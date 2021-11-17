TATVAN

Gözlerden uzak olunca yeterince tanınmıyor... İstanbul'a bin 700... Ankara'ya bin 250 kilometre uzaklıkta... Bitlis'in ilçesi... Van Gölü kıyısında.

5 bin yıllık uygarlığın mirası... Cami, kilise, manastır... Dinler arası dost şehir.



Nemrut Yanardağı... Türkiye'nin "en büyük", dünyanın 2'nci büyük krater gölü. Yükseklik, 2 bin 878 metre.

Yakınında... 2 göl daha var.



Japon biliyor, geliyor... Amerikalı, Fransız, İngiliz... Avustralya'dan bile gelenler var.

Ama biz... Tarih boyunca stratejik öneme sahip, İpek Yolu üzerinde, dağların arasına gizlenmiş Tatvan'ı ne kadar tanıyoruz?

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Altyapı ameliyatı

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani... 39 yaşında... Tatvan için gece-gündüz, harıl harıl çalışıyor... Kırmızı çizgisi:

- Denizimiz (Van Gölü) temiz kalacak... Kanalizasyon denize akmayacak.



40 yıl önce, 10 bin nüfusa göre yapılan altyapı, yenileniyor. Başkan, dedi ki:

"Sularımız paslı akıyordu. 250 milyon liralık harcama ile içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve telefon hatlarını yer altına aldık... Yollarımız yapılıyor... Tatvan'ı baştan aşağı yeniliyoruz."

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Turizm merkezi

Merkez nüfusu 75 bin... Köylerle birlikte, nüfus 95 bin.

Yaz aylarında... Çevreden gelen çok... Bitlis'ten... Batman'dan... Diyarbakır'dan... Siirt'ten... Yazlıkçılar... Alışveriş edenler... Gezenler... Nüfus 150 bine çıkıyor.



"Rakım" bin 650 metre... Tatvan, "Güneydoğu'nun yaylası."

Akşam yemeğini, "Adabağı" lokantasında yedik... Kalabalıktı.

Konaklama... Royal Taşar Otel... Doluluk yüzde 70.

Kahvaltı... Van Gölü kıyısında... Taht-ı Van Kahve Evi... Dolu.

İlginç... İşi, görevi, "Bitlis'te... Veya komşu ilçelerde" olup da... "Evi Tatvan'da olan" çok.

Zira... Tatvan, "Daha canlı... Renkli... AVM... Sinema... Sosyal yaşam... Sekiz kilometre sahil."

Geceleri... Şehir ışıl ışıl.

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Fener şampiyon olsa

Ahmet Yamaç... Van yolu üzerinde, Görsu dinlenme tesislerinin işletmecisi... Hasta Fenerbahçeli:

Seçim olsa ne değişecek ki? Pandemi izleri yeni yeni siliniyor... Böyle bir ortamda seçim yapılır mı?

Türkiye'nin iki gündemi var... Biri ekonomi, diğeri Fenerbahçe.

Başkanımız Ali Koç'a bal gönderdim, helal olsun.

Üç kuzu çevirme yaptım... Uçakla götürdüm, maçtan önce yediler.

Fener şampiyon olsun, tesiste, herkese ziyafet çekeceğim.

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Gerçek gündem

Dostlar ve editörümüz Yaşar Önel ile birlikte, ilçeyi gezdik... Dağ... Sahil... Otel... Çarşıpazar... AVM...

Cadde... Sokak.

Esnaftan Emrullah Tutkun... Kadın tekstil ürünleri satıyor. Dedi ki:

- Seçimi, siyaseti konuşan yok... Milletin gündemi ekonomi.

Bedirhan Bedirhanoğlu... Kuyumcu:

- Erken seçimin sırası mı? Şurada 2023'e ne kaldı?

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Çebi'den hediye bayrak

Sahil Park'ta, Türk bayrağı dalgalanıyor. 50 metre yükseklikte... Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyüğü... 150 metrekare.



Bayrağı hediye eden ise iş insanı Yaşar Kaptan Çebi... Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası.

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Siyaset

Bu coğrafyada değişen bir şey yok.

İki parti sahada... AK Parti ile HDP.

Gerisi... Tabelada var.

Aksini söyleyen elbette olur... Ama... "Biz ne diyorsak o."

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Bereketli topraklar

Araziden bereket fışkırıyor... Domates... Fasulye... Biber... Salatalık... Patates... Kiraz... Armut.

Tatvan, komşu ilçeleri ve illeri besliyor.

Ekonomi... Pandemi fırtınasından çıkmış... Toparlanıyor.

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Emek Bahçesi

Belediye... Yeni binasına taşınmış... Dört dörtlük... Tatvan'a yakışmış.



Eski belediye binası... "Kadınlara Meslek Edindirme Kursu."

Kadınlar üretiyorlar... Hediyelik eşya... Ürettikleri... AVM'de satılıyor.

Merkezde kültür ve spor faaliyetleri de var.

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Doğru yatırımlar

Başkan Mehmet Emin Geylani, "Devlet teşvikinin en yüksek olduğu bölgedeyiz" dedi:

Rahva'da OSB kuruyoruz... Talep yoğun... "Tekstil kent" olacak. 10 binden fazla kişi istihdam edilecek.

"Eren Holding" fabrika yapıyor... İki bin kişi çalışacak.

İlçe, şantiye gibi... Nereye baksanız konut inşaatı... "Deniz" manzaralı.

Mesire alanı... 150 bin metrekare... Yapımı sürüyor.

Ayrıca... Merkezde, "Demiryolu lojmanları arazisi" var... 65 bin metrekare... Değerli... Peşkeş çekilmemiş... AVM olmamış... "Millet bahçesi" yapılacak... "Doğrusu da bu."

İç Anadolu'yu Van'a, İran'a bağlayan yol, Tatvan'ın içinden geçiyor. Çevre yolu, gelecek yıl tamamlanacak... Merkezdeki trafik çilesi bitecek. Güvenlik... Çok şükür... Aman nazar değmesin.

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'İş değil, maaş isteniyor'

Nüfus genç... Tatvan'da yaş ortalaması, "23."

"Emek yoğun" yatırımlar için... İdeal yer.



"İşsizlik" büyük sorun... Belediyeden iş isteyen isteyene... Hepsi de genç.

Fakat... Türkiye gerçeği... Başkan dedi ki:

"İş" değil, "maaş" istiyorlar... "Şurada çalışacaksın" diyorum, beğenmiyor... "İlle de masa başı olsun" diyor.

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Aşı kampanyası

Kaymakam Tekin Erdemir... Belediye Başkanı... Sağlık personeli... Korona ile mücadele ve aşı için çırpınıyorlar.

Ancak bölge gerçeği... Aşıdan kaçınanlar da var. Yoğun bakımda olanların yüzde 98'i aşısızlar.

Belediyeden kampanya:



"Ey gençler... Aşı olun... Ödül var."

Aşılanan gençler arasında kura çekiliyor.

Şansınız varsa... Tebrikler... "Bisiklet kazandınız."

Belediye, "Spor kulübü" kurmuş... 600 çocuk ve genç spor yapıyor... Tabii tamamına yakını aşılı.

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Kanaat

Van kahvaltısı mekânı... By Jimmy Joker... "Ağzınıza layık."

İki kişi... 65 lira.

İşte, "Kanaatkâr" Tatvanlı.

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Başkent'ten talep

Vedalaşırken... "Kalabalığa" sorduk:

- Ankara'dan bir isteğiniz var mı?

"Var" dediler:

- Bitlis-Tatvan arasına havaalanı istiyoruz.

Sorun... Her yerde var... Ancak "sorunların standardında" inanılmaz bir yükseliş de var.