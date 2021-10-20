Ankara'dan Yalova'ya giderken... 15 Ekim Cuma... Gece... Otoyolda... TIR... TIR...

TIR... Yüzlerce TIR.

Ertesi sabah... 16 Ekim Cumartesi... Kahvaltıda... Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ile beraberdik... Yalova'ya birlikte gelmiştik... TOBB ekibiyle.

Biz... "Geceden... TIR'lardan" söz edince...

Arif Parmaksız, "ayrıntı vermeye" başladı:



Dün... Türkiye'deki 12 sınır kapısından 11 bin 384 TIR giriş-çıkış yaptı.

Sadece Avrupa kapılarından... Kapıkule ile Hamzabeyli'den... Çıkış yapan TIR sayısı... 2 bin 39.

Bir yıl önce bu sayı bin 200 idi.

Gürcistan kapısı... İran, Irak, Suriye kapıları... Bütün kapılarda TIR'ları görürsünüz... Türkiye, ihracat patlaması yaşıyor.

Sanayi ürünleri ihracatı... Gıda maddeleri ihracatı.

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Çiler: Eleman arıyoruz

Yalova'da... Odalar Birliği'nin yaptırdığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, "Kurdele kesme töreninde" Nail Çiler ile karşılaştık... Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Gebze'de 10 Organize Sanayi Bölgesi var" dedi.

Sonra da... "Acı gerçeği" açıkladı:



Çalıştıracak eleman bulamıyoruz.

10 bin nitelikli elemana ihtiyacımız var... Acil olarak.

Ortalıkta işsiz çok... Fakat devlette iş istiyorlar... İş beğenmiyorlar... Meslek sahibi de değiller.

Oysa bize ara eleman lazım... Ne olur bunu yazın... Meslek, altın bilezik... Nitelikli personel başımızın tacı.

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Biliyor muydunuz?

Yalova'dan... İskoçya'ya... Norveç'e... Dünyanın pek çok ülkesine, "gemi ihraç edildiğini" biliyor muydunuz?

İlde... 60'ın üzerinde "tersane" var.



Korona süreci... Bir kısmı faaliyetini "askıya" almış.

40'ın üzerinde tersane faal durumda.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, dedi ki:



Dünyanın en gelişmiş "balıkçı tekneleri-gemileri" bizde yapılıyor.

Norveçli... Bizden aldığı gemiyle balığa çıkıyor... Yakaladığı balık, "Gemide temizleniyor... Paketleniyor... Dondurucuya konuluyor... İhracata hazır hale getiriliyor. Gemi, fabrika gibi."

Teknenin her çeşidi... Her boyda yat... Hepsi Yalova'da üretiliyor.

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Dertli sektörler

Sohbet ederken... Tahsin Becan'a, "çarşı-pazar gözlemlerimizi" söyledik:

- Bazı kesimler biraz dertli.

Başkan, "Evet" dedi:

- Gördünüz... Sanayide sorun yok... Ama kahvehane, lokanta, kantin, okul servisi, öğrenci yurdu, küçük esnaf koronadan ciddi darbe yedi.

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Termal turizm raporu

Yalova denilince... Akla hemen, "termal turizm" geliyor... Kaplıca... Allah, "öyle bir nimet" vermiş ki. Yalovalı, "kıymetini" biliyor mu? Tartışılır.

Geceliği 2 bin liraya termal otel de var, 250 liraya da.

Yerli, yabancı müşteri gördük... Grup halinde gelenleri de.

Yeni oteller yapılıyor... Ama bir kısmı öylesine göze batıyor ki... Ormanın içinde ve çok katlı... Bunlara kim izin veriyor? Nasıl veriyor? Anlaşılır gibi değil. Ey Yalova... Güzel Yalova... Cennet Yalova... Ve Yalovalılar... "Kendi ayağınıza kurşun sıkmayın... Doğayı bozmayın."

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16 Ekim Cumartesi

Türkiye'nin, "sınır kapılarından" giriş-çıkış yapan TIR sayısı... 11 bin 311.

Avrupa'ya açılan iki kapıdan... Kapıkule ile Hamzabeyli... Giren-çıkan TIR... Bin 896.

Arif Parmaksız:

- Taşımacılık sektörü bakımından Türkiye'nin durumu çok çok iyi... Batı'da pek çok ülke bu konuda büyük sorun yaşıyor.

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17 Ekim Pazar

Gümrük kapılarındaki durum... Giriş-çıkış... 10 bin 759.

Batı... Kapıkule ve Hamzabeyli... 2 bin 3.

Arif Parmaksız:

TIR'larda neler mi var? Buzdolabı... Çamaşır makinesi... İnşaat malzemesi... Makine sanayi ürünleri... Seramik... Çeşit çok.

Sebze-meyve... Kuru gıda... İhracata çalışan sektörlerde sorun yok.

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Korona gazileri

Arif Parmaksız... Aynı zamanda, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Hayatın içinde... Çarşıyı, pazarı konuştuk... Piyasayı, ekonomiyi.

Dedi ki:

Sıkıntıda olan, "Hizmet sektörü... Otel... Lokanta."

Küçük esnaf... "Korona, bu kesimi de yaraladı."

Nevşehir... Kapadokya... Turizm... "Hayli zor durumda... Destek şart... Bankalar, sektör temsilcilerini sıkıştırmamalı."

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Nuh Eskiyapan

Meslek lisesi açılış töreninde, Nuh Eskiyapan'ı gördük... Sanayici.

Yalova'da, "Tel çekme... Galvaniz" fabrikası var... "Yüzde 100 kapasite" ile çalışıyor.

Üretimin "yüzde 60'ı" Avrupa Birliği ülkelerine ihraç.

Nuh Eskiyapan'a, "Grubu" sorduk... Grup büyük... Başta çimento...

Ve makarna.

Eskiyapan dedi ki:

Çimento... Yılda 4 milyon ton üretim... Yüzde 70'i ABD'ye gidiyor.

Makarna... İç piyasa... Dış piyasa... Sorun yok.

Sorun... Hep söylüyoruz... "Küçüklerde" ve bir de "hizmet sektöründe."