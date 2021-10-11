Ürün bol, üreticinin keyfi yerinde... "Hasat" zamanı... "Açılışı" Manisa/ Akhisar'da yaptık... Zira;

Türkiye'de en çok zeytin ağacına sahip ilçe... Akhisar.

Ticaret Borsası Başkanı... Zeytinci... Alper Alhat dedi ki:

- Türkiye'de 190 milyon zeytin ağacı var... 14 milyonu Akhisar'da.



"Zeytin, zeytinyağı" fabrikası çok.

Alhatoğlu, Örs, Şerifoğlu, Gizem Yağ, Kaanlar, Ece, Öncü, Güngör... Say say bitmiyor.

Alper Alhat, "2020 çok iyi geçti... Zeytin, zeytinyağı para etti... Çok şükür" dedi:

- Bu yıl Türkiye genelinde ürün, geçen yıla göre, yüzde 20 fazla... Üretici memnun.

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Kadın farkı

Kadınlar... Erkekler... Herkes çalışıyor... Zeytinlikler cıvıl cıvıl.

Bir kişi, günde, "Yaklaşık 100 kilogram" zeytin topluyor.



Yevmiye... "150 lira."

Alper Alhat'ın ifadesi:

- Zeytin ağacı budamada ve zeytin toplamada, kadınlar daha çalışkan.

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Gelenek

Çarşı-pazar... Canlı... Hareketli... "İşler" açılmaya başlamış.

Akhisar geleneği... "Etkinliklerin" çoğu yemekli.

Örneğin... Nişan... Düğün... Asker uğurlama... Hatta "Ev veya tarla alırsanız" yine yemekle kutlanıyor.

Küçük esnaf... Hayli sıkıntı çekmiş... Yeni yeni kendine geliyor.

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Kovid raporu

Akhisar merkezde... İnsanların çoğu, "Aşılı." "Kırsala" gidince durum değişiyor.

Çok kişiden şu sözleri dinledik:

- Burada kalabalık yok... Hava temiz... Korona buralara gelmez.

Hastane Kovid-19'dan yatanların yüzde 90'ı "Aşısız."

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Ankara'dan istek

Sektör temsilcileri ile buluştuk... "Ankara'dan" bir istekleri var:

- Zeytin ve zeytinyağında KDV oranı yüzde sekiz... Pozitif ayrımcılık istiyoruz... KDV yüzde bire indirilsin... Bizim yararımıza olacak, tüketicinin de... Markette ürün ucuzlayacak.

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Anıt ağaç

ölgeye yolunuz düşerse... "Anıt ağacı" görmenizi öneririz.

Akhisar ile Kırkağaç arasında.

Zeytin ağacı... Bin 654 yaşında.

Bölge insanı, anıt ağaca, "Gözü gibi bakıyor."

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Önlemlere devam

Lokanta... Kahve... Park... Dolaşırken dikkatimizi çekti... "Maskesiz gezen çok."

Belki 10 kişiden, "Şu sözleri" dinledik:

- Aşı oldum... Hatta bir değil, iki aşı... Maskeyi çıkardım.

"Yapmayın etmeyin. Maskeyi çıkartmayın. Hatta tek başına maske bile yetersiz. Sosyal mesafe de çok önemli" dedik.

Ve... Hüseyin Yayman'ı, "Örnek" gösterdik.

Hatay Milletvekili... "Dördüncü aşıyı" birlikte olduk... TBMM Hastanesi'nde.

Buna rağmen... Sevgili Yayman, siyaset gereği... O kadar çok insanla muhatap oluyor ki... "İkinci kez korona... Evde karantinada."

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Güneşin bedeli; Şehitlerimiz

Akhisar'a giderken... Yolda bir kamyon dikkatimizi çekti... 48 ADE 928.



Kamyonun arkasında resim... İki şehit... Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin.

Bayrak... Ve şu yazı:

"Perdeyi araladığında esirgemiyorsa gökyüzü güneşi, bedelini ödeyen şehitlerimiz var."

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O bir şampiyon

Ayşe Begüm Onbaşı... 19 yaşında... Akhisarlı.

2016-Güney Kore... 2019-Portekiz... 2021-Azerbaycan... "Dünya aerobik cimnastik şampiyonu."

Spora 3 yaşında başlamış... 6 yaşından bu yana, Akhisar'dan Manisa'ya gidip geliyor... Antrenman için... "Haftada 6 gün."

İki üniversitede okuyor... İstanbul Üniversitesi'nde "İşletme." İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde, "Beden eğitimi."



Akhisar ona sahip çıkıyor... Sponsorları, "Alhatoğlu... Ramiz Köfte."

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü.

Diğer destekçileri... "Biyoker... Adidas... Redbull." Ayşe ve annesi Seçil Hanım bizi görmeye geldiler... "Şampiyon" dedi ki:

- Türk sporuna ve özellikle de kadına destek veren herkese teşekkür ediyorum... Bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğim.

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Üzüldük

Fayton Otel'de konakladık... Bir Akhisar klasiği.

Sahibi... Zafer Geren... Onun işi, "Fayton yapmak."

Fayton deyip geçmeyin... Otomobil fiyatına... İngiltere'ye, ABD'ye, Arap ülkelerine satılıyor... "TV'de... Törenlerde" izlediğimiz lüks faytonlar.

Kovid-19... "Fayton sektörünü" çökertmiş.

Fayton denilince "Marka" olan Zafer Geren, "Atölyeleri... Depoları" kapatmış... Üzüldük.

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Şehrin nabzı

Nüfus 175 bin... Her gelişimizde, "Aynı yakınmayı" dinleriz:

- Akhisar neden il değil?

Sadece Akhisar mı? "İl olmayı hayal eden" o kadar çok ilçe var ki... Tarsus... Ereğli... Alanya... Çorlu... İskenderun... Merzifon. Ama "İl olma yolu" artık kapalı.

Akhisar... Tarihi yerleşim yeri... Milat öncesine kadar uzanan bir tarih.

Ova... Çok verimli... Bir zamanlar tütün önemli gelir kaynağıydı... Şimdi ise... Varsa yoksa zeytin, zeytin, zeytin.

Kahvaltıyı otelde yapacaktık...

Ama sabah erkenden Alper Alhat aradı:

- Çarşıda "Paçacı Önder" var... Dededen toruna... Üç nesil... Kalabalık olur... Tam "Nabız tutacağınız" yer.

"Paçacı Önder", saat 05.00'te açılıyor.

Kelle paça çorbası... Peynir, zeytin... Çay... Domates, salatalık... Kalabalık mı kalabalık.

"Nabız" konusuna gelince... Çarşıyı dolaştık... Çorbacı, çaycı, manav, market, ayakkabıcı, fırıncı, pastacı.

Biz... "Seçim" dedik... "Siyaset" dedik.

Akhisarlı ise... "Bu topa" hiç girmedi.

"Zeytinyağı, zeytin, üzüm ve pamuktan" söz ettiler, "Gündem ekonomi" dediler:

- Şimdi zeytin hasat vakti... Kimsenin siyasetle, seçimle kaybedecek bir dakikası bile yok.

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Minibüs yazısı

Akşam saatleri... Akhisar'da trafik sıkışık... Önümüzdeki minibüsün, "Arka camındaki yazı" hayli ilginç... Ne dersiniz?



"Herkes yerini ve haddini bilsin... Sonra biz bildirince küsüyorlar."