ederiz.

***



İzbeli Çiftliği

Osmanlı Sultanı Dördüncü Mehmed, İstanbul'dan İzbeli ailesini Kastamonu'ya yollamış:

- Size 860 dönüm arazi... Orduya at yetiştirin.

O arazi... Şimdi, "İzbeli Çiftliği."



Çiftlikte, "Aile büyüğü" Sabiha İzbeli (92) yaşıyor... İki oğlu Serdar ve Burak İzbeli ile birlikte.

Sabiha İzbeli, sağlıkçı... 40 yıl, "Hemşirelik... Ebelik" yapmış.

Maşallah, sağlığı iyi... Günde 3 bin 500 adım atıyor.

Otelde kahvaltı yapmamızı istemedi... Kahvaltıyı, "İzbeli Çiftliği'nde" yaptık.

Aslında... "Kahvaltı bahane, Sabiha Hanım ve Serdar ile sohbet şahane."