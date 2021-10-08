Türkiye... Büyük ülke... 80 milyonun üzerinde nüfus... Bir uçtan diğer uca bin 650 kilometre. Türkiye içinde, "Farklı Türkiyeler" var:

"Vur patlasın, çal oynasın" Türkiye'si... Magazin dünyası... Pembe diziler... Yatlar... Milyonluk otomobiller... Şairin dediği gibi, "Bir elinde cımbız/ Bir elinde ayna/Umurunda mı dünya?"

"Korona yaralısı" Türkiye... Küçük esnaf... Lokantacılar... Kantinciler... Okul servisleri... Turizm sektörü... Otobüsçüler.

"Öfke ve nefret" Türkiye'si... "Tayyip gitsin de nasıl giderse gitsin... Darbeyle... Hastalıkla... Yeter ki gitsin."

"Anketler" Türkiye'si... "Doğru mu, yanlış mı?" kimsenin umurunda değil... Ortalık, "anketçiden" geçilmiyor... Tam bir enflasyon.

"Sosyal medya" Türkiye'si... Yalan dolan... İftira... Hakaret... "Benim trolüm senin trolünü döver." Yükselen bilgi kirliliği.

"Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak?" Türkiye'si... Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Abdullah Gül mü?

Ve bir de... "Öteki Türkiye." Çalışanların... Üretenlerin... Dedikodu ve kısır çekişme ile zaman tüketmeyenlerin... İşinde gücünde insanların Türkiye'si. Öteki Türkiye'den... Şanlıurfa'daki son durağımız Birecik'ten notlar.

***



'Sığınmacı gitmez, kalır'

Nüfus 100 bin... "Sığınmacı" 15 bin.

Suriye'de yaşam normale dönerse...

Sığınmacılardan kaçı davul zurnayla ülkesine döner?

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın yanıtı:

- 100 kişi... 200 kişi... Bilemedin bin kişi döner... Çoğu burada kalır.

***



Ekonomi raporu

Tarım... Pamuk... Mercimek... Zeytin... Ve "İlle de fıstık... Antep fıstığı."

Hayvancılık... Süt... Yağ... Peynir.

Tarıma dayalı sanayi.

Birecikli... Tarlada... Sanayide... Ovada... Çalışıyor, üretiyor... Kazanıyor.

Aç ve açıkta kimse yok... Sokakta dilenen yok.

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34 MIR 63

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam... Babası Aydın Mirkelam, DYP milletvekiliydi... Mahmut Mirkelam'ın makam aracı... Volvo.

"Belediyenin" değil... Başkan'ın "kişisel aracı."



"Makam şoförü" yok... Otomobili kullanan, Başkan'ın, maaşını cebinden ödediği özel şoförü.

Yakıt... "Başkan'ın cebinden."

Belediyede, "Başkan'a ait" dört araç hizmette... "Masrafları... Şoförleri... Yakıtları" yine Başkan'dan.

"İşte budur Mahmut Mirkelam."

***



'İhtiyacım yok'

Mahmut Mirkelam, "İhtiyacım yok" diyor ve... "Maaş almıyor."



Ayda 16 bin lira maaş... "Devlete kalıyor."

Gerçekten de "ihtiyacı" yok... 2 bin 500 dönüm "arazisi" var... 50 bin Antep fıstığı ağacı... Başkan'a "yetiyor da artıyor."

Mirkelam, "Parayı öteki dünyaya mı götüreceğim?" diyor... Ve "hayır işlerine" harcıyor.

***



Eğitim gönüllüleri

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve ailesi... "Eğitime katkıları."

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Bir değil iki.

Üç "ortaokul." Kız öğrenci yurdu... Erkek öğrenci yurdu.



Anaokulu.

Akşam Sanat Okulu.

Eğer AK Parti, Birecik'te "belediyeyi" aldıysa... Mahmut Mirkelam'ın "rolü" büyük.

***



Vasiyet

Gezerken... Dikkatimizi çekti... Mirkelam ailesinin yaptırdığı hiçbir hayır işinin üzerinde, "Mahmut Mirkelam'ın adı yok."

Annesinin, babasının, kardeşlerinin isimleri var... Ama "Başkan'ın adı" yok, yok, yok.

Sorduk... "Neden?"

Başkan... Dedi ki:

- Vasiyetim... Ben hayatta iken hiçbir okulda, yurtta adım olmayacak... Ben öldükten sonra çocuklarım benim adıma ne yaptırırlarsa yaptırsınlar.

***



Beğendik

Birecik'te dolaştık, "kırsala" da göz attık.



12 semt pazarı... Köylerde kilitli parke taş yollar... Gençlik merkezinin temeli atılmış... "Kaynak" hizmete gidiyor, Birecik gelişip güzelleşiyor.

***



Hayırsever destanı

Dikkatimizi çekti... Birecik, "hayırseverin harman olduğu" bir ilçe. Hali vakti yerinde olan... Mutlaka, "eser" bırakma peşinde.

Mehmet Aykılıç... Dört kardeşler... Fen Lisesi... Kız ve erkek öğrenci yurtları.

Çulcuoğlu ailesi... Oktay Çulcuoğlu... Anadolu Lisesi... Ortaokul... Anaokulu... Kapalı spor salonunun inşaatı devam ediyor.

Halil İbrahim Demir... İlkokul... Ortaokul. Mehmet Bozkan... Emin Saygın... Müslüm Fincan... Mehmet Cuma Gökdoğan...



Hayırsever çok... Hangi birini sayalım.

Sadettin Bilgin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Ailece Kız Anadolu Lisesi yaptırdılar... Bir de anaokulu.

Şimdi... Mezarlığın yanına büyük bir cami yaptırıyorlar... İnşaatı tam gaz.

Birecik... Hayırseverlikte "destan yazıyor."

***



Veda ederken

Birecik'e ne zaman gelsek... Mutlaka;

1. Fırat Nehri üzerindeki köprüden yürüyerek geçeriz... Adnan Menderes yaptırdı... Bölgenin kaderini etkiledi.

2. Kelaynak kuşlarını görürüz... Dünyada sadece iki yerde... Nil Vadisi ve Birecik'te... Nesilleri tükenmek üzere.

Şanlıurfa notlarına son verirken... Reşat Uzun dedi ki:

- Patlıcanımız meşhur... Patlıcan kebap yemeden mi gideceksiniz?

"Diyet" dedik... Yaşam boyu diyet... Sizlere afiyet olsun.