Tunceli'den Elazığ'a doğru yol alırken... Kovancılar ilçesini geçince... "Seralar" gördük... "Elazığ'da sera..."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Hiç beklemiyordunuz değil mi?" dedi:

Domates seraları... "20 bin metrekare."

"Yurt dışına satılıyor." Alıcısı çok.

Elazığ'ın bir bölümünün "kış domates ihtiyacını" karşılıyor.

Domates seraları... "20 bin metrekare."

"Yurt dışına satılıyor." Alıcısı çok.

Elazığ'ın bir bölümünün "kış domates ihtiyacını" karşılıyor.

Güzel ülkemde bir yanda... "Siyaset... Erken seçim... Küfür... Meclis'te yumruklaşma... Hakaret... Euro... Dolar... Fırsatçılık..."

Diğer yanda... "Huzur... Yeni fabrikalar... Artan üretim... Yükselen ihracat... Tarımda yeni projeler..."

Türkiye içinde o kadar çok, "Farklı Türkiye" var ki...

Kimimiz, "dürbünün tersiyle" bakıyor... Kimimiz, "krizden, gerilimden" zevk alıyor.

Kimimiz, "üretim, istihdam, ihracat" diye çırpınıyor... Kimimiz, "tekere çomak sokmaya, yola diken dökmeye" çalışıyor.

***



Yaralar sarılıyor

Deprem... 24 Ocak 2020... 41 can kaybı... Bin 466 yaralı... Pek çok bina yıkıldı... Yüzlercesi hasarlı.

Gelmiştik... Elazığ merkezi ve köylerini gezmiştik.

İnsanlar... Çadırlardaydı.

Ve... 2021... Yılın son ayındayız.







Devlet... Yeni konutlar yapıyor... 21 bin konut... Çoğu bitmiş.

Ekim başı... 9 bin 900 konutun kurası çekilmiş... Ardından 3 bin 500 konutun daha.

Diğer konutlar... Bitmek üzere... Ha bugün, ha yarın.

Konutlar... "Depremzedelere, indirimli verilmiş."

İndirim büyük... Maliyetin "yüzde 46'sı." Neredeyse yarı yarıya.

Ayrıca... 20 yıl taksit... İki yıl ödemesiz... Faizsiz.

Gezdik... Yeni konutlarına taşınanları dinledik

- Allah, devletimizden razı olsun... Allah, devlete, millete zeval vermesin.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, halkın içinde... Depremden sonra yapılan konutlarda, misafirlikte.

Halk... Öylesine memnun ki.

Deprem konutları ile kentsel dönüşüm aynı dönemde gerçekleşince... Elazığ, "yenilenmiş."

"Yeni Elazığ" yeni yıla moralli giriyor... Üretim tam gaz... İhracat da öyle.

***



Bu vişne başka vişne

Biliyor muydunuz? ABD Senato Salonu'nda, "Elazığ vişnesi" var... Ama... Bu vişne meyve değil... Mermer.

Kutsal topraklara... Hacca... Umreye gidenler... "Safa ile Merve" arasında yürürler... 394 metrelik koridor... Gidiş-geliş ayrı... 20 metre genişliğinde.







İşte bu koridorun duvarları... Elazığ vişnesi ile kaplı.

Çin'de... Uzakdoğu'da ise... Elazığ vişnesi bütün büyük yapılarda... Kamu binalarında, gökdelenlerde, 5 yıldızlı otellerde.

Uzakdoğu insanı... "Kırmızıya... Vişne rengine" bayılıyor... "Uğur... Zenginlik... Mutluluk" diye bakıyor.

***



Havayolu önemli

Türkiye uçuyor... THY'nin bu sloganı gerçeğin ta kendisi.

Elazığ Havaalanı, kasım ayında kapalıydı... Pist bakımı nedeniyle.

Şehirde ekonomik canlılık, fren yaptı... Otellerde doluluk düştü.

Kasım sonu... Uçak seferleri yeniden başladı... Uçağımızda boş koltuk yoktu.

Elazığ Hilton'dayız... Doluluk yüzde 95.

***



İhracat

Elazığ vişnesi... İhracatta önemli kalem.







TSO Başkanı Asilhan Arslan dedi ki:

80'den fazla ülkeye mermer ihraç ediyoruz.







En yoğun talep Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve ABD'den.

Blok olarak da satıyoruz, işleyerek de... Bir santim inceliğinde.

Mermerin metrekaresi... İnceliğine göre... 40-100 dolar arasında.

***



Sığınmacılar

Nerede yoklar ki?

Elazığ'da da varlar.

13 bin Suriyeli.

Bin de Iraklı... İranlı... Afgan.

Çoğu... "Sanayi Mahallesi'nde" oturuyor.

Kimi tarımda çalışıyor, kimi sanayide, kimi de inşaatlarda.

Elazığlılar ile sığınmacılar arasında sorun yok.

Unutmadan... Bir konunun altını çizmeliyiz... "Çobanlar." Kars'ta, Ardahan'da, Konya'da, Erzurum'da olduğu gibi... Elazığ'da da Afganlar.

İyi ki varlar... Onlar olmasa sürüler çobansız kalacaklar.

***



Coğrafi işaretli ürünler

Önemli... Hem üretici hem de tüketici için... Asilhan Arslan:

Ürün kalitesi... Standartlaşma... Bilgi kirliliğini giderme bakımından, "coğrafi işaret" gerekli.

Ticareti geliştirmemiz için de şart.

Dünya coğrafi işaretli ürün pazarı 200 milyar dolar.

Türkiye'de büyük potansiyel var... Biz potansiyelimizi ortaya çıkarmak için kolları sıvadık.

Elazığ'da "coğrafi işaretli" ürün çok.

Geven balı... Keban biberi... Ağın leblebisi... Tatlı peynirli ekmek... Ve elbette, "Elazığ vişnesi mermeri."

Bitmedi... Devamı var... Yarın.