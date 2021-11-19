Alman... Amerikalı... Japon... Arjantinli... İspanyol... Fransız... İngiliz... Medya mensuplarının biri geliyor, diğeri gidiyor.

Vali Mehmet Emin Bilmez'e sorduk:

- Ne yapıyorlar?



- Görüştüğüm yabancı medya mensubu, 100'e yakın... Sınıra gidiyorlar.

- Neden?

- Afgan göçü var mı? Türkiye hangi önlemleri alıyor? Yerinde görmek istiyorlar.

İyi ki geliyorlar... Türkiye'nin, "düzensiz göçü nasıl frenlediğini" görüyorlar.

***



Kuruş katkı yok

İran sınırının Van bölgesi, 295 kilometre... Sınıra, "duvar" yapıyoruz... Mobiler beton duvar... 27 kilometresi bitti... Yıl sonuna kadar 65 kilometre olacak.

231 kilometre için de ihale süreci devam ediyor.



Yabancı basının, Vali Bilmez'e sorduğu sorulardan biri:

- Duvar örerken, Avrupa Birliği'nden ne kadar destek alıyorsunuz?

Mehmet Emin Bilmez'in yanıtı:

- Sıfır katkı... Her şeyi kendi imkânlarımızla yapıyoruz.

***



Sahil Güvenlik

Geçen yıl... "Van Gölü üzerinden de" sığınmacı giriyordu.

Bir tekne batmıştı... 61 ölü.

"Gölde de" önlem alındı.

Sahil Güvenlik, devreye girdi... Sürekli kontrolde.

Şu anda, "2 bot" var... 2 bot daha gelecek.

Vanlı... "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın" devreye girişinden öylesine memnun ki... İki nedenden dolayı:

1. Sahil Güvenlik, "göçü" önlemekte çok başarılı.

2. Sahil Güvenlik, asıl görev yeri, "denizler." Van'da görev yaptıklarına göre... Van Gölü'nün, "deniz olduğu" tescillendi.

***



Hayvancılık

Yollarda... Zaman zaman durmak zorunda kaldık... Nedeni "sürüler."

Bölgede... Hayvancılık gelişiyor.



Ovada... Çobanlar... Sürüler... Yüzlerce.

Sürü bazen yola çıkıyor... "Karşıya" geçiyor.

Sürüler yüzünden sık sık durmaktan dolayı üzülmedik... Bilakis sevindik.

***



Kapanma endişesi

Peynirciler Çarşısı... Van'a gelip de uğramamak olmaz.

Peynir... Çeşit çeşit... 30 lira... 40 lira... 50 lira.



Çarşıdan iki gözlem:

1. İşler... Eh işte... "Durgun."

2. Kovid-19 nedeniyle yeni bir "kapanma" olur mu? Esnaf, "kapanmaya" karşı.

***



'Babasının peşinde'

Televizyon dizisi... "İran devlet televizyonu" için... 26 bölüm.

Yönetmen İranlı... Âmin Amani.

Dizinin yarısı Türkiye'de, yarısı İran'da çekilecek... Van çekimleri yapılıyor.

İranlı bir kız çocuğu... Babası yıllar önce kaybolmuş.

Çocuk bir gün öğreniyor ki...

Babası Van'da.

Yola düşüyor... Babasını aramaya başlıyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "dizi ekibine" her türlü desteği veriyor.

Yönetmen... Oyuncular... Valinin ilgisinden, Van'ın misafirperverliğinden çok memnunlar.

***



Bayraktar'a vefa

Özdemir Bayraktar...

Milli SİHA'ların öncüsü... TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı.

Selçuk, Haluk ve Ahmet Bayraktar'ın babası.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünürü.

Hastaydı... 18 Ekim 2021'de, 72 yaşında vefat etti.

Merhum, "Van âşığı" imiş... Defalarca gelmiş... Bayramı, Van'da geçirmiş.

Van'da... Pek çok "garibana" yardım etmiş... Duyulmasını istememiş.

Bilmiyorduk... Öğrendik.

Özdemir Bayraktar ölünce...

Van'da "mevlit okutulmuş." "Lokma" dağıtılmış.

Aradan haftalar geçti... Van'da... Camilerde... Hâlâ Özdemir Bayraktar'ın ruhuna, "Fatihalar yollanıyor."

***



Biliyor musunuz?

Sınırdaki önlemler öylesine sıkı ki... Örneğin hendek... 4 metre genişlikte... 4 metre derinlikte... Son 2 yılda, 200 kilometre kazıldı.



Bitmedi... Son bir yıl içinde, kurşun geçirmez 117 kule inşa edildi.

Amerikalı gazeteci, "Bunları bilmiyorduk" deyince... Güldük, "Bizde de bilmeyen çok" dedik.

***



İnsan kaçakçılığı

Günümüzde... Çok kişinin ekmek kapısı.

"Bu işi" yapanların içinde Türk de var, İranlı da, Afgan da.

Kaçak Afgan... İran'a geçiyor... Türkiye'ye girecek.

"İnsan tacirlerine" ödenecek para... 800 ile bin 500 dolar arasında.

Ama... "Türkiye kararlı... Sınırda kuş uçurtulmuyor." 2021... İnsan kaçakçılığı yapan bin 492 kişi yakalandı.

972 minibüse el konuldu.

***



Acem turizmi

Kovid-19 nedeniyle, "İran kapısı" kapanınca... Van çok etkilenmişti.

Zira... İran'dan çok turist geliyordu...

Oteller doluyordu... Alışveriş canlanıyordu.

Oh... Çok şükür... Nihayet Kapıköy Sınır Kapısı açıldı... Van'a 80 kilometre uzaklıkta.





"Gelmeler" başladı... Günde en az 500 kişi.

Kimi lokantada... Kimi alışverişte.

Dikkatimizi çekti... Makyaj malzemesi alan İranlı kadın çok.

İranlı, "çat-pat" Türkçe konuşuyor...

Bizim esnaf da, "çat-pat" Farsça.

Çarşıda... Tabelalarda... Vitrinlerde... Her yerde, "Farsça yazı" görebilirsiniz.

***



Erken seçim testi

Sorduk... "Ey Peynirciler Çarşısı esnafı! Erken seçim istiyor musunuz?"

Esnafın biri, "Şaka mı yapıyorsunuz?" dedi.

Diğeri... "Ben de size soruyorum" diyerek söze girdi:

- Erken seçim isteyenlerin samimiyetine siz inanıyor musunuz?

***



Devamı pazartesi

"Van notları" bitmedi. Yatırımlar... Çarşı-pazar... Siyaset dili için Vanlı ne diyor? Seçim, siyaset, anket... Kovid-19... Aşı. Devamı haftaya... Pazartesi.